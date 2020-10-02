Metropole Rise Consulting и InVenture начинают предоставлять комплекс финансово-консалтинговых услуг для МСБ

Metropole Rise Consulting InVenture

Комплекс специально разработанных услуг нацелен на улучшение финансовых показателей клиентов и открытия для них новых возможностей и развития перспективных ниш.

Компании по всему миру ищут пути для улучшения финансового планирования, учёта и механизмов отёчности, стремясь добиться лучших возможностей для реагирования на рыночные изменения и большей гибкости.” — Роман Кантаровский

Киев, Украина, October 2, 2020 /EINPresswire.com/ --

Inventure Investment Group (далее «InVenture») и Metropole Rise Consulting (далее «MRC») объявили о начале стратегического партнёрства по предоставлению комплексных финансово-консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса в Украине (МСБ). Объединяя международный опыт и высокие стандарты MRC в области оказания широкого спектра управленческих, финансовых и инвестиционных консалтинговых услуг и многолетнюю экспертизу InVenture в сфере привлечения инвестиций, реализации активов и сопровождения сделок слияний и поглощений (M&A) на территории Украины, стороны намерены активно сотрудничать для содействия эффективному и качественному развитию предприятий малого и среднего бизнеса.

Среди основных вызовов, стоящих перед подавляющим большинством руководителей МСБ можно выделить такие факторы как:

• Ограниченный доступ к финансовым ресурсам и сложность в выборе оптимальных финансовых продуктов и инструментов в соответствии с потребностями их бизнеса;

• Высокие издержки, включая стоимость энергоносителей, налоги / сборы / взносы, конкурентная борьба со стороны более крупных участников рынка, взаимодействие с админресурсом;

• Сложности в построении и систематизации эффективной структуры управления предприятием, в т.ч. и по причине «кадрового голода» и низкой финансовой подготовкой кадров;

• Ограниченный доступ к новым технологиям.

При этом, согласно данным Мирового Банка, для более половины предприятий сегмента МСБ основным аспектом, сдерживающим преодоление данных факторов, является не соответствие документации предприятия тем или иным регламентам финансовых учреждений, отсутствие управленческого учёта и аналитики, недостаток управленческого опыта руководства.

На сегодняшний день, руководители и собственники МСБ в Украине, будучи активно вовлечены в операционное управление своим бизнесом, осознают ценность привлечения профессиональных независимых консультантов с целью систематизации бизнес-процессов, а также разработки и внедрения эффективных стратегий развития.

Metropole Rise Consulting предлагает комплекс продуктов и решений, нацеленных на улучшение финансовых показателей клиентов и открытия для них новых перспективных ниш и возможностей. В рамках партнёрства с InVenture Investment Group, при оказании услуг клиентам, стороны будут опираться не только на имеющуюся международную экспертизу предоставления управленческих консалтинговых услуг и свою широкую сеть контактов, но и на партнёрские отношения с частными инвестиционными фондами, семейными офисами, и финансовыми учреждениями.

«Наша корпоративная философия предполагает индивидуальный, так называемый “bespoke”, подход к каждому клиенту. Мы убеждены, что при соответствующей мотивации собственников и руководителей предприятий-клиентов, наши усилия будут направлены не только на улучшение операционных показателей, но и на формирование абсолютно новых возможностей и ниш» — заявил управляющий партнер украинского филиала Metropole Rise Consulting, Роман Кантаровский. «Компании и организации по всему миру постоянно рассматривают возможности для улучшения своего финансового планирования, учёта и механизмов отёчности, стремясь добиться лучших возможностей для реагирования на рыночные изменения и большей гибкости. И украинские предприниматели не являются исключением. Ни для кого не секрет, что в наше время, быстрый темп возникающих изменений оказывает влияние на разные отрасли по-разному. Партнёрство между MRC и InVenture позволит предложить нашим клиентам больше опций для решения конкретных задач».

«Основная задача собственника предприятия на этапе роста бизнеса – делегировать свои полномочия. И, к сожалению, очень часто, спонтанное перераспределение обязанностей среди сотрудников часто приводит к ухудшению финансовых результатов. Вместе с этим, собственник, погрязший в операционном управлении компанией, часто забывает о стратегии, занимаясь «тушением пожаров». Это приводит к тому, что предприятие не развивается, растет текучка кадров, партнеры и контрагенты уходят один за другим к конкурентам, и в итоге – потеря репутации, денег и потенциала вырасти в большой системный бизнес», — комментирует управляющий партнер InVenture Investment Group, Алексей Олейников. «Комплекс услуг и решений для собственников МСБ, которые будут предоставляться в рамках нашего сотрудничества с Metropole Rise Consulting, позволит клиентам сделать прорывной шаг на пути развития своего предприятия, систематизировать и упорядочить операционную деятельность и преодолеть текущий кризис. Мировая практика показывает, что управленческий консалтинг с привлечением независимых консультантов, позволяет непредвзято посмотреть на бизнес, чётко определить сильные и слабые стороны и выработать правильную стратегию повышения эффективности и роста компании. А наш инвестиционный опыт в различных сферах деятельности позволит внедрить лучшие практики в соответствии с особенностями бизнеса клиента».

Международный опыт показывает, что разработка и построение качественного финансового и управленческого учёта, систематизация бизнес-процессов и стратегическое планирование дает возможность доступа к капиталу для уверенного роста бизнеса.

О Metropole Rise Consulting Ltd.

Metropole Rise Consulting – доверенные консультанты для организаций в частном и государственном секторе. Мы помогаем нашим клиентам достигать незамедлительных результатов, привнося глубокую экспертизу, целеустремлённую бизнес-культуру, широкий набор услуг и решений, и дополнительные ценные преимущества для достижения критически важных целей. С представительствами в Вашингтоне ОК (США), Берлине (Германия), Киеве (Украина), Москве (РФ), Тель-Авиве (Израиль), Найроби (Кения) и Ташкенте (Узбекистан), мы работаем как единая интегрированная команда во всех географических регионах по всему миру. Наша функция проста — предоставить руководство, которое позволит нашему клиенту достичь реального прогресса. В Metropole Rise Consulting, мы сопровождаем вас на пути к вершине.

WEB: https://www.metropolerc.com, https://mse.metropolerc.com

О Inventure Investment Group

InVenture Investment Group – надёжный и честный партнёр на рынке прямых инвестиций и венчурного капитала. Компания занимается привлечением финансирования в инвестиционные проекты, продажей компаний из различных отраслей экономики, поиском и подбором активов для инвестирования, а также построением и реализацией стратегии инвестирования и управления частным капиталом. В своей работе команда использует профессиональный, системный, технологичный подход и нацелена на приумножение капитала в интересах клиентов компании.

WEB: https://inventure.com.ua/msb, https://inventure.com.ua, https://inventure.ua