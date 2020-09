SkyPower et la SNEL SA Annoncent un PPA Solaire de 1,000MW

Gauche à droite: le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, Charles Cohen, Directeur Commercial de SkyPower Global, Kerry Adler, Président et Président-Directeur Général de SkyPower Global

SkyPower et la République Démocratique du Congo, Société Nationale d’Électricité (SNEL), Annoncent la signature d'un PPA historique de 1,000MW

Mon engagement présidentiel est d’améliorer nos taux d'électrification grâce aux énergies renouvelables en forgeant des partenariats avec des entreprises de classe mondiale comme SkyPower” — Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi

KINSHASA, LA RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO, September 29, 2020 / EINPresswire.com / -- SkyPower, un développeur et opérateur mondial de projets solaires à grande échelle, et un leader reconnu et défenseur de la durabilité, aux côtés de la Société Nationale d'Électricité (SNEL SA), de la République Démocratique du Congo, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord historique d'achat d'électricité de 1,000MW, dans le cadre d'un PPP entre la RDC et SkyPower Green Giant (Public Private Partnership).L'un des premiers du genre en RDC, cet accord représente une étape importante dans la vision et la stratégie du président Félix Tshisekedi, axée sur l'augmentation de la production d'énergie propre et renouvelable dans un effort pour accroitre le taux d'électrification (de 16% à environ 30% sur la prochaine décennie) et en utilisant l'énergie propre comme catalyseur éprouvé pour la création d'emplois et le développement économique substantiels. Cela devrait se traduire par environ 2,3 milliards de dollars américains de relance du PIB de la RDC et la création d’environ 30,000 (années) d’emplois.Le projet RDC "Green Giant" démontre en outre l'engagement du président Tshisekedi en faveur de l'action climatique. Il contribue à la poussée mondiale vers les engagements de la RDC à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. "La population croissante de la RDC est l'une des plus importantes d'Afrique subsaharienne. Avec une croissance aussi forte, les besoins en infrastructures, en éducation, en santé et en services sociaux augmenteront, et l'accès à l'énergie est essentiel pour répondre à ces besoins. Mon engagement présidentiel est d’améliorer nos taux d'électrification grâce aux énergies renouvelables en forgeant des partenariats avec des entreprises de classe mondiale comme SkyPower, avec lesquelles nous sommes impatients de travailler et de grandir dans les années à venir ", a déclaré le président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi.Le ministre des Finances, José Sele Yalaghuli, a souligné : "Le Green Giant - RDC en tant que projet conçu à travers un PPP avec SkyPower, pour fournir une contribution estimée à 2,3 milliards de dollars au PIB du pays est un accélérateur pour la création de nouveaux emplois, et servira d'exemple pour d'autres Investisseurs Étrangers cherchant à investir dans le développement des infrastructures historiques en RDC.""La mission et l’engagement de la SNEL SA en faveur de l’électrification et du développement économique de notre pays en fournissant une énergie renouvelable significative sont conformes aux objectifs de développement durable. Le PPP avec SkyPower démontre l’attention de la SNEL à répondre aux besoins énergétiques du pays et à assurer l’approvisionnement requis par le principal fournisseur mondial. Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord sur ce partenariat historique ", a déclaré Jean-Bosco Kayombo Kayan, directeur général de la SNEL SA."Aujourd’hui est un jour de fierté pour SkyPower et la République Démocratique du Congo, car ensemble, nous avons créé un PPP qui se traduira par environ 30,000 (années) d'emplois, stimulant la croissance économique et le développement, dans le cadre des efforts de relance après la pandémie de Covid-19. Le solaire est la forme d'énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide et présente un énorme potentiel pour permettre à la RDC d'atteindre ses objectifs», a déclaré Charles Cohen, directeur commercial de SkyPower Global."Je voudrais exprimer ma plus sincère gratitude aux dirigeants de la RDC et tiens a souligner la contribution inestimable de l’influent Conseiller Special aux Investissements, Mr. Jean-Claude Kabongo. Des le depart il y a un peu plus d’un an, son leadership et son implication dans tousles aspects de ce projet historique ont eu un impact tangible sur la concretisation du PPA", a ajouté Cohen.Le ministre Eustache Muhanzi Mumbembe, des Ressources hydrauliques et de l’électricité, a souligné que "Cet accord historique démontre encore l’engagement de notre gouvernement à apporter une puissance importante pour répondre à la demande énergétique de la nation. Le partenariat "Green Giant" entre SkyPower et la SNEL SA est un exemple significatif des actions décisives de notre ministère conformément à la stratégie du gouvernement visant à augmenter les taux d'électrification et à respecter nos engagements."Le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, a ajouté que "Ce partenariat public-privé historique souligne davantage la vision de notre gouvernement et son engagement ferme à attirer les investissements étrangers directs, comme l'a déclaré notre président à la 75e Assemblée générale des Nations Unies. L’action climatique et la construction d'une économie verte n'est pas simplement une nécessité, mais un devoir urgent. "Soulignant la vision et la détermination du président Tshisekedi, Kerry Adler, Président et Président-directeur général de SkyPower, a souligné la reconnaissance par le gouvernement de la RDC de la puissance de l'énergie solaire, " Une énergie véritablement distribuée qui sert de catalyseur à de nouveaux emplois, à la croissance économique, et l'un des plus grands espoirs de l'humanité dans la lutte contre le changement climatique. Notre accord historique est un autre symbole des nations avant-gardistes comme la RDC, qui sont déterminées à assurer un avenir plus brillant et plus résilient . "À propos de SkyPower GlobalSkyPower a gagné la reconnaissance mondiale en tant que l'un des producteurs d'électricité indépendants les plus importants et les plus prospères qui développe, finance, construit, possède et exploite des projets d'énergie renouvelable à grande échelle à travers le monde.L'équipe accomplie de SkyPower a construit, assemblé et acquis un vaste pipeline de plus de 25 GW dans le monde, dont certains dans le cadre d'accords bilatéraux et d'attribution de contrats, qui seront construits au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Asie centrale au cours des prochaines années.SkyPower a obtenu plus de 30 contrats d'achat d'électricité (PPA), qui, au total, représentent des milliards de dollars de ventes d'énergie renouvelable à long terme aux principaux services publics et gouvernements du monde entier.SkyPower est détenue majoritairement par CIM, un gestionnaire de fonds d'immobilier et d'infrastructure urbains transformateurs. Depuis 1994, l'ICM a cherché à créer de la valeur dans les projets et à avoir un impact positif sur la vie des gens dans les communautés à travers les Amériques en réalisant plus de 60 milliards de dollars de projets immobiliers et d'infrastructure essentiels. www.cimgroup.com SkyPower Global: www.skypower.com Courrier électronique: executiveteam@skypower.comÀ propos de la SNEL SALa Société Nationale d’Electricité, SNEL SA a pour mission de produire, transporter, distribuer et commercialiser l’énergie électrique sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo et dans la sous région (au niveau des trois pôles énergétiques PEAC, SAPP et EAPP).SNEL SA exploite seize (16) centrales hydroélectriques (puissance installée 2.592 MW), plusieurs réseaux de transport (Ouest, Sud et Est) ainsi que les plus grands réseaux de distribution de la République Démocratique du Congo.La SNEL SA: www.snel.cd Pour entrevues ou information complémentaire, veuillez contacter:Maria Vorobievamariav@skypower.com+1 (416) 823 7585Shamini Selvaratnamshaminis@skypower.com+1 (202) 660-8499Hando Kanghandokang@skypower.com+1 (416) 889-5142

