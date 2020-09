COVID-19: behandeling van en zorg bij de gevolgen van zelfisolatie van ZvP-patiënten

In Zambon-symposium worden aanbevelingen besproken rond begeleiding van motorische en niet-motorische problemen bij de ziekte van Parkinson tijdens de pandemie

BRESSO, MILAN, ITALY, September 24, 2020 / EINPresswire.com / -- Wat is de impact van het coronavirus op het leven van parkinsonpatiënten en artsen? Deze vraag wordt steeds dwingender, aangezien de ziekte van Parkinson gepaard gaat met een hoog risico op coronagerelateerde complicaties . Bovendien zijn ouderen en personen met comorbiditeiten kwetsbaarder en kent ZvP met het stijgen van de leeftijd een hogere incidentie; dit geeft aanleiding tot bezorgdheid over het mogelijk verhoogde risico op corona bij patiënten met ZvP en andere bewegingsstoornissen .Dit zijn de onderwerpen die besproken werden tijdens Zambons symposium genaamd: “Uitdagingen in het beheer van patiënten met de ziekte van Parkinson tijdens de coronapandemie: Wat kunnen we verwachten?”, dat plaatsvond tijdens het Virtuele Internationale Congres omtrent de ziekte van Parkinson en Bewegingsaandoeningen van 2020.Isolatie tijdens de pandemie is van grote invloed geweest op parkinsonpatiënten en de situatie verergert. Gebrek aan beweging, stress en eenzaamheid hebben geleid tot snellere verslechtering en het optreden van verschillende complicaties zoals cardiovasculaire aandoeningen, osteoporose, slapeloosheid, cognitieve verslechtering, depressie en constipatie .Naar een holistische benaderingTijdens het symposium wees Prof. Bastiaan Bloem, Radboudumc, Hoofd Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen in Nijmegen op het volgende: "Er is zeker een nieuw seizoen aangebroken voor de behandeling van ZvP-symptomen tijdens corona. Vanwege acute en chronische stressniveaus was er een aanmerkelijke versnelling in problematiek te zien. Dit heeft, zelfs bij voorheen stabiele patiënten, geleid tot verslechtering van symptomen zoals tremoren, dyskinesie, freezing tijdens het lopen en toegenomen angst. Het uitblijven van fysieke activiteit heeft bovendien geleid tot situaties van eenzaamheid en vervreemding van verzorgers. Het belang van aanvullende strategieën binnen de meer traditionele medicamenteuze therapie is daarom groot; een programma met mindfulness yoga liet verbetering zien in motorische stoornissen en mobiliteit, en de verbetering in kwaliteit van leven resulteert in minder angst en stress."Vanwege de complexiteit van ZvP is het ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak van grote waarde; dit is inclusief alle medische personeel dat betrokken is bij patiëntenzorg: neuroloog, geriater, psycholoog, psychiater, huisarts, voedingsdeskundige, uroloog, maatschappelijk werker en verpleegkundige. Dit kan leiden tot een veel betere therapietrouw, afgestemde zorg, geïntegreerde psychologische en emotionele ondersteuning van personen met ZvP.De waarde van telegeneeskunde bij het beoordelen van ZvP-patiënten is in vele studies uitvoerig beschreven. Het is een bruikbare optie, omdat de meeste lichamelijke onderzoeken gevisualiseerd kunnen worden2. De epidemie heeft inmiddels aangezet tot snelle innovatie en implementatie van deze systemen (telegeneeskunde) voor het aanbieden van urgente en doorlopende medische zorg . Hoewel telegeneeskunde geen vervanging kan zijn voor medische consulten, diagnostiek en het behandeltraject, kan het wel een waardevolle methode worden voor follow-up op afstand van patiënten die gediagnosticeerd zijn met en behandeld worden voor ZvP.Aldus Prof. Angelo Antonini, professor in de neurologie, hoofd afdeling Parkinson en Bewegingsstoornissen van de Universiteit voor Neurowetenschappen in Padua: "Alle geobserveerde relevante symptomen komen voort uit een gebrek aan beweging. Dit onderstreept het belang van een aanvullende strategie voor het beheersen van deze ziekte. Bovendien was de kwaliteit van leven, gemeten in een groep patiënten zowel voor als na de lockdown, tijdens de periode van isolatie aanzienlijk slechter. De andere les die we recent geleerd hebben, is het belang van nieuwe tools voor onze patiënten, zodat zij op afstand in contact kunnen blijven met neurologen, zoals via telegeneeskunde, e-mail en telefoongesprekken."Roberto Tascione, CEO van Zambon Spa concludeerde: “In 2015 trad Zambon toe tot het zeer verwaarloosde behandelgebied van de ziekte van Parkinson, met als doelstelling een verschil te maken voor artsen, patiënten en verzorgers. In de afgelopen vijf jaar hebben wij vol trots de wetenschappelijke en medische wereld bijgestaan met studies, trainingen en evenementen, en patiënten geholpen in hun samenwerking met gelijksoortige groepen wereldwijd. Meer dan 60.000 patiënten in Europa, Australië en Noord- en Zuid-Amerika hebben baat gehad bij onze investeringen en ons product. Dit symposium is het bewijs dat onze innovatieve en multidisciplinaire aanpak voor het verbeteren van therapie en zorg bij de ziekte van Parkinson verder gaat dan alleen een pilletje; het is gericht op een beter inzicht in de onvervulde behoeften van patiënten en verbetering van hun kwaliteit van leven.”