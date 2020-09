COVID-19: comment traiter et soigner les conséquences de l’auto-isolement chez les patients avec la maladie de Parkinson

Le symposium parrainé par Zambon traite des recommandations sur la gestion des complications motrices et non-motrices de la MD pendant la pandémie de COVID-19

BRESSO, MILAN, ITALIA, September 24, 2020 / EINPresswire.com / -- Quelle a été l’incidence de la crise du COVID-19 sur les patients atteints de la maladie de Parkinson? Cette question est cruciale, compte tenu du fait que la maladie de Parkinson (MP) est associée à une forte exposition aux complications liées à la COVID-19. La plus grande vulnérabilité des personnes âgées et de celles qui présentent des comorbidités, couplée au fait que la MP touche davantage les sujets âgés, suscite des craintes quant aux risques potentiellement accrus liés à la COVID-19 chez les sujets souffrant de cette pathologie et d’autres troubles du mouvement.Pendant le symposium de Zambon intitulé au «Défis de la prise en charge des patients souffrant de la MP pendant la pandémie de COVID-19: Quelles sont les perspectives?» qui a eu lieu au Congrès International Virtuel sur la Maladie de Parkinson et les Troubles du Mouvement 2020 on a discuté de l’impact de la COVID-19 sur la vie de patients. Les patients atteints de la MP ont été profondément affectés par l’isolement durant la période de pandémie. L’inactivité, le stress, la solitude ont accéléré la détérioration et provoqué la survenue de différentes complications telles que les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose, l’insomnie, le déclin cognitif, la dépression, et la constipation.Au cours du symposium, le Prof. Bastiaan Bloem, Directeur du Radboudumc à Nimègue, Centre d’Expertise Parkinson & Troubles du Mouvement, a déclaré: «Assurément une nouvelle ère a commencé dans la prise en charge des symptômes de la maladie de Parkinson pendant la pandémie de COVID-19 qui a engendré une remarquable accélération des problèmes liés à un niveau de stress sévère et chronique qui a conduit, même dans le cas de patients jusque là stables, à une aggravation des symptômes tels que les tremblements, la dyskinésie, le blocage de la marche et l’augmentation de l’anxiété. Par ailleurs, l’impossibilité de pratiquer une activité physique a donné lieu à des sentiments de solitude et d’éloignement par rapport aux soignants. Il est donc important d’intégrer des approches supplémentaires à la thérapie pharmacologique traditionnelle; un programme de yoga de la pleine conscience a été présenté afin d’améliorer la dysfonction motrice et la mobilité et il entraîne une réduction des symptômes d’anxiété et de stress en améliorant la qualité de vie».En raison de la complexité de la MP, il est crucial de développer une approche multidisciplinaire, en sollicitant le personnel médical en charge des patients : neurologue, psychologue, psychiatre, médecin traitant, nutritionniste, urologue, aide-soignant et infirmier.L’efficacité de la télémédecine dans l’évaluation des patients atteints de la MP est praticable car la plupart des examens physiques peuvent être visualisés. L’épidémie a déjà promu une rapide innovation et la mise en place de ces systèmes (télémédecine) en vue de dispenser les soins urgents et courants. Bien que la télémédecine ne puisse remplacer la consultation médicale, le diagnostic, et la voie thérapeutique, elle peut devenir un instrument efficace pour le suivi à distance de la maladie de Parkinson chez les patients diagnostiqués et traités.Le Prof. Angelo Antonini, Directeur de l’Unité Parkinson et Troubles du Mouvement du Service de Neurologie à l’Université de Padoue, a déclaré: «Tous les symptômes observés sont dus au manque de mobilité et cela souligne combien la stratégie complémentaire est importante dans le contrôle de la pathologie. De plus, la qualité de vie, évaluée sur un groupe de patients avant et après le confinement, s’est détériorée également pendant la période d’isolement. L’autre leçon que l’on a appris récemment dénote l’importance de fournir à nos patients de nouveaux instruments pour le contact à distance avec les neurologues, tels que la télémédecine, les courriels et les appels téléphoniques».Roberto Tascione, DG de Zambon Spa conclut: «En 2015 Zambon est entré dans le combat de la MP visant à faire une différence pour les médecins, les patients et leurs soignants. Au cours des 5 dernières années, nous avons été fiers de soutenir la communauté scientifique et médicale par des études, des formations et des événements, et d’aider les patients à collaborer avec leurs groupes représentatifs dans le monde entier. Ce symposium témoigne notre engagement à améliorer la guérison et les soins en abordant la MP d’une manière innovante et multidisciplinaire, pour comprendre les besoins non satisfaits des patients et améliorer leur qualité de vie».