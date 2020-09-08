قناة تليفزيونية جديدة تمّكن عموم الناس من بث محتواهم على التلفزيون الفضائي مجاناً
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإسم يوسات.CAIRO, EGYPT, September 8, 2020 /EINPresswire.com/ -- via (Arab Newswire)
يوسات أحدثت ثورة في عالم التلفزيون، وهي تسمح لأي فرد أن يصبح نجماً، متخطية الفجوة بين وسائل التواصل الإجتماعي وبين التلفزيون في ثلاثة خطوات بسيطة: صور، إرفع، إتفرج.
أطلقت يوسات كورب قناة جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإسم يوسات.
يوسات هي قناة تلفزيونية لا مثيل لها على الكوكب. إنها القفزة التالية في تطور التلفزيون وهي توعد بتغيير الطريقة التي يشاهد بها الناس التلفاز إلى الأبد!
يوسات تسمح للمشاهدين من خلال موقعها www.yousat.tv أن يرفعوا افلامهم المستقلة، تقاريرهم، مدوناتهم الفيديوية، فيديوهاتهم الموسيقية وغيرها الكثير، دون أدنى مقابل. ثم تقوم يوسات ببث محتواهم لمئات الملايين من المنازل في المنطقة. الأمر بهذه السهولة.
هذا ليس يوتيوب...هذا تلفزيون حقيقي!
لم يعد الإنترنت مميزاً بعد الأن...يمكن لأي شخص أن يرفع أي محتوى على الإنترنت، أما التلفزيون فهو حصري. قليلون جداً هم من يحظون بفرصة الظهور على التلفزيون، والآن فنانون صاعدون من خلفيات مختلفة كلياً سيتسنى لهم بث محتواهم لأكثر من مليار منزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأجزاء من أوروبا وآسيا...بجودة كاملة عالية الوضوح، وبدون أي مقابل.
بالنسبة للمشاهدين المتواجدين خارج نطاق بث يوسات، سوف يتمكنوا من مشاهدة المحتوى الخاص بهم على الموقع www.yousat.tv
وأفضل ما في الأمر، لا وسطاء ، لا وكلاء بعد الآن يقولون للناس أنهم لا يملكون المؤهلات المطلوبة للظهور على التلفاز.الآن سيقرر العالم.
يوسات لديها طموحات عالمية وتخطط للبث إلى الأمريكتين، والإتحاد الأوروبي، وإفريقيا وآسيا، بحلول عام ٢٠٢١.
يوسات تعيد تشكيل مفهوم وسائل التواصل الإجتماعي والتلفاز تماماً ، مما سيحول التلفاز إلى تطبيق تواصل إجتماعي ويضعه بين يدي المستخدمين مباشرةً!
يمكن مشاهدة يوسات مجاناً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل أي شخص لديه طبق قمر صناعي، وذلك من خلال المتابعة على تردد 11096 أفقي / 27500 أو يمكنهم مشاهدة القناة من على الإنترنت من خلال خاصية بث يوسات المباشر على الموقع www.yousat.tv
لقد أعلنت يوسات عن قائمة العلامة التجارية " يوتايمز" الخاصة بها.
"يوهيلث" تقدم مساحة للترويج للحياة الصحية ." يو تك" مخصصة لمراجعة أحدث التكنولوجيا و الأجهزة والحيل التقنية.
هل تشعر بالجوع؟ "يو كوك" تحرّك الشهية بنصائح وحيل المطبخ
" يودريس" تقدم منصة لمحبي الازياء.
"يوتيتش" تقدم مساحة لإلهام وتنوير الآخرين من خلال قوة الأفكار.
ثم هناك "يوفيلم" و "يوروك" والتي تسمح للفنانين بإطلاق إبداعهم، أما "يوسل" فهي تقدم بوابة مجانية لبيع مجموعة واسعة من الأغراض في سوق عالمي.
وهناك المزيد!
الأمر الأكثر تشويقاً هو أن محتوى كل هذه الفقرات تقدمه أنت.
يوسات تخطط لبدء بيع مساحات إعلانية قريباً على شاشتها والعديد من الشركات أعربت بالفعل عن إهتمامها الكبير في أن تدخل في شراكات مع يوسات، أو أن تكون من رعاة يو تايمز، أو تكون أول من يعمل إعلان على قناتها العالية الجودة. والعديد من النساء والرجال الموهوبين في المنطقة يتدفقون إلى موقع
www.yousat.tv ويرفعون محتواهم.
يوسات هي حتماً منطلقة نحو النجاح سريعاً وعلى وشك أن تصبح أكبر قناة فضائية في العالم.
لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الفيديو في هذا الرابط
المسؤول الإعلامي:
إما حلمي
يوسات كورب YouSat Corp
رقم الهاتف: 46766016116+ ( واتساب)
https://youtu.be/Jqh7iSoiEsA
This press release was issued through Arab Newswire™ (http://arabnewswire.com).
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