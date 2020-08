Nouveau livre sur la Scientologie du reporter Gabriel Carrion, maintenant en 3 langues

The Power of the Word in Spanish, Portuguese and French Gabriel Carrion speaking ar a radio show

Le reporter Gabriel Carrion lance son deuxième livre sur la Scientology et ses controverses. Le porte-parole européen de l'Église répond à toutes ses questions

C'est un livre essentiel pour connaître en profondeur les fondements et les piliers d'une religion, et nous permettre d’éclairer son histoire afin d’en faire disparaitre ombres et mystères” — Gabriel Carrion

BRUSSELS, BELGIUM, August 25, 2020 /EINPresswire.com/ -- Gabriel Carrion, écrivain, scénariste et réalisateur, travaille comme journaliste d'investigation depuis 1985 dans la presse, la radio et la télévision. Expert du terrorisme national, des médias, des sectes et des nouveaux mouvements religieux, il a publié deux livres sur le groupe terroriste espagnol ETA. En retrait depuis 2004 d'une grande partie de ses activités publiques, il est revenu en 2008 pour faire des recherches et enquêter pour son livre « Scientology : la plus longue bataille » [disponible uniquement en espagnol], publié en 2011.

Depuis lors, il a publié deux autres livres, dont un sur l’amélioration personnelle, et, plusieurs années après, son livre sur la Scientology (à ce jour en espagnol, français et portugais) intitulé Le Pouvoir de la Parole (El Poder de la Palabra), aux éditions « Walking Away ».

Le Pouvoir de la Parole, est un essai composé de questions et réponses qui éclaire de manière concrète et simple certains des sujets les plus brûlants liés à la Scientology, un sujet sur lequel l'auteur prévoit de publier trois autres livres pour terminer un projet qu'il a commencé en 2008, et auquel, quand il sera terminé en 2022, il aura consacré 15 ans de sa vie.

Interrogé sur le livre, Carrion a déclaré : « Lorsqu'en 1950, L. Ron Hubbard a écrit La Dianétique, la Puissance de la Pensée sur le Corps, il n'était peut-être pas conscient de ce qui l'attendait. Peu de temps après, lors de ses recherches sur la méthode de Dianetics, il réalisa qu'il devait aller plus loin et la Scientology émergea, une pensée philosophique et religieuse qui s’est développée de manière exponentielle au fil du temps. Si des milliers sont ses détracteurs, des millions sont ses fidèles dans le monde entier, tandis que ceux qui sont connus et célèbres n’en forment qu’une infime partie. Avec un bilan impressionnant quoiqu’inégal dans le monde entier, la Scientology et son fondateur n'ont laissé personne indifférent. Cependant, l'explosion des réseaux sociaux a permis, souvent de manière orchestrée et tordue, de répandre fables et rumeurs sur L. Ron Hubbard et son Église. »

Gabriel Carrion, écrivain, journaliste libre penseur et humaniste, et Ivan Arjona, président du Bureau Européen de l'Église de Scientology pour les Affaires Publiques et les Droits Humains, se retrouvent face à face dans Le Pouvoir de la Parole, pour formuler et répondre à certaines des questions posées par la société mondiale, afin d'en éclaircir certaines qui font partie du monde fabuleux des mensonges et des distorsions dogmatiques. C'est un livre essentiel pour connaître en profondeur les fondements et les piliers d'une religion, et nous permettre d’éclairer son histoire afin d’en faire disparaitre ombres et mystères.

Le Bureau Européen de l'Église de Scientology est reconnu comme entité religieuse par le ministère espagnol de la justice, enregistré sous le numéro 024742 au registre spécial des entités religieuses et est également inscrit au registre de transparence de l'UE sous le numéro 872253227782-36. Il participe à la plateforme de la société civile sur les droits fondamentaux créée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à l'OSCE et au Comité des ONG pour la liberté de religion ou de conviction des Nations-Unies.

Sa mission est de représenter la religion de Scientology et son fondateur L. Ron Hubbard ainsi que ses programmes humanitaires laïques auprès des institutions européennes telles que le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, ainsi qu'auprès des Nations-Unies.