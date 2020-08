Dentistas desenvolvem máscara digital personalizada a face para impressão 3D em software gratuito

Dentists develop personalized digital face mask for 3D printing in free software | Dr. Igor Ribeiro and Dr. Liberato Saboia

FORTALEZA, CEARá, BRASIL, August 19, 2020 / EINPresswire.com / -- Em meio ao momento de tensão que estamos vivendo, diversas pessoas têm utilizado da criatividade para tentar, de alguma forma, impedir a contaminação pelo vírus. Foi pensando nisso que os jovens dentistas, Dr. Liberato Sabóia e Dr. Igor Ribeiro , graduados em odontologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), no Ceará, desenvolveram um protótipo de máscara personalizada, inteiramente digital, que deram o nome de: “Personal3DMask”.A ideia consiste em utilizar a tecnologia 3D para otimizar a proteção individual contra o novo Coronavirus e, alėm disso de maneira sustentável, já que a impressão da máscara é realizada em impressora 3D, utilizando um filamento de PLA, que é derivado da casca da beterraba e totalmente biodegradável.O rápido aumento nos casos de infecçāo gerou uma imensa falta de máscaras descartáveis no mercado, bem com o aumento exorbitante do valor de venda, atingindo toda a população, mas, em especial, os profissionais da área da saúde. “O uso da tecnologia a nosso favor” é citado diversas vezes pelos jovens quando se referem a ideia que tiveram em meio a crise.”A tecnologia 3D já é usada na odontologia em diversas especialidades e na rotina dos dentistas. Nos meus atendimentos, por exemplo, os casos sāo avaliados clínico e digitalmente, o que me permite, em diversas situações, prever resultados e mostrá-los aos pacientes antes mesmo do tratamento ser executado.”, relata Dr. Igor Ribeiro – este que é Cirurgião-Dentista especialista em Lentes de Contato Dental Em relação ao desenvolvimento da máscara, Dr. Liberato Sabóia, que também é Cirurgião-Dentista, com aperfeiçoamento em Cirurgia e Traumatologia Oral e Bucomaxilofacial, e cursando especialização em Implantodontia, relata: “Nós temos contato com a parte digital da odontologia desde o início da graduação, todavia, dependendo da especialidade que se resolve seguir, esta pode ser mais ou menos presente na sua rotina. Durante a minha especialização em Implantodontia, tive contato com nomes renomados da odontologia digital, os quais entrego todos os créditos pelo meu interesse na área. Na parte da Cirurgia e Implantodontia, utilizamos os artifícios tecnológicos em diversos momentos, desde planejamentos reversos (protético-cirúrgico) até a confecção dos guias cirúrgicos. Os softwares utilizados, muitas vezes não exclusivos da odontologia, apresentam ferramentas que possibilitam a individualização dos casos, como por exemplo, a personalização das bordas da “Personal3DMask”.Jovens dentistas brasileiros estão fazendo história no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). Os doutores Igor Ribeiro e Liberato Sabóia criaram o protótipo de uma máscara feita em impressora 3D. Intitulada Personal 3D Mask, o equipamento é composto por filamentos derivados da casca de beterraba, o que proporciona uma alternativa inteiramente sustentável, além de otimizar a proteção individual contra a doença.Mas, em resumo, o que é a “Personal 3D Mask”?Trata-se de uma Máscara Facial, projetada de forma digital, através de um Escaneamento Facial. O protótipo facial gerado por esse escaneamento, feito por aplicativo no celular, de forma simples e rápida, chega a central de trabalho dos dentistas, que iniciam uma análise detalhada da face escaneada e da qualidade do processo. A partir de então, desenvolvem o produto com o auxílio de softwares que geram a imagem 3D, individualizada de acordo com o escaneamento. Depois de pronta, pode ser enviada via internet para qualquer lugar do mundo, onde sua impressão pode ser realizada em qualquer impressora 3D (até mesmo nas mais simples).A máscara possui nicho para colocação de dispositivo para a filtragem do ar e nicho para acoplamento de elásticos para estabilização na face.Dentre as vantagens relatadas pelos idealizadores, podemos citar o fato da máscara possuir um excelente selamento, já que é produzida de acordo com o contorno da face, promovendo, também, conforto e estabilidade. Esses fatores contribuem para diminuir o desconforto associado a grande quantidade de horas que um profissional precisa passar, utilizando esse equipamento. Por último, mas não menos importante, a máscara é reutilizável, pois pode ser submetida a esterilização, inclusive em autoclave. “Isso representa segurança e economia a longo prazo”, relatam os jovens.Selamento – Entre as vantagens, eles citam o fato da máscara possuir um excelente selamento, já que é produzida de acordo com o contorno da face, promovendo, também, conforto e estabilidade. “Esses fatores contribuem para diminuir o desconforto associado a grande quantidade de horas que um profissional precisa usar esse equipamento”. Por último, a máscara é reutilizável, pois pode ser submetida à esterilização, inclusive em autoclave. “Isso representa segurança e economia a longo prazo”, relatam os jovens Dr. Igor Ribeiro e Dr. Liberato.Boas ideias merecem ser compartilhadas. Ajudar ao próximo é um ato de amor e cidadania.Os jovens dentistas finalizam a entrevista afirmando que: “A humanidade precisa se reinventar. O coletivo sempre é e sempre será superior ao individual. Como dentistas, sempre trabalhamos em equipe e sabemos que esse é o primeiro e mais importante degrau de crescimento profissional e pessoal”.Centro de Laser em Odontologia Bill Rola & Clinica Integrada Dr. Liberato Sabóia

