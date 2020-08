Appel au Premier ministre du Québec au nom des Québécois handicapés. Aide à la vie : pas de suicide assisté

Dr Paul Saba

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA, August 12, 2020 / EINPresswire.com / -- Les personnes handicapées font appel au premier ministre du Québec M. François Legault et au gouvernement pour désinstitutionnaliser les personnes handicapées.Jonathan Marchand est de Président of Coop ASSIST (Coopérative d’assistance personnelle pour une vie autonome et participative en société).Jonathan a 43 ans et vit avec une forme de dystrophie musculaire depuis l'âge de 15 ans. Après un épisode de pneumonie grave, il a été hospitalisé dans une unité de soins intensifs et a dû subir une trachéotomie d'urgence pour l'aider à respirer. Il est maintenant dépendant d’un ventilateur et a besoin d'aide. Auparavant, Jonathan a travaillé comme ingénieur principal en réseautique au Québec et outre-mer en Australie.Jonathan est contraint de vivre dans une institution gouvernementale contre son gré depuis 2012. Près de 70% des personnes handicapées qui ont besoin d'aide comme Jonathan sont institutionnalisées au Québec en raison du manque de services de soutien adéquats dans la communauté, totalisant environ 15 000 personnes au Québec.Selon Jonathan, « de nombreux médecins m'ont proposé l'euthanasie, qu'ils appellent « soins de confort » pour mettre fin à ma vie. Parce qu'il n'y a pas de services de soutien pour vivre à l'extérieur des hôpitaux pour des gens comme moi au Québec, je dois choisir entre la mort ou vivre dans un hôpital ou une résidence avec soins infirmiers pour le reste de ma vie. »Selon Jonathan, cette situation existe malgré le fait que les gouvernements peuvent économiser des millions de dollars s’ils désinstitutionnalisaient les personnes handicapées (statistiques disponibles).« Je n'ai jamais eu la possibilité de continuer ma vie à la maison avec l'aide dont j'ai besoin. Dans les institutions, vous perdez votre autonomie et votre contrôle sur votre vie. Je n'ai jamais demandé de l'aide pour mourir, j'allais mieux. Ils étaient prêts à m'aider à me suicider, mais pas à m'aider à vivre. Ce n’est pas un vrai choix. »Malgré cela, il refuse d'abandonner sa vie, sa femme, sa famille et ses amis.Selon Jonathan, comment parler « de suicide assisté et d’euthanasie » pour les personnes handicapées lorsqu'elles n'ont même pas d'aide pour vivre.Ce qu'ils demandent, ce n'est pas de mourir, mais plutôt de recevoir un soutien pour vivre dans la communauté, pour participer et contribuer activement à la société.« Laissez les personnes handicapées entreprendre des solutions pour et par elles-mêmes chez elles; maître chez nous, c’est aussi notre projet de société. Tous doivent avoir le choix d’où, comment et avec qui ils vivent; vivre dans la communauté est un droit humain! » martèle Jonathan.En définitive, le Dr Paul Saba, qui a été l'un des principaux défenseurs du droit des patients à vivre, déclare que les lois québécoises et canadiennes sur l'euthanasie ont ouvert la porte aux abus et aux préjudices pour tous les Canadiens qui seront un jour confrontés à des problèmes de santé nécessitant une assistance médicale et vitale. Étant donné que des personnes comme Jonathan font face à de graves risques pour la santé dans des établissements institutionnels (qu'il s'agisse de pandémies, d'épidémies de grippe saisonnière ou d'autres contagions), ils méritent de vivre dans un environnement sûr. « Nos gouvernements souhaitent plus légiférer et promouvoir la mort qu'améliorer les soins de santé et l'aide à la vie pour tous. Vivre et bien vivre en communauté est un droit humain. »