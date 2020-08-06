УНИКАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВОЛШЕБНОГО ОСТРОВА ХАЙНАНЬ

Однако, все по порядку.

RUSSIAN, August 6, 2020 / EINPresswire.com / -- Китай – это огромная страна, в которой очень много городов и провинций, о многих из них я ранее не слышала, конечно не бывала и, честно, даже не думала о их посещении. Но по счастливой случайности я оказалась именно в таком месте. Своими впечатлениями от путешествия по острову, на котором я побывала, я хочу поделиться с вами.Однако, все по порядку.Остров Хайнань, о котором сегодня пойдет мой рассказ, расположен в самой южной части Китая в одноимённой провинции, которая состоит из 200 островов, разбросанных по трем архипелагам в Южно-Китайском море.Остров Хайнань, усеянный лесами, великолепными пляжами, очаровательными городами и спокойными курортами сохраняет свои природные и этнические корни. Отдых на острове Хайнань — это не только великолепные песчаные пляжи, это и термальные комплексы с радоновыми и минеральными источниками, богатые леса, в которых произрастают уникальные виды растений. На Хайнане обитают более 85 видов млекопитающих и свыше 456 видов птиц. Остров славится плантациями кофе и чая, а также тропическими фруктами, такими как манго, бананы, ананасы, кокосы. Наличие огромной сети экскурсионных туристических маршрутов и великолепных автодорог делают отдых не только комфортным, но и познавательным, поэтому каждый год остров посещают сотни тысяч туристов со всех концов мира. У россиян остров пользуется популярностью, как зимнее пляжное направление.Остров Хайнань фактически отделен от материка, что придает ему собственную уникальную привлекательность. Несложно понять, почему люди называют этот великолепный остров ответом Китая на Гавайи!И конечно, побывав здесь, и насладившись очарованием этого великолепия, я рекомендую всем посетить Хайнань.Уверена, пришло время дать острову Хайнань шанс произвести на вас впечатление!Итак, мой рассказ о том, что обязательно посмотреть, куда сходить и чем заняться на острове.Национальный парк рисовых полей и парк звездных динозавровНациональный парк Пэдди Филд - недавно открытая достопримечательность (2018) в районе Хайтан. Это рисовый тематический парк, посвященный рисовым полям - так как это одна из основных культур на острове Хайнань. В парке есть рисовые поля, парк «Звездный динозавр» с более чем 300 моделями динозавров в натуральную величину, цветочные сады, рестораны с рисовыми мотивами и шоу под открытым небом.Тропические леса для приключений на природеЯгодный тропический лес не является обычным природным заповедником Букит Тимах. Туристическая сцена Хайнаня относительно нова, поэтому, организаторы этого маршрута приложат все усилия, чтобы держать вас в плену весь день. Я говорю о походах по водопадам, качающихся подвесных мостах, канатных дорогах и даже о возможности сыграть настоящий контрудар в лесу в полном боевом снаряжении! Куда бы вы ни направились, на пути непременно попадается что-то впечатляющее: пруд с лотосами и рыбками, редкие тропические деревья и растения, множество цветов. Какой же аромат издают дикие орхидеи! Словно над ним потрудился гениальный парфюмер.Парк Бинлангу Ли и МяоПришло время рассказать о романтическом парке Бинглангу Хайнань Ли и парке культурного наследия Мяо. Я должна сказать, что просто удивительно, что есть все эти древние копии по всему Китаю - и они всегда прекрасно сделаны, выглядя точно так, как это было бы в те времена. Парки с тематическими зонами и зонами развлечений, продвижение народных культур города, таких как традиции Тянья, обычаи племени Ли и Мяо и даже повторение древнего города Ячжоу.Вы обязательно должны побывать и познакомиться с культурой, обычаями и традициями древних племен острова. Вам будет действительно интересно узнать о людях Ли острова Хайнань. Первоначально живущие у океана, они были вынуждены проникнуть внутрь страны с другими племенами, которые начали прибывать на остров. В этой деревенской копии можно заглянуть в Художественный музей Тотема и Музей татуировки (где можно полюбоваться их племенными татуировками на лице), прогуляться по району, демонстрируя методы ткачества, рыбалки и земледелия народов Ли, узнать об их повседневной жизни через искусство и музыку (например, флейты носа), даже посетить лодкообразные дома. Можно также попробовать их рисовое вино и купить кокосовые закуски, чтобы привести их домой.Вот такое интереснейшее путешествие на остров Хайнань я совершила несколько месяцев назад. Однако открою вам маленькую тайну, моя экскурсия была виртуальной. Я путешествовала с помощью своего мобильного телефона Huawei, а все, о чем я вам рассказала, я нашла в интернете. Однако, теперь мне есть о чем мечтать, ведь пандемия скоро закончится, и я обязательно отправлюсь на этот волшебный остров, чтобы теперь увидеть все своими глазами.