Qual é a diferença entre assessoria de imprensa e relações públicas?

CURITIBA, PARANá, BRAZIL, July 22, 2020 / EINPresswire.com / -- Quando o assunto é comunicação, existem termos que podem ser facilmente confundidos pelas pessoas. A distinção desses termos, entretanto, é fundamental para o correto entendimento e utilização de cada ferramenta da melhor maneira possível. Uma das dúvidas mais frequentes é: Qual a diferença entre assessoria de imprensa Assessoria de imprensaAs relações com a mídia, mais conhecida como assessoria de imprensa, podem ser descritas como as interações de uma empresa com editores, repórteres e jornalistas – ou seja, a mídia em geral. A mídia também pode englobar jornais, rádio, televisão e a internet. O objetivo é comunicar a mensagem, história ou informação de uma empresa de uma forma digna de notícia e utilizando todas as ferramentas disponíveis e apropriadas.Uma empresa pode precisar de uma única pessoa para trabalhar com a mídia ou contratar uma equipe especializada na área, dependendo da quantidade de informação que deve ser controlada. Essa estratégia pode ser realizada internamente ou através de uma agência externa – como a Agência APEX de Comunicação.Especialistas em relações com a mídia geralmente conectam-se com a mídia diariamente. Esses profissionais trabalham para desenvolver e planejar estratégias midiáticas que podem se tornar um guia para o que a empresa espera alcançar num nível local, nacional ou até internacional. As estratégias de negócios são projetadas principalmente para administrar e criar percepções positivas da empresa.Como um bom assessor de imprensa, é essencial trabalhar COM e não CONTRA a mídia. Desenvolver um forte relacionamento com jornalistas, blogueiros e criadores de conteúdo que podem estar interessados no que o assessor tem a dizer pode promover à empresa um inestimável acesso aos consumidores.Saiba mais como produzir conteúdo interessante para nichos específicos.Relações PúblicasAs relações públicas definem-se pelo ato de conexão e comunicação através dos vários relacionamentos que uma empresa ou organização pode formar com o público. Por público, entendem-se funcionários, clientes, indústria, entidades governamentais, investidores, instituições de caridade, fornecedores e a mídia. Se você tem uma empresa, por exemplo, e quer informar, influenciar ou até persuadir certo grupo de pessoas – você está dentro de um ato de relações públicas.As relações públicas levam em consideração a imagem geral de como uma organização se relaciona e é percebida aos olhos de todo o público. Uma boa estratégia de relações públicas pode não só ajudar uma empresa a entender seus clientes e prover boas soluções, como também monitorar os resultados de suas ações e prever possíveis saídas para futuras circunstâncias. Assim, as relações públicas podem afetar o comportamento coletivo – as vezes, até mais do que a própria publicidade.Profissionais de relações públicas frequentemente trabalham com um departamento sênior de organização que lida diretamente com eventos internos e externos de uma empresa. Tanto a mídia tradicional quanto a internet são utilizadas como meio de comunicar a mensagem apropriada. Dentro das habilidades de um relações públicas, estão a pesquisa, a escrita e a comunicação oral.Matou sua dúvidas? Saiba mais dicas de ferramentas para aprimorar sua assessoria de imprensa aqui.