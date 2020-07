Ecuador llegó a un acuerdo con el grupo ad hoc de tenedores de bonos para la reestructuración de deuda

NEW YORK, NY, UNITED STATES, July 7, 2020 / EINPresswire.com / -- Ecuador ha llegado a un acuerdo prelimimar con un grupo de tenedores de bonos en términos comerciales para la reestructuración de alrededor de USD 17.400 millones de bonos. Los tenedores involucrados en esta negociación, representan a un grupo ad hoc, que representa casi el 50% del total: Dicho resultado, “es positivo” según indicó el Ministro de Finanzas, Richard Martinez, en una rueda de prensa.El planteamiento central de este acuerdo de deuda es intercambiar 10 bonos existentes con vencimiento entre 2022 y 2030 por tres nuevos bonos con vencimiento en 2030, 2035 y 2040, reduciendo la tasa promedio de cupón a 5.3%, según el comunicado. El plan aún debe ser aprobado por una parte de los tenedores de bonos restantes. La reestructuración de los bonos 2022, 2023, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, requieren la aprobación del 66% de los acreedores, mientras que la renegociación del bono 2024 necesita el 75% de la aceptación.Los nuevos bonos tienen un periodo de pago de capital de 5 años. El capital del Bono 1 se pagaría entre 2026 y 2030, del Bono 2 entre 2031 y 2036, y del Bono 3 entre el 2036 y 2040. Es decir, no se espera hasta el último año para pagar la totalidad de los nuevos bonos.El pago del 75% de la deuda (USD 12.066 millones), se aplazó hasta después del 2030. Con respecto al pago de los intereses, se harán pagos anuales con distintas tasas cada año. La tasa de interés asociada a estos pagos seria entre 5.2% y 5.5%.Primer gran avance hacia el 15 de agostoSe espera que este acuerdo sea el paso final de un proceso que comenzó el 24 de marzo de 2020 cuando Ecuador lanzó una solicitud de consentimiento para diferir los pagos de intereses que vencen entre el 27 de marzo y el 15 de julio de 2020 , fijando como fecha límite de los acuerdos el 15 de agosto de 2020.El país necesita las aprobación y el apoyo de la mayor parte de los tenedores de bonos para completar con éxito este paso final.Si se aprueba esta propuesta, Ecuador obtendrá un alivio significativo de liquidez para enfrentar la crisis actual, y la deuda externa será sostenible en el mediano plazo y podría allanar el camino para lograr un crecimiento económico duradero.Puedes leer este informe en PDF aquíLas expectativas del gobierno son: 1. Un alivio sustancial de la deuda que supere los USD 10 mil millones en los próximos 4 años y USD 6 mil millones más entre 2025 y 2030; 2) una reducción del 42% de la tasa promedio de cupones contractuales de Ecuador a 5.3%; 3) una duplicación de la longitud de la curva de rendimiento de 10 a 20 años; y 4) un recorte del 9% del Valor nominal de la deuda.Magnitud del alivioGracias a la renegociación, se tendrá de un alivio del pago de deuda externa por USD 16.452 millones durante los próximos diez años, al menos USD 11.000 millones hasta 2025 y el resto hasta 2030. Este año no se pagará nada más de lo ya desembolsado, ahorrando así USD 1.361 millones. En el 2021 se desembolsará USD 79 millones por interés.Asimismo, se duplicará el plazo de la deuda existente. En este sentido, el vencimiento de los bonos pasara de un promedio ponderado de 6,1 años a 12,7 años.Por parte de la tasa de interés, el ministro indicó que se reduciría de 9,2% a 5,3% en promedio. La tasa de interés actual más alta es de 10,75%, mientras que con la reestructuración las tasas de interés irán desde 0% a un máximo de 6,9%. Finalmente, se ampliará el periodo de gracia por 5 años de gracia en el capital.Visto bueno desde el Fondo Monetario InternacionalGerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que la reestructuración de los bonos globales de Ecuador "está progresando de manera oportuna y constructiva". Esta apreciación surge del acuerdo preliminar alcanzado por las autoridades ecuatorianas y un gran grupo de acreedores, dijo Rice.El Ministro de Finanzas, Richard Martinez, aclaró que este proceso de renegociación de bonos no cancela ni sustituye las negociaciones de financiamiento con China, con que el país obtendría USD 2400 millones, y tampoco sustituirían los préstamos del FMI.La garantía de que este plan de pago se pueda cumplir es la responsabilidad fiscal, si el país mantiene el orden y la consolidación fiscal. Los intereses negociados en 2020 suman USD 911 millones, los cuales serán cancelados en el 2026 en cinco partes de USD 182 millones cada una.El Valor Presente Neto de la deuda a una tasa de descuento de 12% es de 47.6%, el descuento obtenido seria 52.4%. El Valor Presente Neto incluyendo los intereses no pagados llega a un 49.8%, con un 50.2% de descuento obtenido, incluyendo los intereses. En términos nominales, de USD 17.375 millones a USD 15.835 millones, el país tendría un descuento del 9.2%, un recorte de USD 1.540 millones.Las autoridades ecuatorianas seguirían trabajando para cubrir las necesidades de financiamiento (6% del PIB), a través de las multilaterales, como gobiernos (China) y otras fuentes que se puedan conseguir en el futuro. También seguirá trabajando en la deuda interna.