«La Cool Jeune Fille», une nouvelle version d'une vieille chanson irlandaise

Krunchie Killeen lance «La Cool Jeune Fille», sa version française de «The Coolun», une chanson irlandaise traditionnelle

Le Coolin, ou Le Coolun, est un air irlandais souvent caractérisé comme l'un des plus beaux du répertoire traditionnel” — Wikipedia

DUBLIN 11, DUBLIN, IRELAND, July 4, 2020 / EINPresswire.com / -- Selon le folklore, la chanson irlandaise "The Coolun" ("An Cúil Fhionn") est apparue pour la première fois au 14ème siècle comme une chanson de protestation contre la loi anglaise (dans les Statuts de Kilkenny, 1366) interdisant (avec de nombreuses autres coutumes irlandaises) un coiffure ainsi nommée populaire auprès des Irlandais.«Cool» (orthographié «Cúil» en irlandais) se traduit littéralement par «Tête» et «Un» (orthographié «Fhionn» en irlandais) par «Blonde». Les paroles de cette chanson de protestation sont depuis longtemps oubliées et il n'est pas certain que la mélodie actuelle soit la même.La chanson réapparut en 1641 comme une chanson d'amour (de Muiris O Duagain de Benburb), la «Tête Blonde» se référant maintenant à une belle et élégante jeune femme. Cette chanson a été traduite en anglais par Sir Samuel Ferguson (1810 à 1886), qui donne la première ligne comme, "Have you seen the Coolun?"Selon Wikipedia, "Le Coolin, ou Le Coolun, est un air irlandais souvent caractérisé comme l'un des plus beaux du répertoire traditionnel."Cet air était très populaire auprès des harpistes du XVIIIe siècle, qui le jouaient avec de nombreuses décorations et variations élaborées. Les flûtistes et les violoneux préféraient des versions plus simples, et Krunchie Killeen associe maintenant la mélodie à ses éléments nus et réduit les mots à deux strophes.Les mots de Krunchie sont:As tu vu La Cool Jeune Fille,Alors qu'elle marche parmi le peupleFaire tourner chaque tête avec sa beautéEt répandre le soleil autour,Avec son sourire radieux.Elle est comme un cygnet, dans son mouvement;Elle est comme un lis, dans sa beauté,Et elle tient mon cœur, dans l'enchantement,Et je ne demande que d'être son esclave dévoué.

