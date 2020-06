Elections Task Force to Review Presidential Primary and Prepare for Fall Elections

PROVIDENCE, RI – On Wednesday, July 1, at 11 a.m., an Elections Task Force consisting of state and local elections officials and members of the public will review Rhode Island's June 2 Presidential Primary and assess actions required to ensure safe and secure elections in the fall.

The Task Force will be co-chaired by Secretary of State Nellie M. Gorbea and Board of Elections Chairwoman Diane C. Mederos. The meeting will be held virtually on the Rhode Island Department of State's Facebook page to adhere to social distancing best practices during the COVID-19 pandemic. The meeting is open to the public and will have time dedicated for public comment. Voters can also submit their questions and comments ahead of time by emailing elections@sos.ri.gov.

"The June 2 Presidential Primary was unlike any election in our state's history," said Secretary Gorbea. "In any new process, there are opportunities to learn and evolve. Working together, elections officials, voters and stakeholders will identify what worked and what needs to improve."

"At the Board of Elections, we are committed to conducting safe and secure elections," said Chairwoman Mederos. "During these unprecedented times we are facing challenges that none of us could have imagined, but our commitment remains the same. It has never been more important to work with our Secretary of State and our local election officials to ensure that our elections are conducted so that all Rhode Island voters maintain their essential right to vote in the safest possible way."

"Rhode Island's elections officials face unprecedented challenges in preparing for the upcoming September and November elections," said Nick Lima, Director of Elections for the City of Cranston. "It is imperative that we collaboratively analyze the recently concluded Presidential Primary and determine the best unified path forward to ensure a successful electoral process for voters this fall."

Topics slated for discussion during the Elections Task Force include: • The mail ballot application process • Timing of sending mail ballots to voters • Voters who requested a mail ballot but did not receive one • Educating voters on the mail ballot process • Providing drop boxes in all communities • How voters can track the status of their ballot • The number of physical polling places • Safety at physical polling places • Difficulty finding poll workers

Elections 2020 Task Force members • Secretary of State Nellie M. Gorbea – Co-chairwoman • Diane C. Mederos, Chairwoman, Board of Elections – Co-chairwoman • Jennifer L. Johnson, Board of Elections • Dr. Isadore S. Ramos, Board of Elections • Louis P. Cirillo, Town Clerk, Town of Bristol • Marianne, Kelly, Town Clerk, Town of West Warwick • Erin Liese, Town Clerk, Town of Jamestown • Nick Lima, Registrar/Director of Elections, City of Cranston • Tracy Nelson, Canvassing Clerk, City of Newport • Kathy Placencia, Administrator of Elections, City of Providence • Jacqueline Schulz, Registrar of Voters, Town of Portsmouth • Carol Wordell, Town Clerk, Town of Little Compton • Marcela Betancur, Public Member • Cristin Langworthy, Public Member • David Montenegro, Public Member • Sheri L. Sweitzer, Public Member • Nicole Tingle, Public Member

###

El Grupo de Trabajo Electoral Revisará la Primaria Presidencial y se preparará para las elecciones del Otoño

PROVIDENCE, RI - El miércoles 1 de julio, a las 11 a.m., un Grupo de Trabajo Electoral formado por funcionarios electorales estatales y locales y miembros del público revisará la Primaria Presidencial de Rhode Island del 2 de junio y evaluará las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las elecciones en el otoño.

El Grupo de Trabajo estará codirigido por la Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea y la Presidente de la Junta Estatal de Elecciones Diane C. Mederos. La reunión se realizará virtualmente en la página de Facebook del Departamento de Estado de Rhode Island para cumplir con las mejores prácticas de distanciamiento social durante la pandemia de COVID-19. La reunión está abierta al público y tendrá un tiempo dedicado para los comentarios del público. Los votantes también pueden enviar sus preguntas y comentarios con anticipación enviando un correo electrónico a elections@sos.ri.gov.

"La Primaria Presidencial del 2 de junio fue diferente a cualquier elección en la historia de nuestro estado", dijo la Secretaria Gorbea. "En cualquier nuevo proceso, hay oportunidades para aprender y mejorar. Trabajando juntos, los funcionarios electorales, los votantes y las personas interesadas identificarán lo que funcionó y lo que debe mejorar."

"En la Junta Estatal de Elecciones estamos comprometidos a llevar a cabo unas elecciones seguras y sin riesgos", dijo la Presidente Mederos. "En estos tiempos sin precedentes nos enfrentamos a retos que ninguno de nosotros podría haber imaginado, pero nuestro compromiso sigue siendo el mismo. Nunca ha sido más importante trabajar con nuestra Secretaria de Estado y nuestros funcionarios electorales locales para asegurar que nuestras elecciones se lleven a cabo de forma que todos los votantes de Rhode Island mantengan su derecho esencial de votar de la forma más segura posible".

"Los funcionarios electorales de Rhode Island se enfrentan a retos sin precedentes en la preparación de las próximas elecciones de septiembre y noviembre", dijo Nick Lima, Director de Elecciones de la ciudad de Cranston. "Es imperativo que analicemos en colaboración la recientemente concluida Primaria Presidencial y determinemos el mejor camino unificado para asegurar un proceso electoral exitoso para los votantes este otoño".

Los temas programados para ser analizados durante el Grupo de Trabajo Electoral incluyen: • El proceso de solicitud de votación por correo • El tiempo de envío de las papeletas de votación por correo a los votantes • Los votantes que solicitaron una papeleta de votación por correo pero no la recibieron • Educar a los votantes sobre el proceso de votación por correo • Proporcionar buzones de entrega en todas las comunidades • Cómo los votantes pueden rastrear el estado de su papeleta • El número de lugares de votación que estarán abiertos • La seguridad en los lugares de votación • Dificultad para encontrar trabajadores electorales en los lugares de votación

Miembros del Grupo de Trabajo Electoral de 2020 • Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea - Copresidente • Diane C. Mederos, Presidenta de la Junta de Elecciones - Copresidente • Jennifer L. Johnson, Junta Estatal de Elecciones • Dr. Isadore S. Ramos, Junta Estatal de Elecciones • Louis P. Cirillo, Secretario Municipal, Pueblo de Bristol • Marianne, Kelly, Secretaria Municipal, Pueblo de West Warwick • Erin Liese, Secretaria Municipal, Pueblo de Jamestown • Nick Lima, Registrador/Director de Elecciones, Ciudad de Cranston • Tracy Nelson, Secretaria de Escrutinio, Ciudad de Newport • Kathy Placencia, Administradora de Elecciones, Ciudad de Providence • Jacqueline Schulz, Registradora de Votantes, Ciudad de Portsmouth • Carol Wordell, Secretaria Municipal, Pueblo de Little Compton • Marcela Betancur, miembro del público • Cristin Langworthy, miembro del público • David Montenegro, miembro del público • Sheri L. Sweitzer, miembro del público • Nicole Tingle, miembro del público

###