Ubister renforce sa gamme Design4 avec le lancement de « Design4 Xpress »

Design4Xpress powered by SAP

Ubister étoffe sa gamme Design4 avec l’offre XPress dédiée aux start-ups et aux TPE/PME en pleine croissance à la recherche d’un ERP rapide d’implémentation.

PARIS, FRANCE, June 25, 2020 / EINPresswire.com / -- Revendeur et installateur de solutions de gestion en mode SaaS, la société Ubister renforce sa gamme Design4 avec l’offre « XPress » dédiée aux start-ups et aux TPE/PME en pleine croissance à la recherche d’un ERP rapide d’implémentation et économiquement accessible.Nouvelle étape dans le développement commercial la gamme Design4, développée, depuis 2016, par la société Ubister à partir de la solution Business ByDesign du géant SAP. Après une approche métiers (High Tech Groups, Recherche & Ingénierie, Professionnal Services et Clean Tech), le spécialiste des logiciels de gestion en mode SaaS lance une nouvelle version dédiée aux start-ups et aux TPE/PME en pleine croissance. « L’objectif reste toujours de répondre finement aux problématiques de nos clients en matière de gestion, précise Bertrand de Beaumont, responsable marketing et commercial d’Ubister.Avec Design4 XPress, Ubister continue de jouer la carte de la personnalisation autour d’une offre packagée qui replace clairement l’utilisateur au cœur du processus. « XPress s’adresse, cette fois, non pas à un secteur d’activité mais à une typologie de dirigeant, celles des entrepreneurs en devenir. L’idée est de les accompagner, pour un tarif accessible, dans l’automatisation de la comptabilité, la facturation, la gestion des contrats, le pilotage financier, l’édition de rapports de gestion en temps réel, etc. »Une grande partie du coût d’implémentation de Design4 Xpress peut être financée, via un opérateur de compétences (Opco), sur le budget de formation, Ubister étant un organisme référencé Datadock. « L’objectif est de proposer une solution rapide d’implémentation et économiquement accessible, ajoute Bertrand de Beaumont. La promesse est claire : en six semaines et pour 12 500 euros, vous disposez d’un ERP adapté à vos besoins et à votre organisation. »Pour plus d'informations, contactez-nous au 02 96 24 54 25 ou par mail : laure.camus@ubister.frÀ propos d’Ubister : Ubister a été fondée en 2010 par Pierre Gueguen et Nathalie Sarrey. La société est Partenaire Gold de SAP et n° 1 en France pour la mise en place de l'ERP proposé en mode SaaS, SAP Business ByDesign. Basée à Rostrenen (22), Ubister s’appuie également sur des agences à Rennes (35) et Paris (75). Site web : www.ubister.fr