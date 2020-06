Perkuto certifié comme l’un des Meilleurs Lieux de Travail au Québec

Perkuto reconnu pour son environnement collaboratif et l’équilibre travail-famille

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, June 23, 2020 / EINPresswire.com / -- Perkuto, spécialiste de Marketo Engage pour les entreprises, a été récompensée pour ses efforts en milieu de travail grâce à la certification Meilleurs Lieux de Travail Québec (Great Place to WorkQuebec). Perkuto a également été reconnue comme un des Meilleurs Lieux de Travail en 2019.Pour être éligibles à cette distinction, les entreprises doivent être bien classées en crédibilité, respect, équité, fierté et collaboration par leurs employés. Great Place to Work Institute Canada a mené une enquête anonyme auprès des employés de Perkuto. Les commentaires des employés et les informations sur les expériences de travail au sein de l'entreprise ont permis à Perkuto d’être certifiée un des Meilleurs Lieux de Travail au Québec (Great Place to WorkQuebec).Avec la conviction que des employés heureux offrent un meilleur service aux clients et contribuent à un meilleur climat d’entreprise, Perkuto a toujours mis l'accent sur l’équilibre travail-famille et s’efforce de favoriser un environnement de travail sain. Les fondateurs de Perkuto, Alexandre Pelletier et Youcef Bouayad, ont cherché à créer un environnement collaboratif en mettant l’accent sur la croissance personnelle et le développement professionnel. Les employés bénéficient de formations, de certifications, d'outils technologiques à la fine pointe, de télétravail, d’un horaire flexible et de vacances illimitées.«Nous nous efforçons de faire de Perkuto un environnement de travail agréable et accueillant pour tous les employés, car nous savons que des employés heureux travaillent mieux, offrent un meilleur service à nos clients et restent plus longtemps au sein de l’entreprise.», a déclaré Alexandre Pelletier, PDG de Perkuto. «Pour ce faire, nous avons cultivé un milieu de travail collaboratif et stimulant qui encourage les employés à relever des défis et à entreprendre des projets complexes. L'expérience des employés est primordiale non seulement pour leur bien-être, mais aussi pour la pérennité de notre entreprise. Nous sommes ravis d'avoir reçu la certification Meilleurs Lieux de Travail. »Cette reconnaissance est l'une des nombreuses récompenses de Perkuto cette année, car CIO Review a récemment honoré Perkuto en tant que meilleur fournisseur Adobe 2020 . En mars, la société a également été nommée partenaire Adobe Platinum - le niveau de partenariat le plus élevé pour les fournisseurs de services Adobe.À PROPOS DE PERKUTOPerkuto aide les grandes marques à orchestrer des expériences client mémorables grâce à des opérations marketing sans faille. Notre équipe d'experts Marketo vous aide à réduire les incertitudes liées à la technologie, à éliminer les erreurs de campagnes, à améliorer les performances marketing et à exécuter des campagnes de masse. En plus d'être un partenaire Adobe Platinum spécialisé dans Marketo Engage, Perkuto est également un partenaire de service certifié pour Bizible et Microsoft. Perkuto est basée à Montréal et a des employés qui travaillent de partout en Amérique du Nord et en Europe. Plus d’infos sur Perkuto.com À PROPOS DE GREAT PLACE TO WORKGreat Place to Work www.greatplacetowork.ca ) est la référence mondiale en matière de culture d’entreprise basée sur la confiance et la performances. Grâce à ses outils d’évaluation exclusifs, à ses services de conseil et à ses programmes de certification, Great Place to Workmet à l’honneur les Meilleurs Lieux de Travail™ dans le monde par le biais d’une série de listes nationales dont certaines sont publiées par le magazine américain Fortune et par le Globe & Mail au Canada. Great Place to Workpropose les critères, le cadre et l’expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître les cultures d’entreprise exceptionnelles.####ENGLISH TRANSLATIONPerkuto Certified As A Great Place To Work In QuebecPerkuto Recognized for Their Collaborative Environment, Flexible Work SchedulePerkuto, provider of Marketo Engage solutions for enterprise organizations, has been recognized for its efforts in the workplace with a Great Place to WorkQuebec certification honor. Perkuto was also recognized as a Great Place to Workin 2019.To be eligible for this esteemed certification, companies must be ranked highly in credibility, respect, fairness, pride, and camaraderie by their employees. Survey provider Great Place to Work Institute Canada conducted an extensive, anonymous survey of Perkuto employees, using direct feedback and information on workplace experiences at the Canadian company, based in Montreal. Based on the findings of this most recent analysis, Perkuto was certified as a Great Place to Workin Quebec.With the firm belief that happy employees provide better support to customers and make for an all-around better business, Perkuto has always emphasized a healthy work-life balance since its origin and continues to foster a healthy work environment. Perkuto founders Alexandre Pelletier and Youcef Bouayad sought to create a collaborative environment with an ongoing emphasis on professional growth and development; employees enjoy paid certifications, investments in technology as well as 37.5 hour workweek and unlimited vacation.“We strive to make Perkuto a fun and welcoming work environment for all employees, as we know that happy employees lead to a better work community, longer retention and happier customers,” said Alexandre Pelletier, CEO of Perkuto. “To do that, we’ve cultivated a highly collaborative and supportive workplace that encourages employees with healthy challenges and engaging, complex projects. The employee experience is paramount not only for the wellbeing of our workplace, but also for the longevity of our company. We could not be more thrilled to have received the Great Place to Workcertification.”This recognition is one of several for Perkuto this year, as CIO Review recently honored Perkuto as a 2020 Top Adobe Provider. In March, the company was also named an Adobe Platinum partner– the highest partner tier for Adobe service providers.ABOUT PERKUTOPerkuto helps leading brands orchestrate memorable customer experiences through flawless marketing operations. Our team of Marketo experts assists in eliminating infrastructure uncertainties, safeguarding against campaign errors, improving marketing performance, and executing high-volume campaigns. In addition to being an Adobe platinum partner specialized in Marketo Engage, Perkuto is also a certified service partner for Bizible and Microsoft. Perkuto is based in Montreal with field offices throughout North America and Europe. Learn more at Perkuto.com