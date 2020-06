Emergenza Covid: su OrgTech i modelli organizzativi aziendali per aiutare le PMI a ripartire

MILANO, LOMBARDY, ITALY, June 10, 2020 / EINPresswire.com / -- OrgTech , start-up fondata dal Luca Solari, Professore ordinario di Organizzazione Aziendale all’Università Statale di Milano, che ha all’attivo numerosi progetti di consulenza per grandi imprese italiane, ha lanciato una comunità open source per favorire la ripresa rendendo disponibili online schemi e modelli gratuiti, redatti da consulenti qualificati e docenti universitari, per permettere alle imprese di riorganizzarsi dopo l’emergenza Covid19.L’invito di OrgTech in questa fase difficile è esteso ad altri professionisti e società di consulenza al fine di creare un luogo nel quale dare una mano a risolvere il problema più grave dopo la crisi finanziaria: come ripartire?Se le grandi imprese hanno la possibilità di farsi aiutare e sviluppare piani articolati, tanti imprenditori sono soli davanti al futuro. Gli economisti hanno più volte evidenziato che uno dei problemi del paese è la produttività che dipende soprattutto dall’organizzazione delle imprese. I dati disponibili nell’unica ricerca ad oggi pubblicata da parte di Lorenz e colleghi nel 2012 segnalano come l’Italia sia sotto la media europea per la presenza di modelli innovativi di organizzazione (lean e organizzazioni agili).“La ripartenza può essere l’occasione per modificare l’assetto delle nostre imprese, ma servono idee e competenze che le PMI non sempre possono permettersi” ha dichiarato Luca Solari. “Abbiamo scelto quindi di rendere disponibili tutti i materiali e i consigli che riteniamo indispensabili per le imprese in questa difficile fase storica dell’economia italiana, chiamando a raccolta altre società di consulenza ad aderire al nostro progetto”.