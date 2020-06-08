京东捐赠物资，助智利抗击新冠肺炎疫情

HONG KONG, CHINA, June 8, 2020 /EINPresswire.com/ -- 今年4月，京东集团董事局主席兼CEO刘强东宣布向智利提供医疗物资，帮助智利抗击新型冠状病毒肺炎。捐赠物资包括医用口罩、外科手套、防护服、温度计及呼吸机。这批援助物资合计数目超过一百万，已于当日下午运抵智利共和国驻北京大使馆。

智利大使路易斯·斯密特·蒙特斯对刘强东及京东集团表示感谢。京东副总裁龙宝正表示，京东密切关注着国内外新冠肺炎疫情的发展。智利只是京东为缓解他国疫情而援助的其中一国。京东还为英国和巴基斯坦提供了物资援助。迄今为止，京东在全球抗击疫情的行动中，已投入超15亿元人民币。智利等国借助京东商城出售多款畅销产品，京东这一市场巨头自当竭力为其合作伙伴提供帮助。

捐赠医疗物资只是京东抗击新冠肺炎疫情的一种方式。4月，京东宣布与艾迪康、华大基因、上海伯豪医学检验所、博奥生物、金域医学、北京优迅医学检验所、小鸟快验等多家核酸检测供应商建立伙伴关系。他们计划共同进行广泛的分组检测，为中国学生安全顺利返校、企业安全顺利复工提供便利。一周前，京东和金域医学发布了国内首个新冠肺炎病毒线上检测平台。

截至4月30日，经双方共同努力，全国已有31个城市、96个检测点可提供检测服务，遍及武汉、孝感、宜昌、北京、上海、深圳、天津、杭州及其他许多重要城市。学校、企业及其他重要机构可通过京东应用程序预约分组检测。检测结果会在24小时内线上发布，另有更多地区不久将获得此项服务。

为抗击国内外新冠肺炎疫情，京东还与格力合作部署了病毒克星机器人。此次合作利用了京东的自动驾驶技术和格力的供应链和制造能力，造出的三款机器人可应对各种情况。

室内检验机器人使用红外技术测量个人和人群的体温。传感器自适应能力强，可精确指出人群中体温高者。机器人如果检测到异常值，就会发出警告，提示周围人群注意，与之保持社交距离。此举目的是，允许恢复正常活动的同时，确保人们的安全。

另外两款机器人的功能是室内外消毒。这两款机器人能够按指定的间隔，每周7天，每天24小时喷洒液体和气体消毒剂，缓解许多消毒人员在正常工作职责以外的消毒压力，帮助企业节约成本，降低员工接触病毒的风险。

秉持着助人之情怀，京东将继续推进其物资捐赠计划。京东将继续追踪此次疫情，听取卫生专家的建议，以物资捐赠和创新举措，助力疫情防控。毫无疑问，京东及其合作伙伴的善举已成为全球各地人士及组织应予效仿的杰出典范。

