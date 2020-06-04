刘强东及京东捐赠应急物资，援助其他国家抗击疫情

HONG KONG, CHINA, June 4, 2020 /EINPresswire.com/ -- 中国电商巨头京东商城的主席兼CEO刘强东宣布向瑞士捐赠大量医疗物资，助其抗击新冠肺炎疫情。这是刘强东及其京东商城最近提供的一次国内外援助。早在全球疫情蔓延之前，京东便以其庞大的物流网络而闻名，京东商城一直专注于无人机和人工智能等先进技术，也只有京东商城才能适应不断变化的消费者需求和社会需求。作为中国最大的零售商和全球第三大互联网企业（以收入计），京东商城了解其自身对国内外的重大影响。

京东自建立之初便始终有着应对流行病的能力。在2003年非典疫情流行之前，刘强东的京东就已在大北京地区成功实现零售电商连锁运营。但是，自非典这一传染性较高的病毒开始传播，消费者便被迫宅家，刘强东不得不关闭所有店面。为维持公司在非典期间的收入，他开始将电子产品发布到线上公告板，虽然起步缓慢，但在非典期间，他的线上业务从未中断。生活开始恢复正常后，零售店重新开业，线上销售工作交由一名全职员工继续打理。一年后，他意识到了电商的潜力，决定将其公司完全转移到线上，这才有了京东商城。

自今年年初新冠肺炎疫情开始在中国蔓延以来，京东商城不仅满足了宅家消费者的供给，还提供了财务援助、捐赠了重要医疗物资。京东向湖北省慈善基金会捐赠了1亿只口罩和6万份药品和医疗物资。此外，京东还向医院捐赠了2,000套女性护理用品和近63万片成人尿片，向武汉市动物保护协会捐赠了5吨宠物食品和6000箱宠物药品，供流浪动物用。此外，京东还与国际浆果供应商合作，向武汉10多家医院的工作人员捐赠了1,500箱蓝莓和覆盆子以及1,320箱苹果。

除捐赠物资外，京东还主动提供了物流网络支持和技术解决方案支持。尽管拥有无人机技术和人工智能技术，但京东仍坚持交付到户，从收发室到目的地，确保实现无接触配送。此外，京东还在其应用程序中开发出24小时线上医疗咨询程序，并与武汉市地方政府合作将其智能助手技术集成到了市长办公室的微信账户中。京东采取上述举措，是为确保及时为每个人提供准确信息，缓解医院压力，令其能够集中精力救治重症患者。

现在，全世界人民都可登录京东健康，免费使用线上医疗和心理咨询服务。此外，京东和刘强东保证，京东会在全球范围内提供必要的援助。4月2日，刘强东夫妇宣布在中国慈善基金会的协助下，向英国捐赠50台呼吸机、500万只医用口罩，60万副医用手套、医用护目镜和防护服。不仅世界其他地区的企业，中国许多企业也将生产重心转移到了口罩和防护服等医疗物资上。京东在满足国内需求后，利用其供应链和后勤能力将重要救援物资部署到了国外。这些物资已捐赠给英国当地六家NHS医院：剑桥大学医院 (Cambridge University Hospital)，西北区医疗局 (North West Boroughs Healthcare)、皇家博尔顿医院 (Royal Bolton Hospital)、格兰维尔之家医疗中心 (Granville House Medical Centre)、博尔顿社区实践中心 (Bolton Community Practice) 和布兰亨医疗中心 (Brannam Medical Centre)。

京东商城还向智利捐赠了医疗物资：80万只一次性医用口罩、20万副医用手套、2万支温度计、1.5万件防护服和50台呼吸机。智利大使路易斯·斯密特·蒙特斯表示：“目前，我们正在遭受近年来最严重的公共卫生危机。非常感谢刘强东先生及京东商城的慷慨解囊。中国企业及爱心人士的善举将帮助智利更快控制疫情。”除此之外，京东还向乌兹别克斯坦捐赠了15万个新冠肺炎检测试剂盒、5,000套医疗防护服，5,000副护目镜和20台呼吸机。

最近，京东商城承诺向瑞士捐赠医疗物资，包括80万只KN95防护口罩、80万只一次性医用口罩、80万副手术手套，2万副护目镜和1万件防护服。京东和受赠国都将从中受益，因为京东商城网站中，诸如瑞士萧邦等奢华腕表品牌、智利的酒品以及英国戴森和立顿产品等进口畅销商品的供应商遍及诸多国家/地区。京东发言人表示：“伴随着中国在全球供应链中扮演着越来越重要的角色，京东将充分利用自身优势，与品牌携手合作，竭力支持全球抗疫工作。”

随着全球疫情蔓延，多数意见认为，京东商城有能力稳定满足消费者需求。一家德国研究公司指出，京东的内部物流网络是它取得成功的一个主要原因。现在，消费者因宅家，纷纷转战线上购物来满足需求，阿里巴巴和亚马逊等电商企业一直在设法跟上不断增长的线上需求，京东自不甘落后。京东商城为国内外抗疫工作做出贡献，在此前所未有的艰难时刻提供了强大的抗疫支持，展现出了它的奉献精神。