Le nuove barrette "Un Attimo In Forma" per restare sani con gusto

MILANO, ITALIA, May 27, 2020 / EINPresswire.com / -- Lo scenario degli snack italiani vede l’arrivo della nuova linea di prodotti “ Un Attimo In Forma ” di Un Attimo. Nome affermato nella distribuzione al dettaglio di dolciumi e prodotti di pasticceria, il brand “Un Attimo” è già reperibile sugli scaffali delle più importanti catene di supermercati in Italia.La nuova aggiunta di Un Attimo In Forma è costituita da una nuovissima linea di snack volti a soddisfare le esigenze dei consumatori interessati a sostenere uno stile di vita sano, all’insegna del benessere. I nuovi prodotti “Un Attimo In Forma”, infatti, sono stati pensati apposta per avere un apporto di macro-nutrienti equilibrato, e con il giusto apporto di carboidrati e poche calorie.La linea di prodotti “Un Attimo In Forma” si divide in due sottocategorie: la linea di barrette energetiche “ Energy ”, volta a conferire la giusta carica per quelle performance che richiedono una marcia in più, in due gusti e consistenze diverse: Energy al Cocco e Energy Crunchy al cioccolato al latte, arachidi e caramello; e la linea di barrette proteiche “ Protein ”, per coloro che richiedono il massimo dalle proprie prestazioni, disponibile in tre diversi gusti e contenuti proteici: Protein 20% alle bacche di goji e mirtilli rossi, Protein 32% alla crema di cacao e Protein 33% al caramello salato e arachidi.Le barrette “Un Attimo In Forma” rappresentano sicuramente l’alleato ideale per lo sport e il fitness, ma, grazie ai loro gusti intensi e ricchi, sono indicati anche per una semplice ma gustosa pausa di piacere. Infatti, i prodotti “Un Attimo In Forma”, a differenza delle altre barrette presenti sul mercato, non implicano alcuna rinuncia in termini di sapore e appetibilità dello snack, punto chiave della filosofia edonista del brand “Un Attimo”.“Aspiriamo ad affermarci sempre più come punto di riferimento nel mondo wellness.” afferma Massimo Sanges, General Manager di Un Attimo In Forma. “Un piano di comunicazione mirato e studiato nel dettaglio è la chiave per trasmettere al meglio i nostri valori al consumatore.” aggiunge.I prodotti “Un Attimo In Forma” sono acquistabili non solo nei punti vendita dei maggiori supermercati italiani, ma anche online, sullo store ufficiale di “Un Attimo In Forma” e su Amazon.

