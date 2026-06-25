Brote de COVID-19 y la red de suministro de alimentos del estado

OLYMPIA -- Derek Sandison, Director del Departamento de Agricultura del Estado de Washington (Washington State Department of Agriculture, WSDA), publicó la siguiente declaración con respecto a la agricultura, producción y distribución de alimentos.



La agricultura y producción de alimentos constituyen una industria esencial que surte a nuestras comunidades y desempeña una función vital en la economía del estado. Deseo extender mi agradecimiento personal a nuestros agricultores y ganaderos y a todas las personas que trabajan duro en la industria agrícola y alimenticia, cuyas labores no pueden realizarse a distancia, y quienes continúan presentándose todos los días para mantener la solidez de nuestra crítica infraestructura alimenticia.



A medida que seguimos respondiendo al brote de COVID-19, deseo garantizar a la industria y al público que tenemos el compromiso de mantener la cadena de suministro de alimentos de Washington abierta y en operación. El gobierno estatal y federal está trabajando de forma activa con los productores, procesadores y distribuidores para garantizar que la cadena de suministro de alimentos siga funcionando y apoyando a nuestras comunidades durante estas circunstancias difíciles y de incertidumbre.



No es necesario que el público se preocupe porque se acaben los productos en las estanterías de las tiendas, ya que los agricultores, ganaderos y procesadores de alimentos están produciendo bastante para satisfacer nuestras necesidades. También las entregas a las tiendas de comestibles continúan a un ritmo estable.



Sé que la industria agrícola de Washington cuenta con el apoyo pleno del Gobernador Jay Inslee, durante este período de dificultades.



“Nos encontramos en un territorio desconocido que requiere creatividad y flexibilidad, pero no es nada nuevo para los agricultores, procesadores y distribuidores de alimentos de Washington”, dijo el Gobernador. Inslee. “El público debe saber que nos estamos esforzando por garantizar que todos los residentes de Washington puedan seguir accediendo a alimentos buenos y saludables”.



Nuestro gobierno estatal, la comunidad agrícola, las redes de distribución y todas aquellas industrias relacionadas seguirán trabajando de manera conjunta para superar cualquier obstáculo que podamos enfrentar, mientras trabajamos por mantener la continuidad de la operación de nuestra cadena de suministro de alimentos.



Visite www.coronavirus.wa.gov para obtener más información sobre las medidas y recomendaciones a nivel estatal.