SAUNOAGA FAA-MINISITA AFIOGA I LE PALEMIA I LE TAUAOFIAGA A LE PALEMENE – 28 APERILA 2020

SAMOA, April 28 - SUSUGA TUILAEPA AUELUA FATIALOFA LUPESOLIAI LOLOFIETELE NEIOTI AIONO GALUMALEMANA Dr. SAILELE MALIELEGAOI (Palemia): Lau Afioga i le Fofoga Fetalai ma sui usufono mamalu o lenei Maota, ua ou tulai atu ma le ava tele e faamalamalama nisi o mataupu ua manatu le Malo e taua ma e tatau mo le silafia manino e lenei Maota faapea foi lo tatou atunuu o lo o faafogafoga mamao mai i o latou maota ma laoa. Ae o lenei taeao fou, ua tatou molimau pea i vavega o le alofa tunoa o lo tatou Matai i le Lagi i Lana Taitaiga Poto ma Lana puipuiga malu e malutia ai pea si o tatou atunuu. Ae o le molimau ola, o Samoa o se atunuu ua faamanuiaina, ou te taofi ai, tatou te auai faatasi pe a matau i le tulaga ua i ai le tele o atunuu o le lalolagi ua matua pagatia i le faamai oti o le Korona Vairusi po o le Koviti-19. Amuia i tatou ua tatou ola mai i se atunuu faamanuiaina, faamalo le tatalo i Taitai o Ekalesia, faapea foi le aufai tatalo o le atunuu, faafetai le lagolago mai i a tatou tapu e pei foi ona matau, o uiga uma ia ua ogatasi ai le lalolagi, e faavae i fautuaga malolosi a o latou foi taitai o le soifua maloloina, o latou tonu ia o toa, o muaau i le taua tele o lo o tau ina nei, ae faalagolago taumafaiga uma i le alofa le mavae o le Atua na faia le lagi ma le lalolagi. O le lagona foi lea ma le faatuatua o tatou tuaa na tofa ai e faavae lenei atunuu o Samoa i le Atua, lea sa tatou faataua i lenei Paeaiga, le Paeaiga lenei a le Palemene, e auala i le tuu i totonu o le tino o le Faavae o le tatou Tulafono aupito maualuga lea ina ia moni lea faataua ma le tatou ola faatuatua, e pei ona naunau e faataua a tatou tu ma a tatou agaifanua sa moemiti i ai o tatou tuaa ina ua tapena ma puipuia i le Tulafono Faavae o le tatou Malo Tutoatasi, aia faaleaganuu. O lea foi ua tatou agai atu ai e faatino loa e ala i Tulafono ua faasee atu nei a le Palemene e iloilo e lana Komiti Faapitoa a le Palemene ma tuu atu ai le avanoa e talo ai le atunuu lautele, tagata uma o Samoa mo ni o latou finagalo ma molimau i le loto fuatia ifo, o se aga masani lea a le tatou Palemene lenei mai lava i le 1962 na tatou Tutoatasi ai ina ia aloaia ai aiatatau a tagata uma o Samoa i so o se Tulafono e soalaupule ai a o le i pasiaina. E tasi lena vaega tele e faamasino ai le atunuu o lo o tausisia ana Tulafono, “The Rule of Law.” Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, ua manino lenei Maota i le faagasologa o Tulafono Tau Faaofi na faaofiina mai i lenei Maota mo le siitia ma le faaleleia atili o le faamasinoga o Fanua ma Suafa, e faapei ona ou taua lea ua faasee atu nei i le Komiti Faapitoa a le Palemene. Ou te toe fa’amamāfa ma faatāua le itu lenei, o tatou faiga faa-Palemene ia e toe maua ai le avanoa mo tagata uma o Samoa, e fia tuuina mai ni a latou fautuaga po o ni molimau e faaleleia atili ai Tulafono a o le i toe foi mai i totonu o le Palemene e pasia ai faaiu e le Maota lenei. O le avanoa lea o le soalaupule faaiu lea ua faafaigofie atili mo i latou o fia soalaupule, aua o lea ua taatia atoa le ata o le Tulafono ua atoatoa e pule ai le tagata ia, o le loia, faamasino po o ai lava, o matai o le atunuu, faitalia ai ia ona oosi, ooti, faapio pe faasao le Tulafono, o lou sao lena i le Tulafono o lo o tau faaofi nei. O aga ia e faamasino ai le Rule of Law o lo o tausisia ai ala o Tulafono e se atunuu o lo o pulea faatemokarasi. O mataupu ia e soalaupule e matou nei o Taitai o atunuu o le Pasefika ua Tutoatasi, mataupu e laga i totonu o le fono a Malo Tutoatasi po o Malo Aufaatasi. Ma o le ala lea o mea, e le toe afea ai e lenei Maota ni Tulafono Tau Faaofi lele ua faasee atu i le Komiti o Tulafono a le Palemene latou te toe iloiloina, vagana ai ua toe foi mai mo le iloiloga faaiu faapea le faitauga faatolu faaiu i totonu o le Palemene lenei a Samoa. Peitai, ua faalauaitele ni finagalo sese e uiga i nei Tulafono Tau Faaofi e ono taitaisese ai le mamalu o le atunuu. O le mafuaaga lea, o lou tulai atu ma le ava tele i o outou luma e toe faamalamalama ina ia toe malamalama ia i latou o fia malamalama. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, e leai lava se mea fou, pau lava le suiga lamoi lamoi lava, o lea o le a faamautu ma faataua tatou aia faaleaganuu o lo o outou soifua ma o matou ola ai i aso uma ina ia faatutusa ai le silasila a le Faamasinoga i aia taitoatasi po o individual rights, lea e faavae i talitonuga faapapalagi ma aia toatele po o communal rights o lo o i totonu o le ogatotonu ma faamuamua ia tatou pulega faaleaganuu po o pulega mamalu a alii ma faipule o tatou nuu, mo le manuia lautele o o tatou tagata. Pau lava lea, ae mai lava i le amataga, ina ua faatoa faatu le Faamasinoga o Fanua ma Suafa e pulega a Siamani, sosoo ai ma pulega a Niu Sila, e ese lava le faamasinoga o soligatulafono, ese foi le faamasinoga o Fanua ma Suafa. E oo mai lava i le aso nei, e le i leva ona tasi le Matagaluega, ae silia i le 100 tausaga o eseese le Matagaluega ma ofisa sa tautuaina faamasinoga eseese nei e lua. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, pau lava le sootaga sa i ai, sa tasi le tagata na tauaveina le tofi Faamasino Sili ma le tofi Peresetene, ona sa ia gafatia i lena vaitau a o le i tupu tele mataupu o suesuega faa-Faamasinoga. Ae na suia nei ananafi i le tausaga 2004 ina ua teuteu le Tulafono Faavae ona ua le gafatia e le Faamasino Sili talu ai ona tauave pea lava pea i se tulaga atoatoa le lua o tofi e aofia ai ma le tofi Peresetene ma tuueseese ai loa tofiga nei e lua, ae lua lava faamasinoga eseese lea e taiulu ia le Faamasino Sili ma le Peresetene. Ou te manatua lelei le teuteuga lelei i le 2004 o le Tulafono Faavae sa ma talanoa ai ma le Faamasino Sili ua ia faatupu manatu mai ia te au, ina ia toe faaopoopo ai i le 68 tausaga mai le 62 tausaga sa i ai Faamasino se i tau faatosina atu ai se loia ae matua mamafa i tulafono toe mamafa i le aganuu na te tauaveina le tofi Peresetene. Ina ua uma ona pasia le Tulafono lenei ina ua ioeina e le Kapeneta, ioeina e le Palemene le taua o le faatupu manatu lea, lea na filifilia ai e le Faamasino Sili le Afioga ia Tagaloa Tuala Sale o lau Minisita, o le isi lea Minisita sinia faamoemoeina o lau Kapeneta, e ui ina faigata ia te au, ae na ou talia ona o le lagolago i le agaga lelei o le alii Faamasino Sili ina ia siitia le tulaga o le Faamasinoga o Fanua ma Suafa. E tasi lena faamaoniga o le naunautai o le Vaega lenei a le HRPP e puipuia aiatatau a o tatou tagata ina ia faaleleia atili le galuega a le Faamasinoga, lea ua matau le siitia o tausaga e tautua ai. O le isi lea vaega o le Rule of Law ina ia faataua e se Malo Temokarasi le Tutoatasi o le Faamasinoga. E fua i le a, fua i le umi o tausaga. O lea la talu ai mea ua tutupu, ua fesiligia ai nei e lou mafaufau, ailoga o aoga lea suiga tele na fai e le Palemene e aloaia ai le Rule of Law lea e tautau mai e nisi o loia ae le malamalama ai i le uiga. O le fesili, na lagalaga ea ni manatu faasea ina ua tuueseese le tofi Faamasino Sili ma le tofi o le Peresetene? Pe sa tetee ea se Faamasino o le Faamasinoga o Soligatulafono po o le Sosaiete a Loia ina ua tuueseese tofi ia e lua? O le tali, e leai se leo e tasi na tetee. Ae ou te iloa le fiafia tele o le alii Faamasino i lena taimi i le suiga na ia amatamea ai ma talia e le Maota lenei, ina ia tuueseese ia tofi ona ua mamafatu le galuega sa ia tauaveina, o se agaga lelei. O ia foi le Faamasino Sili lea talu ai na ia amatamea i lea lava suiga taua lea o lo o faitioina nei. O lea ua agiga manatu le faavaea e faapea o le a tafafa le Malo, ma o le Faamasinoga o Fanua ma Suafa o le a i lalo o le itutino lenei o le Malo. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, e tasi lava le itutino o le Faamasinoga, pe 2 pe 3, pe 10 ni Faamasinoga eseese, e i lalo uma o le faamalu e tasi o le Itutino o le Faamasinoga. E pei lava ua faaselau nei ona ou faamatalaina lenei tulaga i au polokalame faifaipea e faasalalau atu i le leitio le 2AP ma le TV. E pei foi o le Palemene lenei, e ese lava le Fono Aoao Faitulafono, o lau Afioga i le Fofoga Fetalai e faauluulu ai ma matou o sui usufono, ese foi le Palemene e aofia ai le Ao o le Malo ma le Fono Aoao ae i lalo uma o le itutino o le Palemene. O le fesili; o aafia ea le taiulu o le Ao o le Malo i le Palemene ona o le taiulu o le Palemene o le Fofoga Fetalai lea i le Fono Aoao Faitulafono? O le tali e leai, e eseese lava tiute ma matafaioi, ae i lalo uma o le itutino o le Palemene. A fesili foi, o aafia ea le taiulu o le Faamasino Sili lea i le Faamasinoga o Soligatulafono i le taiulu o le Peresetene o le Faamasinoga o Fanua ma Suafa? O le tali foi, e leai, e eseese mamao e pei lava o le vavamamao o sasae mai sisifo tiute ma matafaioi ae i lalo uma o le itutino o le Faamasinoga. Ae o le sootaga lea o lo o i ai nei, lea e faia ai iloiloga faa-Faamasinoga po o le Judicial Review o faaiuga a le Faamasinoga o Fanua ma Suafa e faatino e le Faamasino Sili, e le o se Tulafono na afua atu i le Maota lenei, o mea lava na fai e faamasino papalagi. Se i toe faafofoga lelei mai ma le tele o le pogisa. O mea na fai e faamasino papalagi e le i afua atu i se Tulafono Taiala a le Maota lenei. A o le pulega lava ia a le Faamasinoga o Fanua ma Suafa e faia ai ana faaiuga, e le aiaina e se isi lava faamasinoga e ese mai ai. O le pine, o le Tulafono faamalumalu o Fanua ma Suafa po o le Native Land and Titles Protection Ordinance, na pasia i le 1934, na faia e le Malo o Niu Sila. O lo o taua ai le puleaga faa-faamasinoga faapitoa a le faamasinoga o Fanua ma Suafa i suafa ma fanua faaleaganuu exclusive Jurisdiction, ae o lea Tulafono o le 1934, i le taimi o pulega a Niu Sila na puleesea ai Samoa. Na faatoa soloia nei i le Tulafono o Fanua ma Suafa 1981, i le Nofoaiga a le Faigamalo a Tupuola Efi, 47 tausaga mulimuli ane ai. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, o lo o faaauau mai pea le Tulafono o Fanua ma Suafa 1981 lea puleaga faapitoa, exclusive jurisdiction, ma faamautu ai le le mafai, le mafai, le mafai toe le mafai ona toe iloiloina pe fesiligia se faaiuga a le faamasinoga o Fanua ma Suafa e se isi lava faamasinoga. Peitai e le i leva ona tagofia e le Faamasino Sili ia iloiloga o faaiuga a le faamasinoga o Fanua ma Suafa e aafia ai aiatatau taitoatasi, individual rights. O lona uiga, ua toe laa atu i o ma toe tagofia e le Faamsino Sili iloiloga o faaiuga a le faamasinoga o Fanua ma Suafa e aafia ai aiatatau taitoatasi, individual rights. Ae i ai ia…….o lea e i totonu o le Faavae, mai totonu o Faavae a atunuu uma lava o le lalolagi e pulea e papalagi. E aloaia ai, le aia tatau a tagata taitoatasi, ae le aloaia aiatatau a ni tagata se toatele. O le mafuaaga lena, lea e oo mai loa se faamasinoga i luma o le faamasinoga i le va o se nuu pulega mamalu a alii ma faipule, ma se taulealea po o se matai o aatui i le pule mamalu a alii ma faipule. Alu atu le faaiuga, faiaina ia le pulega mamalu a alii ma faipule, aisea? Leaga o lea e alu le faamuamua i le aiatatau a le ua aatui. Leaga o lea e fai mai ai ia le Faavae na tusia e papalagi ma mulimuli i le tulaga lautele o lo o i ai le lalolagi atoa. Na faia e papalagi e leai ni a latou tu ma ni latou aganuu e pei o Samoa. Ma o ia iloiloga faale-faamasinoga, judicial review, e le Faamasino Sili, o faaiuga lava, o faaiuga a le faamasinoga o Fanua ma Suafa e le i aiaia i se Tulafono na avatu i le Maota lenei. O lona uiga na faia lava e le Faamsino Sili e faaaoga ai le Tulafono taatele common law, ma e aumai foi i faamsinoga a papalagi. Ae o aiatatau o lo o amanaia e nei Tulafono taatele, po o common law a papalagi, na afua mai i tu a le Malo o Peretania. O latou aga ia, o aga ia a papalagi aua e leai ni a latou aganuu e pei o Samoa o lo o pulea ai nuu, e le mamalu o alii ma faipule o nuu. O i ina foi e le amanaia ai ni mataupu e avatu e ni Faalapotopotoga po o ni ekalesia, pulega faale-ekalesia, po o ai lava ni faalapotopotoga e fafo ma le maafala. Ona na o le pau ia o mea o lo o i totonu o le Faavae o aiatatau a le tagata e toatasi. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, e pei ona ou taua, ua 47 tausaga mai le 1934 i le 1981 na faatautaia ai la tatou Faamasinoga o Fanua ma Suafa i lalo o le Tulafono faamalumalu o Fanua ma Suafa 1934 a Niu Sila, sa o latou pulea i tatou. O se Tulafono na faia e le Malo o Niu Sila na aiaia ai, tuu i ai le puleaga tutoatasi a le faamasinoga o Fanua ma Suafa. Na faia lava ma le mautinoa e le Malo o Niu Sila e eseese faamasinoga. Ae o le puleaga faapitoa tutoatasi a le faamasinoga o Fanua ma Suafa, i Fanua ma Suafa faale-aganuu e le aiaina e se isi lava faamasinoga, aisea? Ona sa o latou tilotilo ma malamalama i le loloto o tu ma aganuu a Samoa. Ae o aiatatau taitoatasi po o individual rights, faatoa faataua lava ina ua talanoaina i le Fono Faavae sa auai uma ia matai uma tai toa fa, tai toatolu i si sui, o faatumutumuga o itumalo uma o Samoa lea sa auai i totonu o le Faavae, ae taitai e le Tama a Aiga i le tausaga e 1960. O le taimi muamua lea faatoa faataua ai aia ia individual rights po o aia taitoatasi. Ae o le fesili, na i ai ni finagalo o le Fono Faavae o tatou taitai ia o Samoa na faaalia ia soloia le pulega taitoatasi po o le individual rights a le faamasinoga o Fanua ma Suafa, e leai. E le i faaalia ai so latou finagalo, e pau le tulaga o latou faanaunautaiga, sa tautalagia ma lagona e tatau ona tuu i totonu o le Faavae ni aiaiga malolosi e faataua ai a tatou tu ma a tatou aganuu. O lo o maua uma faatalanoaga ia e tusi tetele e tolu, o lo o faamaumau ai uma lava upu, sa saunoa i ai sui taitasi o le Fono Faavae. O tusi tetele lava e tolu ua uma ona ou faitau ai, e pei o le mata tetele o le pi tautau ia te au finagalo na faaalia i le Fonotaga i le 1960. Ma o lau fautuaga foi lena ia te outou, faitau ma toe faitau atili i finagalo ia sa faaalia i le Fono Faavae a o tatou taitai o le atunuu ua taatitia mai ma malolo i o latou tuugamau, ua fai i lagi le folauga ua sagamaiapouli. O lea ua taumafai nei i le taumafaiga lenei, le tulaga moni lea o lo o soifua ai o tatou tagata. Ae tetee ma taufaasese nisi e le fia malamalama ua palagi tele o latou mafaufau. E le o fia o mai foi e fesili i loia a le Malo ua lava ma tele lo latou taimi, ua latou iloa o le loloto o le eseesega ma le mafuaaga o le eseesega o nei Faamasinoga o Solitualafono ma le Faamasinoga o Measina a Samoa. O le isi manatu sese ua faalauaitele e nisi e faapea, o le a le toe mafai ona toe faia ni iloiloga po o le Judicial Review. Ou te le i loa po o le mea ea o le le malamalama po o le tau faasese, ae o le iloiloga faa-faamasinoga o le a tagofia e le faamasinoga faapitoa o Talosaga ma Iloiloga. O lea o le a tagofia e tagata Samoa, o matai o le atunuu, o Samoa auliuli e silaifa lelei tu ma aganuu a Samoa. E le toe avea i le Faamasino Sili ma oo ai i le Faamasinoga o Talosaga lea e faia e papalagi mai fafo. Ae ou te le tau fai atu lau Afioga i le Fofoga Fetalai, i le eseesega o le faia o faamasinoga e tagata moni o Samoa. E malamalama i tatou lava tu ma a tatou aganuu, ma le faia e se palagi e leai se silafia i a tatou tu ma tatou agaifanua o lo o soifua ai o tatou tagata. O le siitia maualuga lena o le tulaga o le Faamasinoga o Fanua ma Suafa lea ua ave i ai le faamuamua a le Malo ma le Palemene lenei. E mafua ai nisi o teuteuga o le Faavae ma le Tulafono fou mo le Faamasinoga o Fanua ma Suafa lea ua pisapisao ai nisi o lo o tetee. Ou te iloa ana faapea e fai nuu ma auai i latou nei e tetee i fono a nuu, o latou ia o matai o lo o tetee pea i tulafono nei, semeamanu e faigofie ona malamalama i faamoemoega ua faia ai nei Tulaofono. Peitai e leai ma se isi o i latou nei o auai i fono a nuu a matai o matai ai. O lona uiga, o matai foi ia na gata lava le vaai mai i ai o le nuu, i le aso na fai ai a latou saofai, sau ai lava lea e le i toe iloa atu ma vaai i ai le nuu. Pe saofai foi i totonu o fono a nuu, ma matau le lauliliuina faalaau mamafa o le tofa paia ma le faautaga oooo a tamalii ma failauga o Samoa. E faapea foi la ona silafia le tulaga o lo o mafatia ai alii ma faipule o nuu, i le le mafai ona fai ni tonu fai mo le manuia lautele o le nuu pe afai e toso lava le aiatatau lenei, e puipuia e le faamasinoga, aia ia a latou o tetee ma aaitui i alii ma faipule o nuu. Ae le silafia e latou nei e faia faaiuga faa-faamasinoga aua e le o o i o latou nuu ma saofafai ai i totonu o fono a nuu. Ma aoao ma matau ai, agaifanua a o latou nuu. Ou te iloa e pau lava faamasino e auai i fono a o latou nuu, o faamasino o le Faamasinoga o Fanua ma Suafa, ae o isi ia e tetee nei, e matua leai. O le mataupu taua lea e ao ina manino, e le o faapea mai nei Tulafono ua vevesi ai, o le a sili atu aiatatau, aia toatele, i aia a tagata taitoatasi po o individual rights, a se matai po o se taulealea o lo o tetee po o faatuala i le pule mamalu a alii ma faipule e pei o ole tulaga lea e i ai nei, e malo aiai ai lava aia taitoatasi i aia toatele lea e masani ona le amanaia. O le tulaga lea o le a i ai, o le a silasila totoa tutusa le Faamasinoga i aia taitoatasi ma aia tai toatele. O lona uiga o le a tutusa le vaai i aia ia individual rights ma communal rights i le teuteuga o lo o fai nei. O le faamoemoega, o faamoemoega na, o le sao tonu foi lena o teuteuga nei ua avatu i o i le Komiti. Ia faaaoga ma aloaia pulega a le fono a matai po o pulega faale-ekalesia po o pulega foi faale-faalapotopotoga ua manatu u talepe e se tagata taitoatsi. Ua maea ona ou talanoa atu, o aia taitoatasi e faavae mai i tu ma aga a Peretania ma isi atunuu papalagi, o latou tu ia o lo o soifua ai i latou. Ae o aia toatele lea e taui ai tatou tu ma tatou agaifanua ma le nofo lelei o tatou tagata, o le a le mea o lo o taumafai i ai Tulafono nei, o lo o pisapisao ai nei le au tetee?. O le tali, o lea o le a faataua aia faale-aganuu. O tatou tu ia ma aga sa soifua mai ai o tatou tuaa, o lea foi o lo o tatou ola ai i nei ona aso. O lo o malamalama lelei i ai le Maota lenei o le Palemene o Samoa, na taulamua i le Tulafono lenei. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, o le toatele o tatou tagata, o lo o alala i totonu o nuu, o lo o soifua i lalo o pulega mamalu a alii ma faipule. O le tatou tu ma aga ia. O le pulega lea o lo o faamoemoe ma tua i ai lo tatou Malo mo le nofo lelei ma le atinaeina tatau o tatou nuu ma alalafaga aemaise i taimi o faalavelave matuia. Vagana ai la se isi, e le o soifua mai ai, po o soifua ai foi ae le o malamalama ai i le taua o lenei Tulafono aemaise o le manuia lautele mo le nofo lelei o tatou tagata. O le isi mataupu ou te fia afea, o le tusi o faamasino o le Faamasinoga o Soligatulafono, sa tusia i le gagana Igilisi maotua. E aumai e le Komiti o Tulafono o le Palemene o lo o saofafai ai sui usufono, o taitai, o matai o lo o latou faataua la tatou lava gagana Samoa. O lea ua faalauiloa mai ai i lena tusi Faa-Peretania e faapea, o le finagalo lea o le faamasinoga. Aepeitai e le o saini ai le Peresetene ma faamasino o le Faamasinoga o Fanua ma Suafa, ona e i ai lo latou taofi, e le tatau ona taotaomia le saolotoga. O le saolotoga o le Faamasinoga o Tulafono e aumai ai le latou Tulafono e le tatau foi ona taatia i tua se finagalo o finagalo e tatau ona oo mai, o le atunuu lenei o le atunuu saoloto, o lo o saoloto ai le fefaaaliiga o finagalo, saoloto ai tapuaiga, saoloto ai le tulaga o le molia o i latou e solitulafono, ua oo lava i Minisita ua ave lava i le tulafono ma falepuipui. O mea tetele ia, o auala tetele ia i le tulaga faa-temokarasi i lalo o le Rule of Law. O lea e tu matila ai le Malo lenei, le saolotoga e faasalalau ai i nusipepa finagalo saoloto po o le lelei po o le faalelelei faasalalau. E le o taofia e le tatou Malo. Sa kopi ai foi au ma le Afioga i le Minisita o Faamasinoga i le tusi lenei, faapea foi ma le tusi mulimuli ane ai, a le Peresetene ma le latou foi vaega o Fanua ma Suafa e le Komiti faapitoa, o lo o tuuina atu ai, i ana foi fautuaga taua tele, ma o lo o faaalia ai le agaga o le faafetai i le Malo, mo nei Tulafono o le a faataua ai, a tatou aia faale-aganuu ma maua ai le fesoasoani mo le latou galuega fita. O le fesili ua totogo ae i le mafaufau, mo faamasino mo le Faamasinoga o Soligatulafono. E i ai ea ni a latou aafiaga i le faataua o aia faale-aganuu, ma le tuueseeseina o le Faamasinoga o Fanua ma Suafa? E leai se mea, ae ou te iloa lelei e tasi lava le faamasino o le Faamasinoga o Soligatulafono o lo o fai ma fesoasoani i le Peresetene, a o isi, e leai se sao i le Faamasinoga o Fanua ma Suafa o faia, aua e le fia o i ai. O le tulaga tonu lava lea, o lea sa maualuga i le agaga o le Faamasinoga Sili talu ai, ina ia siitia tulaga ia, e faatosina atu ai ia se loia ua lava tapena. E le gata i le silafia o Tulafono, ae faapea foi ma lona silafia loloto o tu ma aga i le aganuu. Aua e pei e inoino i ai faamasino e o i o, e fai si lavelave, ma e le oo i ai foi lo latou silafia, e le malamalama foi i latou i faafitauli o lo o faafeagai ma le Peresetene ma Alii Faamasino o le Faamasinoga o Fanua ma Suafa. O Samoa lenei, e le gata i le laititi a o Samoa lava lenei ua loaloa, e leai lava se mea e lilo. Aisea? O tatou uma lava o le Kapeneta ma o lo o i totonu o le Palemene lenei, ua tatou nofo iloa, nofo masani, sulufai mai pea o aiga, o tatou itumalo i o latou mafatiaga i a latou mataupu. Ua fememeai, sulu atu i loia, ae sasa pala i pili e matautia le taugata e oo atu lava i le 30, 40 agai i luga afe le tau. Ua le iloa e tagata le mea o le a sulufai i ai. O ai la o le a sulufai i ai? Sulu loa i le latou sui usufono, o outou. O outou o sui usufono na filifilia, e tou te lagalaga mea ia ia maua se fofo mo o tatou tagata, o tatou aiga na tofia i tatou, tatou te o mai tatou te faia le galuega ma fai ai la tatou tautoga, tautoga o le loto faamaoni. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, o Tulafono ia e vavao ai faamasino o le Faamasinoga o Soligatulafono faapea ma le Sosaiete a loia. O lea ua i le Komiti faapitoa a le Palemene, le Komiti o Tulafono e iloiloina Tulafono. E tele le avanoa e afifio ane i ai, e avane i ai a latou fautuaga e pei ona faia foi e le Peresetene mo le faataua o tatou tu ma aia faale-aganuu. Ae le o le faaoloataua o le atunuu i manatu sese faaaoga ai le nusipepa ma le televise. Ma na o le Komiti lea, e aumaia le fautuaga i totonu o le Maota o le Palemene, i so o se faasea e toe tilotilo i ai i le loloto ma le aoga. Ae le faia e se nusipepa ma se televise ma se leitio se faaiuga ogaoga faapenei, aua e le manino i latou i le loloto o mataupu nei, lea e pasia atu e le Palemene lenei, ona ave lea i o i faamasino ma loia e galulue ai. E galulue e faatatau i Tulafono e pasi atu e le Maota lenei ina ia faatino loa e latou. O le mea lea, ou te faasilasila atu ai ia i latou lea ua logoina au, o le taeao a taeao o le a amatalia ai le suesuega a le Komiti e faatatau i le Tulafono lenei. O le a faatoa lotea ai ia manatu ia ua faalauiloa faalauaitele e le faamasinoga ma le Sosaiete a loia. O lea ua faasalalau faalauaitele ua muai faasalalau a o lea e le i feiloai ma le Komiti. E matautia lea ituaiga tofa, ma o le a lava se pili po o se Tulafono e aumai, e tatau lava ona ave i o i le Komiti. O lau tuualalo ia i latou uma nei, afifio ane loa e o i o i le Komiti, kofesio i ai, ua outou teletelevave, ma ave loa i ai outou manatu. O le tulaga e ao ina silafia lelei, e le mafai ona tuueseese le faataua o tatou aia faale-aganuu ma le faaleleia o Faamasinoga o Fanua ma Suafa, e o faatasi mea ia e lua, e uulima mea ia e lua, e le mafai ona tuu le isi ae ave le isi. O le mafuaaga lea na toe faaui ai i tua le Tulafono na aumai muamua i le tausaga talu ai e suia mai i le Tulafono Tau Faaofi fou e aofia ai ma le Teuteuga o le Faavae. Ua uma foi ona faasalalau faalauaitele i le aso ananafi i le gagana Samoa ma le Igilisi, o le Aso Sa lea ma le aso ananafi i upega tafailagi a lo tatou Malo ma le Savali, le faamaninoga malamalama a le afioga ia Lemalu Herman Retzlaff o le loia sili a le Malo sa gafa ma le tapenaga o teuteuga nei. Na ia matua faamamafa atili ai, o Teuteuga o le Faavae ua tuuina atu nei i le Komiti o Tulafono o le auala lea ua faia, e tali atu ai i finagalo na faaalia i le Fono Faavae a o tatou tuaa, ua tofafa mai i tia ma lagomau i tuugamau, ina ia faataua a tatou tu ma agaifanua. Ma fautuaina ai, taatia i le lumanai, tupulaga o le lumanai latou te faia ia teuteuga i le taimi talafeagai. O lea ua faamanino e le Loia Sili o lea ua tatou i ai tonu i le taimi lea sa valoia e o tatou tuaa na latou fausia le Faavae, vagana ai se papalagi po o se Samoa e le fia Samoa e le silafia faamoemoega lelei o nei Tulafono mo le faataua o tatou aia faaleaganuu o tatou ola ai ma le faamautuina o le Faamasinoga o Fanua ma Suafa o lo o iloiloina nei aia faaleaganuu. Ia o le fatu atoa lena o lenei taumafaiga a le Malo ona o le taua o tatou measina, o tatou tofi tuufaasolo mai tuaa ua fia ni faaiuga e lualuagia i tuuaiga ua faoa measina a aiga, ae o le tali lava lea, o le a taumafai i ai le Malo lenei, o le Vaega e Puipuia Aia Tatau a tagata o le atunuu e mafua ai nei Tulafono ua i le Komiti nei o Tulafono. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, o le faamalamalamaga atoa lea a le Malo ona o ni manatu le faavaea ua faalauiloa e ono taitaisese ai le atunuu. Ae ou te iloa foi lau Afioga i le Fofoga Fetalai, na ona tulialo eseese i manatu ae tasi lava le faamoemoe, ia faaleleia a tatou faamasinoga. Ma ou te iloa o le manatu foi lea e mafua ai le malosi o le tetee o nisi i nei Tulafono ona o lo o apaapa pea i faiga tuai ia tutumau ua masani ai latou. Ia o le vaaimamao lena a le Malo ona o faafitauli ua matauina, ua tatau ai nei ona i ai se suiga mo le lelei o Samoa. O le tiute lena ma le matafaioi le maalofia lena a le Malo lenei o le HRPP, e puipuia aiatatau a tagata e le mafai, le mafai, le mafai ona alo ese ai, o le fau o Tulafono taua mo tupulaga o nei ona aso ma augatupulaga o le afe ma afe o tausaga i le lumanai, i latou e le i soifua mai, ma e mamao, mamao, mamao le vaai taulai a le tatou Malo. Ma o Tulafono nei, o le auala lea ua manatu le Malo e faaleleia ai le tatou Faamasinoga ma foia ai faafitauli na mafua ai, aemaise o le faataua o tatou aia faaleaganuu o lo o outou soifua ma o matou ola ai, ae tele tele le avanoa i le Komiti Faapitoa mo le mamalu o le tatou atunuu e afifio i ai e faasoa ma aumai ai so latou sao i le auala e atili faaleleia ai Tulafono i ma faapea foi ona aumai ai se fautuaga a le Komiti Faapitoa lenei i le Maota lenei tatou te toe vaavaai i ai. O le ala lea o mea, ma e taua le tatou taumulimuli ai ma faaaoga tatau ai nei avanoa ua faatulaga ma faasoa mai ai. O upu a le atunuu e aoga mea e tutupu e atili ai ona maua mafaufauga lelei. Ona o le manatu o Faamasino o Soligatulafono o Teuteuga o le Faavae e pei ua faataaloga ona fai e le Malo lenei, o le a faaiu ai lau tautalaga i le tolaulau atu o nisi o teuteuga o le Tulafono Faavae na fai e le Faigamalo a le HRPP o le Vaega Faaupufai e Puipuia Aia Tatau a Tagata talu ona tulai i le foe o le sa o Samoa. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, i le Paeaiga 1991-1996 o le teuteuga o le tofia o Minisita o le Kapeneta mai le 9 i le 13 ma le agaga ua tupu le atunuu, ua tupu le atinae ma e tatau ona faasoasoa galuega mo le atinae o Samoa, ma e le tau faamaonia lea tulaga. Ua tatou vaai i le atinae o lo o i ai nei le tatou atunuu fuafua i le 1962, ua matua maoae le mea lea ua tatou i ai. Teuteuga mo le suia o Paeaiga a le Palemene mai le 3 tausaga i le 5 tausaga. O le vaivaiga lea o nofoaiga e tai 3 tausaga e pupuu le taimi, e le lava le taimi e faatino ai galuega mamao mo le lumanai. O le ala lea e agai ai isi Malo e fai na o mea faapaole, mea e fai nei uma taeao ae le i oo i le faiga palota. O le 3 tausaga e uunaia ai tagata e pupuu le vaaimamao, pau lava le mea e vaai i ai o le 3 tausaga i le isi faiga palota, a o le faigamalo e mamao mamao mamao le latou vaai, e agai i atinae e fua mai i le 10, 20 tausaga, e le o popole i le faiga palota o le a sosoo ai, ae atugalu i le manuia lautele o augatupulaga i le afe ma afe tausaga i le lumanai; Teuteuga mo le tofiga o le Sui Palemia, o le teuteuga lenei na faia, ona e oo mai i le taimi na fai ai le teuteuga lenei e leai se teuteuga faapenei e taua o se Sui Palemia. Sa ou tauaveina ma sa tele ina ulagia ai au i totonu o le Maota lenei. A tau au o le Sui Palemia ae talie le Maota, e le o se tofi e ulagia o le tofi ia faataua, aua a leai le Palemia o le Sui Palemia na te tauavea le tofiga lenei. E le o se taaloga la faapolokiki lea sa fai i ai, o iuga e ogaoga, ma o le mafuaaga foi lena na pasia ai e le Palemene lenei; Teuteuga mo le suia o tausaga tapulaa mo tofiga Faamasinoga o le Faamasinoga Maualuga mai le 62 tausaga i le 68 tausaga ina ia umi le taimi ma le tuuaia ai latou, a puupuu ona faapea lea, o lona uiga e fai mea lelei e faamalie ai le Malo ina ia toe tofia ai. O le mamao lena o le vaai a lo tatou Malo ina ia ave le faaaloalo ma le faataua i e ua tatau i ai le faaaloalo ma le faataua. A o le fesili lea e tupu pea i lou mafaufau, e pei lava e le o aloaia e Faamasino lena mea. O le isi teuteuga, o le aveesea o le faasinomaga o Samoa i Sisifo mai le Gagana Peretania lea sa i ai le upu lea Western Samoa. E le afaina lava le Samoa i Sisifo, ae a faapapalagi loa, ua tuu loa i ai le upu lena, e Samoa le isi upu ae faapapalagi le isi upu. E foliga mai e pulepule le atunuu lenei. O le ala lena i le vaaimamao a le faigamalo lenei i le taimi o Tofilau ma le HRPP, aveese lea mea e iloa ai e tagata o se atunuu o lea lava e le i tutoatasi i le pipii ai pea o lena upu faa-Peretania, Western. O le teuteuga mo nofoa faaopoopo o le Palemene, 10% mo tina, e taua tele le teuteuga lenei, ua ogatasi uma ai lava le lalolagi. Ou te manatu, o se matua le mafaufau o lafoga na fai, o le Teuteuga o le Faavae e pei ua faataaloga i vai, ae taua tele le teuteuga lenei o le Faavae. O le teuteuga mo tofi o sui usufono o le Palemene ma Vaega Faaupufai, o lea ua tatou iloa e taua tele le i ai o mea nei o Vaega Faaupufai, e totogo ae ai le agaga fia galue, le agaga fia atinae, ina ia tusia i lalo o faamaumauga fuafuaga mamao e faavae ai le faaiuga a le tagata o le a palota po o ai le vaega e manuia ai le atunuu. O le taimi sa tulai mai ai le Vaega lenei sa ulagia i totonu o le Maota lenei, ona e le i suia Tulafono e aloaia ai, lea la ua aloaia Vaega Faaupufai; O le Teuteuga mo Tala Faatatau o Tupe i vaegatupe e alu lē fuafuaina, o teugatupe ia sa 1.5% sa i ai mai le taimi na tutoatasi ai ina ua tupu le tatou atinae aemaise o le faafeagai ma faalavelave tutupu faafuasei e ono moomia ai e le Malo le lava o le seleni e liliu atu ai e fai galuega e tatau ona fai vave mo le fesoasoani atu i le tatou atunuu, lea la na teuteu ai le vaega lea mai le 1.5% i le 3%. O le 3% o le tatou paketi, o le Tala o le Tupe Autu, e mafai ona faaaoga e le Malo i so o se taimi i so o se faamoemoe e le i pasiaina e le Palemene lenei, aemaise taimi o faalavelave ona faaalu ai lea ae toe aumai mulimuli, pasia ma maua ai foi le avanoa o le Maota lenei e fesiligia ai lona faaaluina. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, sa taumafai le lauga ina ia tali atu, leaga o upu nei o lea e faa-Peretania o lea e alu i fafo, a le foia mea ia, ona ulagia ai lea o le Malo lenei. Ou te lagona o le ala foi lea na tusi faa-Peretania ai e i latou nei ina ia faamataga le Malo o Samoa i le vaaiga mai a Malo i fafo lea e aumai a latou fesoasoani. O le tulaga foi lena na oso ai i i le vaega lea ma fai mai ua afaina le Rule of Law. O lea ua ou talanoa atu, e foliga mai o le na faia upu ia e le malamalama i le uiga o le upu o le Tulafono o le Rule of Law. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, o le faamalamalamaga lena ia manino ai le tatou atunuu ona o le ogaoga o le Tulafono lenei. Ia faamanuia mai le Atua i le Palemene nei ma liligi mai pea le fesoasoani i finagalo o le tatou Maota lenei e limataitaiina ai si o tatou atunuu. Ia soifua ma ia manuia. April 28, 2020

