COMPANY ANNOUNCEMENT When a company announces a recall, market withdrawal, or safety alert, the FDA posts the company's announcement as a public service. FDA does not endorse either the product or the company. Read Announcement Summary Company Announcement Date: January 22, 2018 FDA Publish Date: April 13, 2020 Product Type: Food & Beverages Allergens Reason for Announcement: Recall Reason Description Undeclared Wheat, Soy, Egg, Milk and Undeclared Artificial Coloring Company Name: Productos Pacheco Inc. Brand Name: Brand Name(s) Product Description: Product Description Cheeses, breads, and desserts Company Announcement PRODUCTOS PACHECO INC. en Bayamón, Puerto Rico, está recogiendo los siguientes productos marca PACHECO porque pueden contener alérgenos no declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche y colorantes artificiales no listados en ingredientes Rojo#40, Amarillo#5, Amarillo#6. Las personas que tienen alergias a estos alimentos y colores artificiales corren el riesgo de una reacción alérgica grave o que pone en peligro la vida si consumen estos productos. Tamaño UPC Number Razón para recoger Mallorca 16 oz 039941001098 Alergeno no declarado: Soya Pan 16 oz 039941001012 Alergeno no declarado: Trigo, Soya Pan con Pasas 16 oz 039941001081 Alergeno no declarado: Trigo, Soya, Huevo Mallorca Queso 4 oz 039941001678 Alergeno no declarado: Trigo, Soya, Leche, Huevo Mallorca Guava Queso 4 oz 039941001647 Alergeno no declarado: Trigo, Soya, Leche, Huevo Polvorones 4 oz 039941001241 Alergeno no declarado: Trigo, Soya Pound Cake 4 oz 12 oz 039941001265 039941001302 Alergeno no declarado: Trigo, Soya, Leche, Huevo Bizcocho Zanahoria 4 oz 039941001213 Alergeno no declarado: Trigo, Soya, Leche, Huevo Bizcocho Maíz 4 oz 039941001203 Alergeno no declarado: Trigo, Soya, Leche, Huevo Bizcocho Vainilla Queso 4 oz 12 oz 039941001180 039941001180 Alergeno no declarado: Trigo, Soya, Leche, Huevo Color: Amarillo #5, Amarillo #6 Bizcocho Vainilla Guava 4 oz 039941001173 Alergeno no declarado: Trigo, Soya, Leche, Huevo Color: Rojo #40 Bizcocho Vainilla Queso Guava 12 oz 039941001166 Alergeno no declarado: Trigo, Soya, Leche, Huevo Color: Rojo #40, Amarillo #5, Amarillo #6 Los productos recogidos se distribuyeron en Puerto Rico en supermercados, tiendas minoristas y directamente en la planta desde Diciembre 14 de 2017 a Enero 3 de 2018. El producto viene en un paquete de plástico transparente o en bandeja de aluminio con tapa plástica, respectivamente. No se han reportado enfermedades hasta la fecha en relación con este problema. Se exhorta a los consumidores que hayan comprado paquetes de los productos PACHECO que se comuniquen con la compañía al 787-689-3720 o al email productospachecoinc@gmail.com para obtener orientación y para recibir reemplazo del producto.

