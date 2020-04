Rudy Sánchez se une al equipo de Torino Capital LLC como Director

Con la incorporación de este nuevo elemento a nuestro equipo, Torino Capital continuará con su dedicación y enfoque para ampliar el alcance de nuestra cartera de productos y extensión global.” — Victor Sierra, CEO

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, April 14, 2020 /EINPresswire.com/ -- Torino Capital anuncia la incorporación de Rudy Sánchez a su equipo a partir del mes de marzo de 2020

Rudy Sánchez cuenta con 20 años de experiencia en los mercados financieros, iniciando su carrera en Laidlaw Global Securities como parte del equipo de Ventas y Comercio Institucional, donde se encargó de llevar las cuentas institucionales para América Latina y Europa.

Luego se cambió a Westminster Securities, donde formó parte del piso de negociación de NYSE y del equipo de creación de mercado del NASDAQ en la que manejaba clientes institucionales a nivel mundial. Posteriormente, ocupo posiciones en Latam securities, Tullet Prebon, y Rock Center Capital Partners, donde trabajó en las áreas de renta variable, derivados, productos estructurados y arbitraje de riesgo.

Más recientemente, fue Director de Ventas en iintoo, donde encabezó las ventas en inversiones privadas de ofertas inmobiliarias de grado comercial. Sánchez habla con fluidez el portugués y español, lo cual, aunado con su experiencia, fue fundamental para expandir la presencia de la empresa, no solo en los Estados Unidos sino también en toda América Latina. Sánchez posee un MBA de la Universidad de Binghamton.

De acuerdo con Víctor Sierra, CEO de Torino Capital, con la incorporación de este nuevo elemento a nuestro equipo, Torino Capital continuará con su dedicación y enfoque para ampliar el alcance de nuestra cartera de productos y extensión global.

Históricamente, el negocio inmobiliario ha sido un club exclusivo, rezagado en innovación tecnológica y accesibilidad para inversores minoristas, pero en los últimos cinco años, hemos visto una irrupción significativa liderada por nuevas empresas con visión de futuro.

Algunas compañías han cambiado su enfoque ofreciendo a los individuos un medio sin fricciones para invertir en negocios inmobiliarios de grado comercial, con mayor simplicidad, transparencia y medidas de mitigación de riesgos. Con una pequeña cantidad, los inversores pueden tener una supervisión práctica del proyecto, períodos de inversión a corto plazo para una mayor liquidez, un riguroso proceso de investigación basado en datos para identificar y ofrecer las oportunidades de inversión más prometedoras y la protección del patrimonio de su inversión.

Las inversiones alternativas abren nuevas vías para financiar bienes inmuebles para propietarios y desarrolladores por igual. Algunas carteras de inversión pueden incluir propiedades multifamiliares generadoras de ingresos, bienes raíces comerciales, minoristas y propiedades de uso mixto, con un enfoque en proyectos en ciudades en desarrollo, ya que han demostrado tener un buen desempeño a pesar de las recesiones económicas.

