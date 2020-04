エストニア人は新型コロナウィルスに関する情報提供を行うため、チャットボットを開発 。

Suve the chatbot. Source: https://eebot.ee/ Woman taking photos of enter e-estonia sign. Source: Jelena Rudi

TALLINN, ESTONIA, April 8, 2020 / EINPresswire.com / -- WIREDがエストニアを「世界で最も進んだデジタル社会」と表現したエストニア政府は、非常事態下における情報と新型コロナウイルスに関する正確で信頼できる情報を提供するため、自動チャットボットSuveを開発した。 チャットボットは政府機関からの情報をもとに、エストニア語と英語の両言語で回答を提供する事が可能。エストニアは、電子政府、電子行政サービス、電子投票、インターネットバンキング、eヘルスケア、優れた教育システムなど、デジタル技術を上手く活用したモデル国家としてよく知られている。チャットボットSuveのアイデアは、エストニアのスタートアップコミュニティーであるAccelerate EstoniaとGarage48によって組織されたeハッカソン「Hack the Crisis」から誕生した。エストニア政府戦略部門の顧問であるカエバツ氏は、非常事態下において、国民が信頼できる最新の情報を受け取ることは重要であり、チャットボットは情報提供を行うホットライン窓口の業務負担を軽減することを可能にすると述べている。Suve開発者の1人、スノプコヴァ氏は次のように語っている「全国レベルでのチャットボットの要望はコロナウィルス危機以前からありました。しかし、ハッカソンによってアイデアが現実のものとなり、ホットラインへの業務負荷を少しでも軽減できればと思っています」スノプコヴァ氏は日常的に外国人へのコンサルタント業務を提供しているため、多くの人の質問は個別の相談を必要とせず、単純に正しい情報を提供する必要があるという事をよく理解してる。例えば、現在フィンランドに旅行することが可能かどうか、または病欠の証明をもらうために家庭医やホットラインに電話をかける必要はない。Suveがこの種の質問に対する回答を提供することで、医療現場で奮闘してい医師はコロナウイルスの症状を持っている患者や他の病状に苦しんでいるカウンセリングを必要とする人々へ対応する事が可能になる。チャットボットはすでに多くのウェブサイトに実装されており、機械学習と取り入れているため、より多くのユーザーが利用すればするほど、質問に対してより正確に回答できるようになるという仕組みだ。ボランティアの協力もあり、近々ロシア語での対応も可能になるという。さらに、Suveは回答が出来なかったユーザーの質問を集めて、チャットボットを常に改善している。チャットボットSuveはAccelerate EstoniaとGarage48が主催したeハッカソン「Hack the Crisis」から誕生したアイデアの1つだった。Suve を開発したeeBotチームのハッカソンでの目標は、コロナ禍による影響を最小限に抑えるため、迅速で影響力のあるITソリューションを見つけるということだったという。



