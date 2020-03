PUBLIC NOTICE FROM THE MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY AND LABOUR

SAMOA, March 23 - AS A RESULT OF THE STATE OF EMERGENCY, THE INCREASE IN THE DEMAND FOR THE PURCHASE OF GOODS AND PRODUCTS MAY CAUSE THE PRICES OF GOODS AND PRODUCTS IN THE WHOLESALE AND RETAIL OUTLETS TO INCREASE UNNECESSARILY AND AFFECT HEALTHY COMPETITION IN THESE MARKETS.

WHOLESALERS AND RETAILERS OF GENERAL MERCHANDISE ARE ADVISED TO AVOID UNNECESSARY PRICE INCREASE IN THE GOODS AND PRODUCTS ON SALE THAT MAY AFFECT COMPETITION AND COMPEL CUSTOMERS TO BUY AT UNREASONABLY HIGH PRICES.

CUSTOMERS ARE ADVISED TO REPORT PRICES OF PURCHASED GOODS THAT ARE UNREASONABLY INCREASED.

THE MINISTRY IS AVAILABLE TO HANDLE REASONABLE COMPLAINTS DIRECTED AT WHOLESALERS AND RETAILERS ON ABOVE MATTERS. THE MINISTRY MAY RE-INTRODUCE PRICE CONTROL MEASURES SHOULD PRICES OF GOODS AND PRODUCTS INCREASE UNREASONABLY.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT THE MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND LABOUR ON TELEPHONE 20441.

***

FAASILASILAGA TAUA

TALU AI ONA O LO’O UA TATOU I AI NEI I VAITAU O FAALAVELAVE TUTUPU FAAFUASE’I. UA MATAUINA FOI LE FAATUPULAIA O MANAOGA MO LE FAATAUINA O OLOA. E TALITONU LE MATAGALUEGA, O LE A I AI FOI LE AVANOA E ONO SIITIA AI E NISI O FAIOLOA TAU O OLOA I NI TULAGA LĒ TALAFEAGAI. O IA FAIGA UMA E FAAONO AAFIA AI LE SOLOGA LELEI O FAIGA FAATAUVAGA I MAKETI MO FEFAATAUAIGA.

O LEA E FAUTUAINA UMA AI FAIOLOA O LOO FA’ATAUINA SOO SE ITUAIGA OLOA I LE ATUNUU, INA IA TAOFIA MA ALOESE MAI LE FAATAUINA O NI OLOA I NI TAU LĒ TALAFEAGAI E ONO AAFIA AI FAIGA FAATAUVAGA MA TAGATA FA’AAOGA OLOA.

E FAUTUAINA FOI TAGATA UMA FA’AAOGA OLOA (TAGATA FAATAU) INA IA MATAITU LELEI MA LIPOTI MAI I LE MATAGALUEGA NI OLOA UA FAAFUASEIA ONA SII MAUALUGA O LATOU TAU E NI FAIOLOA.

O LOO AVANOA PEA LE MATAGALUEGA E TAULIMAINA MA SU’ESU’EINA FAASEᾹ E FAATO’AI MAI E FAATATAU I NEI MATAUPU. O LO’O I LE MATAGALUEGA FOI LE FUAFUAGA E TOE FAATINO AI LE FAIA O POLOAIGA AOAO O TAU O OLOA, PE AFAI E FAAMAONIA NI SIITAGA LĒ TALAFEAGAI E FAIOLOA.

FAAMOLEMOLE FAAFESOOTAI MAI LE MATAGALUEGA I LE NUMERA 20441 PE A MO’OMIA NISI FAAMATALAGA.

FAAFETAI PULOTU LYNDON CHU-LING OFISA SILI O PULEGA