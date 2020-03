Διδασκαλία και μάθηση δεν σταματούν στο ACS Athens

ACS Athens Virtual School

Μαθητές και καθηγητές λειτουργούν μέσα από το ACS Athens Virtual

«Όταν όλοι στην Αθήνα σταμάτησαν τη μάθηση, εμείς ξεκινάμε, … με νέο τρόπο!» ” — Διευθυντής του Λυκείου, κ. David Nelson

HALANDRI, ATHENS, GREECE, March 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- Χαλάνδρι, 11 Μαρτίου, 2020 - Τα μαθήματα συνεχίζονται για 2η μέρα για τους 1100 μαθητές του ACS Athens, μέσα από πρωτοποριακές και διαφορετικές ψηφιακές εκπαιδευτικές μεθόδους. Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle®, που χρησιμοποιεί το σχολείο από το 2013, οι μαθητές των τάξεων 5-12 συνεχίζουν την σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους. Οι μαθητές των τάξεων από Νήπιο έως και 4η επίσης συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους μέσα από τα Google Apps® for Education, ηλεκτρονικά αρχεία, video conferences, και άλλα ψηφιακά εργαλεία.

Το ACS Athens (American Community Schools) που ιδρύθηκε το 1945, συμπληρώνει φέτος 75 χρόνια στην πρωτοπορία της διεθνούς εκπαίδευσης, ακολουθεί την Αμερικάνικη μαθητοκεντρική εκπαιδευτική φιλοσοφία, και προσφέρει το Αμερικάνικο Απολυτήριο Λυκείου και το Διεθνές Απολυτήριο (ΙΒ). Το σχολείο ξεκίνησε εχθές, 10 Μαρτίου 2020, την εφαρμογή του ACS Athens Virtual για όλες τις τάξεις του, έτσι ώστε όλοι μαθητές να συνεχίζουν την εκπαιδευτική δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας.

Όλες οι υπηρεσίες του σχολείου, η δραστηριότητα των τάξεων, τα υποστηρικτικά προγράμματα για μαθητές με γλωσσικές ή μαθησιακές δυσκολίες, συνεχίζουν κανονικά. Η Πρόεδρος του ACS Athens, Δρ. Πέγκυ Πελώνη σε δήλωσή της αναφέρει: «Παρά τις αρχικές δυσκολίες των ψηφιακών εργαλείων λόγω του μεγάλου φόρτου παγκοσμίως στα συστήματα, το διδακτικό προσωπικό του ACS Athens κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους και οι μαθητές να κάνουν τις εργασίες του όπως πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα μαθήματα που γίνονται δεν είναι επαναληπτικά, αλλά η κανονική συνέχεια της ύλης σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αποτελεί πραγματική μάθηση». Η Δρ. Πελώνη πρόσθεσε: «Αυτή η πρωτοποριακή εκπαιδευτική δραστηριότητα απαιτεί πολύχρονο σχεδιασμό από τους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση, που βοήθησε στην ουσιαστική προετοιμασία και υλοποίηση από τους δασκάλους και τους μαθητές μας».

Για πρώτη φορά από το 1990, το ACS Athens αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και να κλείσει για 2 εβδομάδες, από τις 9 Μαρτίου έως και τις 24 Μαρτίου. Η αναστολή λειτουργίας ήταν εντολή των Ελληνικών Αρχών, έπειτα από την εξακρίβωση κρούσματος του COVID-19 κορωνοϊού σε παιδί του προνηπίου.

Οι εγκαταστάσεις έπρεπε να κλείσουν…. Αλλά η εκπαιδευτική λειτουργία συνεχίζει μέσα από το ACS Athens Virtual. Σύμφωνα με την κα. Ιουλία Τοκατλίδου, Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και υπεύθυνη για το ACS Athens Virtual, «το σχολείο ήταν έτοιμο για μια τέτοια μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο εδώ και αρκετούς μήνες, προσφέροντας εγκεκριμένα ψηφιακά μαθήματα σε τάξεις Λυκείου. Το μόνο επιπλέον ήταν η επέκταση του προγράμματος σε όλες τις τάξεις από 5η έως 12η, εκπαίδευση όλων των καθηγητών στα εργαλεία του e-learning και ενημέρωση των οικογενειών μας για αυτό το ενδεχόμενο, ειδικά μετά την παγκόσμια εξάπλωση του κορωνοϊού». Μαθητές των μικρών τάξεων του Δημοτικού βασίζονται σε διαφορετικά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης, ιστοσελίδες καθηγητών, ηλεκτρονικά έγγραφα, video και δραστηριότητες που απαιτούν τη συνεργασία των γονέων.

Το ACS Athens Virtual βασίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού Moodle® που χρησιμοποιείται ευρύτατα από σχολεία και πανεπιστήμια παγκόσμια. Εκεί οι καθηγητές διατηρούν τις σελίδες των τάξεών τους (shells), ενημερώνουν και ανεβάζουν υλικό καθημερινά προς χρήση από τους μαθητές τους. Αυτοί «συναντιούνται» συγχρόνως ή ασύγχρονα, σε συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους, βλέπουν το υλικό των καθηγητών, συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, ανεβάζουν τις εργασίες τους, κάνουν ερωτήσεις, έρευνα και ελέγχονται για τη μάθησή τους. Εκτός από το Moodle, to ACS Athens χρησιμοποιεί το Google Apps® για την εκπαίδευση, Khan Academy, Screencastify, VoiceThread και πολλά άλλα εργαλεία.

Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας μέσα από το ACS Athens Virtual θα επικοινωνηθούν με όλα τα μέλη της κοινότητας του σχολείου, καθώς προχωρά η εφαρμογή του προγράμματος.

Ο καθηγητής Αγγλικής λογοτεχνίας του IB Dr. Syropoulos ανέφερε στους μαθητές του: «Αυτή η τάξη ήταν από τις πιο συναρπαστικές! Ήσασταν όλοι πολύ προετοιμασμένοι, γι’αυτό και η εναλλακτική μας λύση δούλεψε. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον να δω τη δουλειά σας από τα shared documents και να δω τη σκέψη σας να ξεδιπλώνεται. Κατανοήσατε τέλεια την ιδέα της αφηγηματικής παντογνωσίας (narrative omniscience) και την εφαρμογή του στην κα. Austen!»

Η κα. Mente, δασκάλα Α’ Τάξης, είπε στους μαθητές της πριν την έναρξη της πρώτης virtual μέρας: «Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι η μέρα σας θα είναι αποδοτική και ότι η ‘σχολική ώρα’ θα είναι χρήσιμη! Θέλουμε να είστε όλοι υγιείς - πνεύμα, σώμα και ψυχή! Να έχετε τα χέρια σας καθαρισμένα, το τρώτε θρεπτική τροφή και να έχετε την ψυχή σας γεμάτη με αυτά που αγαπάτε να κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας!»

Τέλος, ο Διευθυντής του Λυκείου κ. David Nelson είπε: «Όταν όλοι στην Αθήνα σταμάτησαν τη μάθηση, εμείς ξεκινάμε, … με νέο τρόπο!»



For more information please contact ACS Athens – Konstantinos Kouvopoulos, Assistant Director of Communications – Tel: +30 210 6070419



Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.