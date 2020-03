ASO FAAPITOA O AIĀ TATAU O TAGATA FAAAOGA OLOA O LE LALOLAGI

SAMOA, March 13 - MCIL; O le Aso Faapitoa mo Aiā Tatau a Tagata Fa’aaoga Oloa o le Lalolagi, o se aso e faamanatuina i tausaga taitasi i le aso 15 o Mati e faatauaina ai e le lalolagi aiā tatau e valu (8) a tagata o loo faaaogaina oloa ae le gata i lea o le faatauaina o le puipuia o ia aiā tatau. O aiā tatau e valu (8) nei; Aiā Tatau i oloa ma auaunaga saogalemu Aiā Tatau i faamatalaga o oloa ma auaunaga Aiā Tatau e filifili ai i oloa lelei ma auaunaga talafeagai ma lou manao Aiā Tatau faa-le-tulafono Aiā Tatau mo le faamalieina o manaoga masani Aiā Tatau e toe faaleleia ai se oloa, toe sui ma se oloa, poo le toe totogi foi o se oloa poo se auaunaga ua lē talafeagai Aiā Tatau i se siosiomaga mamā Aiā Tatau ia A’oa’oina O le luasefulu ma le lua (22) ai nei o tausaga talu ona faamanatuina e Samoa lenei Aso Faapitoa mo Aiā Tatau a Tagata Fa’aaoga Oloa a le Lalolagi. O lenei Aso Faapitoa mo Tagata Fa’aaoga Oloa o le Lalolagi sa amata faamamaluina i Samoa i le tausaga e 1998 ina ua pasiaina le “Tulafono o Fefaatauaiga Talafeagai 1998” ma se tasi o sini autu o le puipuiga lea o aiā tatau ma naunautaiga o tagata faatau ma fa’aaoga oloa. O le taimi nei ua toe teuteuina ma faalauteleina nei aiā tatau i le Tulafono o Faiga Faatauvaga ma le Puipuiga o Tagata e Faaaogaina Oloa ma Auaunaga 2016 ua suia ai le Tulafono o Fefaatauaiga Talafeagai 1998. O le sini autu o le lalolagi mo lenei tausaga o “Tagata Faaaoga Oloa Gafataulimaina”. Peitai ua filifili le Matagaluega ia faamanatuina le faamoemoe mo lenei tausaga e ala i polokalame faalea’oa’oga i faioloa ma tagata faaaoga oloa i Savaii ia faatupulaia ai lo latou silafia i a latou matafaioi ma tiute faaletulafono. O le a faatinoina lenei faamoemoe i le Maota o Apita o Pisaga i Saleleologa i Savaii.

