Thornton Williams se une a Torino Capital LLC como Jefe de Operaciones

NEW YORK, NY, UNITED STATES, April 22, 2020 /EINPresswire.com/ -- Torino Capital anuncia la incorporación de Thornton Williams como Jefe de las Áreas de Operaciones iniciando este trimestre de 2020.

Thornton posee más de 25 años de experiencia en los mercados de capitales, especialmente en la emisión de renta fija gubernamentales y corporativos, servicios financieros y mercados emergentes.

A lo largo de su carrera, Thornton ha ganado experiencia en el monitoreo de informes TRACE con relación a transacciones de renta fija, incluyendo el análisis de anomalías, mejoras de procesos de trabajo y respuesta de consultas regulatorias. Thornton tiene una amplia experiencia en la optimización de los procesos de apertura de cuentas y otras funciones de soporte técnico. A lo largo de los años, ha mostrado destrezas en la búsqueda de mejoras en la gestión de procesos comerciales, a través de su automatización.

Thornton tiene un B.S. en Administración de Empresas de la Universidad de Maryland.

Según Víctor Sierra, CEO de Torino Capital, Williams es un profesional enfocado, orientado a los detalles y calificado. Su experiencia mejorará nuestro servicio de alta calidad y garantizará informes precisos y oportunos. Williams tiene capacidades comprobadas en la colaboración de equipos multifuncionales.

Las áreas de operaciones cumplen la función de canalizar e interpretar la información entre las áreas de inversión de los servicios al público y los sistemas de contabilidad de las oficinas administrativas. Esto libera al área de asesoría financiera de tener que negociar una estructura de cuenta particular dictada por su sistema de contabilidad, al tiempo que garantiza que la oficina administrativa reciba los datos que requieren.

Las funciones tradicionales de las áreas de operaciones incluyen las relativas a la gestión de posiciones, la confirmación y liquidación comercial, procesamiento de acciones corporativas, gestión de garantías, conciliación del efectivo y posiciones, así como mantenimiento del plan maestro de seguridad de la empresa.

A medida que los gerentes se han dado cuenta que hay cada vez más valor en sus organizaciones, no solo en la gestión de portafolios y áreas de servicios al público, el pensamiento de concentrar esfuerzos en mejorar las funciones de las áreas de operaciones se ha convertido en una idea convencional. De esta forma, con el fin de capitalizar estas áreas como una fuente de valor sin explotar, algunas empresas están agregando personal y mejorando sus procesos y procedimientos.

La tendencia de la industria hacia la conciliación inmediata es crítica para reducir los riesgos operativos. Las empresas con mesas de negociación en múltiples zonas horarias y geográficas requieren una conciliación rápida y configurable antes de pasar al "walking the book". La conciliación basada en excepciones ayuda a agilizar el cierre del día, al detectar posiciones problemáticas rápidamente, permitiendo que las áreas de servicios al público se concentren en resolver casos particulares en lugar de llevar a cabo una conciliación manual.

Conceptualmente, los servicios al público son los clientes de las áreas de operaciones, mientras que los inversionistas institucionales son los clientes de las áreas administrativas y de apoyo. Esto puede tener un gran impacto en las prioridades, en función de las decisiones de presupuesto y en la urgencia que puedan tener las transformaciones tecnológicas.



