Tofia Sieni Tualega – Voorwinden e Avea ma Faauluuluga o le Pulega o Tupe Faavaomalo a Samoa

SAMOA, February 14 - SOOUPU A LE MALO: O le vaiaso nei na faamaonia ma tofia ai e le kapeneta le susuga ia Sieni Tualega – Voorwinden e avea ma Ofisa Sili o le Pulega o Tupe Faavaomalo a Samoa (SIFA). O le SIFA na faatuina i le 2005 ina ia avea ma tali atu a le Malo i televavave o suiga ua iai le siosiomaga o tupe a le lalolagi. O le Pulega ua tofia e sailia fofo talafegai e tali atu ai i manaoga o i latou o sailia auala e teu ma faasao ai a latou tupe. O le laulau a fono e aofia ai le Loia Sili, Kovana o le Faletupe Tutotonu o Samoa, Ofisa Sili o le Matagaluega o Tupe ma sui e toafa mai i faalapotopotoga tumaoti, e faamalumalu ma faatonutonu i le faatinoga o galuega a le SIFA. O Sieni Tualega – Voorwinden o se tamaitai loia na faauu mai i le Iunivesite o Aukilani ma e na te umia faailoga o le Tusi Pasi Maualuga o Faatufunaga i Tomai Eseese (Bachelor or Arts) ma le Tusi Pasi Maualga o le Faatufunaga i Tulafono. O le talitonuga o le Kapeneta, ua lava tapena Sieni e tauave tiute o le Ofisa Sili, ona ua silia i le 10 tausaga o faigaluega i le SIFA. Sa avea foi o ia ma faauluuluga o le vaega o Resitala ma Tulafono a le SIFA mo le ono tausaga. E tofia Sieni o avea ma Pule Sili o Galuega a le The Cause Collective New Zealand, o se faalapotopotoga e fesoasoani i Aukilani e fesoasoani i mafatiaga faaagafesootai o tagata Pasefika. O Sieni Tualega – Voorwinden e mai i Falelatai ma ua uma ona faaee iai le suafa matai o Tuifaasisina i Matamatanonofo. O ia o se alo e faasino i le tina ia Situli Tualega ma le tama ua fai i lagi le folauga ia Malaetele Ve’a Tualega. O Sieni Tualega – Voorwinden ua faaipoipo ia Barney Voorwinden ma e to’afa o la alo.

