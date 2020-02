Toe Tofia Seuseu Dr. Joseph Edward Tauati o le Ofisa Sili o Pulega o le Faalapotopoga o Suesuega Faasaienisi a Samoa (SROS)

SAMOA, February 14 - SOOUPU A LE MALO: O le vaiaso nei na toe tofia ai e le Kapeneta le susuga a Seuseu Dr. Joseph Edward Tauati e avea ma Pule Sili o le Faalapotopotoga o le SROS. O le SROS na faatuina faapitoa i le 14 tausaga talu ai, e taulamua i le faatinoga o suesuega faasaienisi i auala eseese e mafai ai ona siitia tupe maua mai i oloa gaosi. O lona faanaunauga tele, ia mafai e ni kamupani tumaoti ona faaauau le fausia ma le gaosia o oloa o loo ua mafai ona suesueina, ina ia faatau atu i isi atunuu. O Dr. Tauati na amata lava i Samoa ana aoaoga i Iunivesite, lea sa amata ai i ona uluai failoga na maua mai ao aoaoina i le Iunivesite o le Pasekifa i Alafua. Na faaauau lona soifua aoaoina ma maua ai lona faailoga o le Master i le Ola – Faasaienisi i le Iunivesite o Kochi i Iapani. Mulimuli ane, faaauau i Peretania ma maua ai lona faailoga o le Fomai i Filosofia mai i le Iunivesite o Bristol. Ua silia i le 13 tausaga o tautua i le Malo i le Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva, ma le SROS ae lei tofia i le tolu tausaga talu ai e avea ma faauluuluga. Ua tele ni matatia na ausia i le tolu tausaga talu ai, a o taitaia e Dr. Tauati le SROS. O nei matatia e aofia ai le fausia o le ‘ava malosi mai i le talo, o le fausia ma le faaleleia o suauu e maua mai i avoka ma suesuega i le tuufaatasia o taga pea e saogalemu mo le siosiomaga. E le gata i lea, ae o le unaia o suesuega i le aoga o laau Samoa mo togafitiga o gasegase, aemaise o le tuufaatasiga o lau laau o i lo tatou siosiomaga e gaosi mai ai lauti faanatura. E tolu tausaga ua toe filifilia ai Dr. Tauati e faatautaia le Faalapotopotoga o Suesuega Faasaienisi a Samoa. Ua 41 tausaga o Dr. Tauati, ua faaipoipo atu ia Nora Tauati ma e toalua o la alo. O Dr. Tauati o le alo e faasino i le tina ia Robyn Tauati ma le susuga i le faafeagaiga ua fai i lagi le folauga ia Rev. Levaula Tauati.

