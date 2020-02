신비로운 프놈쿨렌 산에서의 하루

“River of a Thousand Lingas Front Desk reception at Park Hyatt Siem Reap Begin your journeys from Park Hyatt Siem Reap

시엠립 중심 가까이 위치한 웅장한 프놈쿨렌 산으로 떠나는 마법의 여정을 시작해보자

“고객들이 여행을 계획 할 때 도움이 될 수 있어 즐겁다. 특히, 관광객들에게 많이 알려지지 않은 곳을 고객에게 안내해줄 때 더 뿌듯하다.” 라고 말하며 “고객들이 이곳의 문화와 이 나라에서만 볼 수 있는 것에 흥미를 가져 주실 때 더 보람차다.” ” — Dip Sang

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

SIEM REAP, SIEM REAP, CAMBODIA, February 3, 2020 / EINPresswire.com / -- 시엠립, 캄보디아 (2020 년 2 월- 시엠립 중심 가까이 위치한 웅장한 프놈쿨렌 산으로 떠나는 마법의 여정을 시작해보자앙크로와트 사원 너머엔 무엇이 있는지 알아보고, 캄보디아에서 숭배의 대상이 돼온 산으로 향해보자.프놈쿨렌은 정글로의 모험으로 가득 차 있으며 계단식 폭포와 한적한 사원 및 아시아에서 가장 거대한 부처상을 포함한 아름다운 관광지들이 특징을 이룬다. 프놈쿨렌 국립공원 내의 장엄한 풍경은 숨이 멎을 정도이다.정글 깊은 곳으로 이어지는 성스러운 폭포는 이 공원의 주요 매력 포인트이다. 다양한 식물군과 열대의 푸르름으로 둘러싸여 있으며 압도적인 크기의 폭포를 둘러보거나 피크닉을 즐기고 해먹에 누워 여유를 만끽하기에도 뛰어난 장소이다.역사와 문화의 풍요로움을 간직한 끄발 스피언은 국립공원 내에 위치한 고대 크메르인의 유적지이다. 잘 닦인 길을 벗어나 만나게 되는 “천개의 링가의 강(River of a Thousand Lingas)”은 강바닥에 정교하게 조각된 수태의 상징물들이 있는 곳이며 수천년의 세월을 견딘 조각품들은 힌두신의 비호 아래 자연의 암석으로부터 만들어진 곳이다. 캄보디아의 전통에서는 이 강이 아이를 갖기 희망하는 커플들에게 축복을 베푼다고 전해지고 있다.거대한 부처상 역시 끄발 스피언 국립공원 내 위치하고 있다. 부처상은 캄보디아 거대 조형물 중 하나로 8미터의 높이의 장엄함을 뽐낸다. 사암으로 된 부처상은 형형색색의 꽃과 과일, 향을 바치며 기도하는 지역주민의 사랑을 독차지 하고 있기도 하다.파트 하얏트 시엠립으로부터 약 2시간 거리의 프놈쿨렌 산과 국립공원은 매우 특별한 당일치기 여행지이다. 마을의 중심이자 최적의 장소에 위치한 파크 하얏트 시엠립은 고품격 은신처이자 시엠립에서의 모험을 시작할 완벽한 장소이다. 파크 하얏트 시엠립 컨시어지 지배인 Dip Sang은 “고객들이 여행을 계획 할 때 도움이 될 수 있어 즐겁다. 특히, 관광객들에게 많이 알려지지 않은 곳을 고객에게 안내해줄 때 더 뿌듯하다.” 라고 말하며 “고객들이 이곳의 문화와 이 나라에서만 볼 수 있는 것에 흥미를 가져 주실 때 더 보람차다.” 라고 덧붙였다.‘파크 하얏트 시엠립’에 대한 더 자세한 사항은 parkhyattsiemreap.com에서 확인 할 수 있으며, 호텔 근처 관광지에 대한 정보는 https://www.hyatt.com/en-US/hotel/cambodia/park-hyatt-siem-reap/repph/area-attractions에서 찾아 볼 수 있다.호화롭고 우아하며 널찍한 객실과 스위트룸을 보유한 시엠립의 럭셔리 특급 호텔이다. 도심 한복판에 자리잡고 있으며 캄보디아풍의 예술작품으로 장식된 스타일리쉬한 파크 하얏트 시엠립은 국제공항 근처에 위치 해 있으며 앙코르와트의 유명한 12세기 유적지, 현지 야경 명소인 시엠립 퍼브 스트리트까지 도보 5분 거리에 위치해있다. 또한 고객들은 5성급 호텔에 적합한 최상의 환대 서비스를 경험할 수 있다. ‘더 다이닝 룸(The Dining Room)’에서 고급 프랑스 음식과 정통 캄보디아 음식, ‘더 리빙 룸(The Living Room)’에서 신선한 음료, ‘더 글래스하우스(The Glasshouse)’ 델리에서 맛있는 디저트와 가볍게 즐길 수 있는 음식을 제공하고 있다. 최고의 휴식과 원기를 되찾기 위해, 호텔은 두 개의 훌륭한 수영장 및 활력을 제공하는 스파를 보유하고 있다.보다 자세한 내용은 공식 웹사이트 parkhyattsiemreap.com에서 확인할 수 있으며, 파크 하얏트 시엠립 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 트위터를 팔로우 한 후 해시태그 #ParkHyattSiemReap과 #LuxuryIs Personal과 함께 파크하얏트 시엠립에서의 경험을 공유하기 바란다.파크하얏트 – 파크하얏트 호텔은 안목 있는 비즈니스 고객과 레저 투숙객들에게 우아하고 고급스러운 투숙 경험과 매우 정교하고 개별적인 서비스를 제공하고 있다. 세계 최고의 프리미어 목적지에 위치한 각각의 파크하얏트 호텔은 세련미와 지역의 독특한 특성을 결합하여 맞춤 설계되어있다. 파크하얏트 호텔에서는 잘 갖춰진 객실과 단체를 위한 특별한 행사 공간, 호평을 받은 예술품, 식음료 프로그램, 수상 경력을 지닌 셰프가 있는 시그니처 레스토랑 등을 특징으로 한다.



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.