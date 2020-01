"Hi-Ball Rush" di Jyamma Games sorprende i gamers con un tributo al gioco cult "Pong"

Jyamma Games team Hi-Ball Rush - Key Visual Hi-Ball Rush Gameplay Preview 01 Hi-Ball Rush Gameplay Preview 02

Jyamma Games Studio irrompe nel mondo dei videogiochi con produzioni esagerate e divertenti. "Hi-Ball Rush" disponibile dal 6 febbraio.

Oggi la tecnologia ci permette di ripercorrere i classici e di mostrarli al pubblico in modi diversi. Questo accade in ogni campo, si pensi al cinema” — Giacomo Greco, Jyamma Games CEO & Producer

MILANO, ITALIA, January 28, 2020 / EINPresswire.com / -- Il Games Studio Jyamma Games , situato a Milano, irrompe nel mondo dei videogiochi con produzioni esagerate e divertenti. Il 6 febbraio, il loro primo gioco " Hi-Ball Rush " arriverà sugli smartphones di tutti.La software house indipendente Jyamma Games sta cercando di lasciare un segno sul futuro dell'industria creando i videogiochi più divertenti di sempre. Il fondatore e CEO di Jyamma Games, Giacomo Greco, che ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica come produttore (alias Jacky Greco, che vanta anche una collaborazione con il rapper Snoop Dogg), ha creato il "core development team" di Jyamma Games, seguendo le idee del teamwork e della creatività. Il team di Jyamma Games è un gruppo di persone spericolate, creative e visionarie che, attraverso i loro giochi, offre tutte queste qualità, con cenni a diverse nicchie che vanno dagli appassionati di design ai nostalgici del retro-gaming. L'obiettivo principale di Jyamma Games è quello di portare giochi divertenti al loro pubblico in modi non convenzionali: il gioco in sé non è definito entro i propri limiti - i videogiochi sono modi attraverso i quali i giocatori si immergono in mondi nuovi e trovano le proprie sfide."Hi-Ball Rush" gioca con la nostalgia dei giocatori retrò annuendo al gioco cult "Pong".A prima vista, "Hi-Ball Rush" può sembrare avere una struttura molto semplice, che si riferisce ad atmosfere molto arcade. Questo è perché, in realtà, si ispira al mitico e leggendario "Pong" che ha segnato l'inizio dell'intrattenimento virtuale così come lo conosciamo.Tuttavia, "Hi-Ball Rush" è molto più di un semplice gioco arcade. Il gioco presenta atmosfere molto sofisticate, realizzate in modo genuino combinando un design visivamente stimolante con una musica di sottofondo coinvolgente che conduce il giocatore in una dimensione totalmente nuova. Ogni persona che metterà le mani su "Hi-Ball Rush" potrà trovare la propria sfida procedendo attraverso il gameplay o semplicemente facendo una partita occasionale.Anche in quello che molti definirebbero un gioco arcade, la storia di "Hi-Ball Rush" porta i giocatori in un viaggio intergalattico. I "Blorphians", una razza aliena della Via Lattea, creano le Ballaball, sfere di un'immensa energia. Grazie al potere delle Sfere, gli alieni creano una civiltà molto avanzata.Un antico membro della razza, cercando di impadronirsi del potere della prima sfera, viene maledetto trasformandosi in Cursatron. Il malvagio Cursatron crea una progenie di robot con i quali attacca la civiltà aliena per impadronirsi delle altre sfere.Per evitare che il Cursatron acquisisca il potere supremo, i Blorphians lanciano le Ballaball rimanenti nello spazio e le nascondono su vari pianeti della galassia. Si salvano anche due bambini insieme alla prima Ballaball mai creata, che avrà lo scopo di riportare i due infanti, una volta cresciuti, sul loro pianeta natale per riattivare il tempio, recuperare le altre sfere e ricostruire la loro antica civiltà.Come formula vincente che vede dinamiche futuristiche e iper-stimolanti incontrare il gioco arcade retrò, "Hi-Ball Rush" si colloca in un contesto dove il fenomeno del "remake" è più grande che mai."Oggi la tecnologia ci permette di ripercorrere i classici e di mostrarli al pubblico in modi diversi. Questo accade in ogni campo, si pensi al cinema - dice il CEO Giacomo Greco - è fondamentalmente un'esigenza di prendere tutto ciò che ha avuto successo in passato e di mostrarlo alle nuove generazioni che non hanno potuto testimoniare il potere che alcune produzioni hanno avuto nelle loro epoche", aggiunge, "ma, naturalmente, tutto deve essere ricontestualizzato in un mondo diverso e in una società diversa", conclude.Jyamma Games è pronto a entrare - e a rimanere - nelle tasche dei giocatori.Ognuno di noi possiede uno smartphone, quindi una console di gioco. Jyamma Games è determinata a portare le sue produzioni ambiziose e sopra le righe sul maggior numero possibile di smartphone, dai giocatori hardcore a quelli casual - e lo sta facendo a modo suo.Dal punto di vista degli appassionati di animazione, il team di Jyamma Games mira a portare alcuni tipi di atmosfere nei loro giochi con il loro tocco in più, in modo da poter intrattenere le persone e farle entrare in un mondo completamente folle. E questa è l'atmosfera che si respira ogni giorno negli studi di Jyamma Games, dove le personalità di ogni membro del team vengono tradotte nelle loro produzioni.Il mondo si imbarcherà in una spedizione intergalattica con "Hi-Ball Rush" e non vediamo l'ora di vedere dove Jyamma Games ci porterà in futuro.

Jyamma Games⎜Hi-Fun Powered Mobile Games

