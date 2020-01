L'Ontario en tête pour le développement de l'apprentissage en ligne.

Le principal partenaire du sondage national,souligne le rôle essentiel que joue ce dernier dans l'élaboration de la stratégie provinciale et institutionnelle pour l'apprentissage en ligne” — David Porter, PDG d'eCampusOntario

TORONTO, OUTSIDE US, CANADA, January 23, 2020 / EINPresswire.com / -- Toronto – Alors que l'apprentissage en ligne continue de se démocratiser au Canada, un nouveau rapport indique que les établissements d'enseignement supérieur de l'Ontario sont les premiers à augmenter le nombre d'inscriptions aux cours en ligne.Un sous-rapport a été publié le 23 janvier 2020, dans le cadre du Sondage canadien national sur la formation en ligne et l'apprentissage numérique. Les publications de 2019 peuvent être consultées sur le site http://onlinelearningsurveycanada.ca Entre autres statistiques, le rapport révèle que tous les établissements de l'Ontario dispensent de la formation en ligne et que la croissance de 14 % des inscriptions en ligne de la province dépasse la moyenne nationale, qui plafonne à 10 %.« eCampusOntario demeure un soutien et un partenaire essentiel pour le sondage national et le taux de participation des établissements d'enseignement supérieur continue d'être très élevé. Nous sommes ravis de constater la croissance de l'apprentissage numérique en ligne dans les établissements postsecondaires de l'Ontario », déclare Tricia Donovan, directrice générale de l’Association canadienne de recherche sur la formation en ligne (ACRFL), qui a mené cette étude nationale.Les principales conclusions du sous-rapport sont les suivantes :• Tous les établissements d'enseignement supérieur de l'Ontario proposent de la formation en ligne, et la croissance de 14 % des inscriptions en ligne de la province dépasse la moyenne nationale, estimée à 10 %;• La majorité des institutions prévoient une croissance accrue pour l'année à venir;• L'Ontario offre un nombre de badges, de micro-certificats et de crédits cumulables plus élevé que la moyenne;• L'utilisation des ressources éducatives libres (REL) est très répandue en Ontario : 80 % des universités et 78 % des collèges déclarent utiliser les REL;• La plupart des établissements de la province affirment que, dans leur plan à long terme, l'apprentissage en ligne est très ou extrêmement important.David Porter, PDG d'eCampusOntario, le principal partenaire du sondage national, souligne le rôle essentiel que joue ce dernier dans l'élaboration de la stratégie provinciale et institutionnelle pour l'apprentissage en ligne. « Les résultats de l'enquête ont mis en évidence l'intérêt croissant pour l'apprentissage en ligne et numérique au Canada. À eCampusOntario, nous travaillons en partenariat avec la CDLRA pour recueillir des données significatives et pertinentes pour la prise de décisions éclairées dans le secteur de l'enseignement postsecondaire de l'Ontario. C'est pourquoi nous visons une réussite accrue dans tous les secteurs de l'établissement, en commençant par les étudiants. »eCampusOntario a récemment accueilli le premier panel de discussion en vue de la mise en place du sondage de 2020, avec des représentants de neuf collèges et neuf universités de l'Ontario.Le sondage annuel avait été lancé en 2017 par Tony Bates, Ph. D., conseiller canadien et sommité dans le domaine, auteur d’un grand nombre d’ouvrages et d’articles sur l’adoption de l’apprentissage en ligne. La troisième édition a été réalisée entre avril et août 2019. L’équipe responsable, menée par Tricia Donovan, Ph. D., Tony Bates, Ph. D. et Jeff Seaman, Ph. D., ainsi que Nicole Johnson ont soumis le questionnaire à plus de 200 établissements postsecondaires publics de partout au Canada, obtenant un taux de réponse élevé pour l’ensemble des universités, collèges et cégeps visés, soit 70 %.L’initiative est soutenue par eCampusOntario, BCcampus, Campus Manitoba, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, CICan, Contact Nord, OCAS, Pearson Canada, D2L et des partenaires aux États-Unis, soit le Babson Survey Research Group et WCET. Ces données canadiennes recueillies de façon régulière et uniforme peuvent être utilisées au Canada et à des fins de comparaison aux tendances générales en Amérique du Nord.Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Tricia Donovan, Ph. D., à l’adresse tdonovan@onlinelearningsurveycanada.ca et tricia.donovan@nscc.ca



