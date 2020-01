荔枝山国家公园 神秘荔枝山的一日探索

库伦山河石上的古代雕刻 前台工作人员 日落时分的外部拍摄

当客人与我们共同安排旅程时,我们总是感到非常荣幸,并且在安排其他旅客鲜有涉足的景观旅程时尤为如此。当看到客人真正感兴趣去学习我们更多的文化和了解我们国家所能给予的帮助时,我们深感欣慰。”” — Dip Sang, Chief Concierge

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

SIEM REAP, SIEM REAP, CAMBODIA, January 14, 2020 / EINPresswire.com / -- 柬埔寨暹粒(2020 年 1 月)——踏上神圣荔枝山的奇幻之旅,游览临近暹粒市中心的宏伟旅游胜地。探索吴哥窟古庙外的风景,前往柬埔寨最受敬仰的山脉。在荔枝山上可以经历真正的丛林冒险,并参观具有当地特色的神秘景观,包括飞流直下的瀑布、远离世俗的寺庙和亚洲最大之一的卧佛。坐落在同名的国家公园内,荔枝山惊艳的风景令人叹为观止。隐藏在丛林深处,神圣的瀑布是公园的主要景观,周围环绕着丰富的植被和热带草木。令人印象深刻的巨型瀑布是短暂游泳、享受野餐和在吊床上消磨时光领略本地风情的绝佳圣地。遥远的高布斯滨(Kbal Spean) 是坐落在国家公园中的古高棉时代遗迹,具有深厚的历史文化底蕴。鲜为人知的是,“千林迦河”(River of a Thousand Lingas)的河床上遍布着雕刻复杂的生育象征。这些雕刻作品拥有几千年的历史,一直由景观岩石上雕刻的印度神明所看管。根据柬埔寨的民间传说,这条圣河会为想要孩子的夫妻赐福。国家公园内还坐落着一座巨大的卧佛。这座长八米的雄伟卧佛也是柬埔寨最大的卧佛之一。这座由砂岩雕制而成的卧佛深受本地人欢迎,本地人会前来祈福、供奉五颜六色的鲜花、水果和上香。荔枝山和国家公园距离暹粒5星级豪华度假酒店——柏悦酒店大约两小时的车程,是一日游的特色旅游圣地。拥有市中心的绝佳位置,暹粒柏悦酒店是一座豪华隐秘之所和开启暹粒探险之旅的完美起点。暹粒柏悦酒店礼宾部经理Dip Sang提到:“当客人与我们共同安排旅程时,我们总是感到非常荣幸,并且在安排其他旅客鲜有涉足的景观旅程时尤为如此。当看到客人真正感兴趣去学习我们更多的文化和了解我们国家所能给予的帮助时,我们深感欣慰。”网站,或点击如下链接了解酒店附近其他更多景点信息: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/cambodia/park-hyatt-siem-reap/repph/area-attractions 关于暹粒柏悦酒店——暹粒柏悦酒店是一家坐落于暹粒的豪华酒店,酒店拥有104间豪华、优雅、宽敞的客房和套房,每一间房间均为客人提供舒适、富裕的居住条件。这个远离自己家乡的豪华之家坐落在市中心,兼具现代风格的度假酒店充满了柬埔寨艺术气息。酒店临近机场以及闻名遐迩的12世纪损毁的吴哥窟古庙,五分钟的悠闲漫步即可抵达当地夜生活区——暹粒酒吧一条街。客人可享受亲切温馨的五星级服务以及世界一流的接待水准。酒店特色包括:餐厅提供的豪华法餐和地道的柬埔寨食物,起居室里提供的清凉提神饮品,以及精致糕点玻璃屋中提供的一系列美味甜品和美食。为最大限度的放松和恢复活力,酒店设有两个漂亮惊艳的游泳池,并在水疗馆中提供各式恢复活力的按摩和理疗。如需更多信息,请访问parkhyattsiemreap.com网站。在Facebook, Instagram, Youtube 和Twitter上关注暹粒柏悦酒店,标记照片请输入#ParkHyattSiemReap 和 #LuxuryIsPersonal。关于柏悦酒店——柏悦酒店为追求品位的高端商务及休闲旅客提供优雅豪华的居住环境。柏悦酒店的尊贵客人可在精致而私密的氛围中尽情体验殷勤周到的个性化服务。位于世界各闻名之地的柏悦酒店均是采用独具匠心的定制设计,将精致优雅的氛围和独特的地域特色完美融为一体。所有柏悦酒店均设有设施完善舒适的客房、适于举办各类会议和社交活动的场所、备受赞誉的艺术品收藏、餐饮项目、以及名厨主理的特色餐厅。



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.