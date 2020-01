Culttura, una app para poner nota a tu empresa y mejorar la confianza.

propósito culttura screen_app_culttura

Culttura es una app gratuita para poner nota a los aspectos más “humanos” de tu empresa. Un medio para mejorar las relaciones con tus compañeros de trabajo.

Construyendo organizaciones más humanas y digitales” — diego matheu

BARCELONA, SPAIN, January 7, 2020 / EINPresswire.com / -- Barcelona 6 de Enero de 2020En primer lugar, culttura nos ayuda a aprender a dar y pedir un feedback constructivo y profesional desde la práctica y el juego serio. Nos permite aumentar nuestro autoconocimiento, descubriendo nuestros puntos fuertes desde la perspectiva de nuestros compañeros de trabajo y también nos facilita las claves para aumentar la confianza con ellos. Culttura hace foco en los equipos para poder construir el mejor entorno posible, motivando a cada miembro y desarrollando todo su potencial.Además, culttura es como un “glassdoor” de los aspectos más humanos de las empresas: Conciliación, desarrollo, Igualdad, diversidad, autonomía, líderes ejemplares…etc. Una app para conocer la cultura corporativa y las formas de trabajar de otras empresas desde el punto de vista real de las personas que la viven día a día. Porque con culttura pondrás nota a las características más humanas de la cultura de tu empresa, para tomar el pulso real a la cultura y fomentar el cambio en la dirección adecuada.Culttura nace con un propósito claro: ayudar a las personas a alcanzar, desplegar y potenciar una cultura corporativa más humana, más digital. Dando la responsabilidad tanto a los individuos como a las empresas.Una app gratuita que “digitaliza” buenas prácticas del desarrollo de personas, el aprendizaje de adultos y del cambio organizativo. Y que además expone a todos, las valoraciones de las empresas, para reconocer a las mejores y acelerar la transformación de las rezagadas.La transformación digital es algo que todas las empresas han pedido en su carta a los reyes magos para este año que entra. Pero como afirman las grandes compañías consultoras (Boston Consulting Group, McKinsey & Co), esa anhelada transformación no es posible en el seno de una cultura organizativa tradicional.Pasar de una cultura del “yo” a una cultura del “nosotros”, de una cultura del control a una que empodere a las personas, o de una cultura de la perfección a otra que permita los errores e incluso fomente la prueba/error, se ha convertido en una obligación para todas las compañías que deseen mantener su negocio a flote.Atraer al mejor talento lo consiguen las empresas que han entendido que las formas de trabajar del siglo pasado ya no son válidas. Empresas que son conscientes de que potenciar el factor humano, y explotar todo el talento disponible son las claves para no sucumbir en la era digital.Culttura es una app diseñada y desarrollada por Diego Matheu. Un Ingeniero, Coach ejecutivo, Consultor y programador, que tras muchos años acompañando a todo tipo de organizaciones en sus transformaciones culturales, y a miles de personas en el entrenamiento de habilidades o “soft skills”, observa que en todos los casos hay aspectos recurrentes. Por eso ha creado culttura, una forma de pulsar los resortes necesarios para la transformación y ayudar a las personas a potenciar su impacto personal.Culttura está disponible en iOS, Android y Web desde el 6 de Enero de 2020.¡Felices Reyes! Y… ¡Feliz transformación!



