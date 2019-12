Un Día de Descubrimiento en la Mística Montaña de Phnom Kulen en el parque Nacional Phnom Kulen

“River of a Thousand Lingas Park Hyatt Siem Reap Begin your journeys from Park Hyatt Siem Reap

Embárquese en un viaje mágico a la montaña sagrada de Phnom Kulen, un magnífico destino a solo un paseo del corazón de Siem Reap.

"Nos alegramos cuando los huéspedes están realmente interesados en aprender más sobre la cultura de nuestra gente y lo que nuestro país tiene para ofrecer".” — Dip Sang, conserje jefe del Park Hyatt Siem Reap

SIEM REAP, SIEM REAP, CAMBODIA, December 26, 2019 / EINPresswire.com / -- SIEM REAP, Cambodia (diciembre de 2019) - Embárquese en un viaje mágico a la montaña sagrada de Phnom Kulen, un magnífico destino a solo un paseo del corazón de Siem Reap.Descubra lo que hay más allá de los templos de Angkor Wat y diríjase a la montaña más venerada de Camboya. Phnom Kulen incluye una verdadera aventura en la jungla y presenta algunos lugares maravillosos para visitar, incluidas cascadas, templos remotos y uno de los budas reclinados más grandes de toda Asia. Ubicado dentro del parque nacional del mismo nombre, el imponente paisaje es simplemente impresionante.Situadas en lo profundo de la jungla, las cascadas sagradas son la atracción principal del parque. Rodeadas de abundante vegetación y follaje tropical. Impresionantes en tamaño, las cascadas son un lugar privilegiado para darse un rápido chapuzón, disfrutar de un picnic o relajarse al estilo local en una hamaca.Rico en historia y cultura, el remoto Kbal Spean es un antiguo sitio jemer en el parque nacional. Fuera del circuito turístico, el "Río de los Mil Lingas" alberga símbolos de fertilidad intrincadamente tallados en el lecho del río. Con muchos miles de años, las tallas son vigiladas por las deidades hindúes talladas en las rocas del paisaje. El folklore camboyano cuenta que el río otorga bendiciones a las parejas que están tratando de concebir.Un enorme Buda reclinado también llama hogar al parque nacional. Uno de los más grandes de su tipo en Camboya, es majestuoso, con ocho metros de largo. El Buda de piedra arenisca es el preferido entre los lugareños, que vienen a rezar y ofrecen flores de colores, frutas e incienso a la estatua.Aproximadamente a dos horas en automóvil del Park Hyatt, un lujoso resort de 5 estrellas en Siem Reap, la montaña Phnom Kulen y el parque nacional lo convierten en un destino excepcional para un día de viaje. Con una ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad, el Park Hyatt Siem Reap es un refugio de lujo y el punto de partida perfecto para cualquier aventura en Siem Reap. "Siempre es un placer cuando los huéspedes organizan sus recorridos con nosotros, especialmente para atracciones que no suelen ser frecuentadas por otros turistas", dice Dip Sang, conserje jefe del Park Hyatt Siem Reap. "Nos alegramos cuando los huéspedes están realmente interesados en aprender más sobre la cultura de nuestra gente y lo que nuestro país tiene para ofrecer".Para obtener más información sobre este hotel de lujo en Siem Reap, visite parkhyattsiemreap.com o haga clic en este enlace para ver otras atracciones del área cerca del hotel: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/cambodia/park-hyatt-siem-reap/repph/area-attractions Acerca de Park Hyatt Siem Reap - Park Hyatt Siem Reap es un hotel de lujo en Siem Reap que acoge a los huéspedes con comodidad y opulencia en cada una de sus 104 lujosas, elegantes y espaciosas habitaciones y suites. Un lujoso hogar lejos del hogar que se encuentra estratégicamente ubicado en el corazón del centro de la ciudad, este elegante refugio contemporáneo adornado con arte camboyano está cerca del aeropuerto, de las famosas ruinas del templo del siglo XII de Angkor Wat y a solo cinco minutos a pie de la vida nocturna local, la Siem Reap Pub Street. Los huéspedes son recibidos por un cálido y acogedor servicio de cinco estrellas y una hospitalidad de clase mundial. Cuenta con una auténtica y francesa comida camboyana en The Dining Room, bebidas refrescantes en The Living Room y una deliciosa variedad de postres y platos ligeros en la pastelería The Glasshouse. Para la máxima relajación y rejuvenecimiento, el hotel cuenta con dos impresionantes piscinas y una selección de vigorizantes masajes y tratamientos en The Spa. Para más información, visite parkhyattsiemreap.com. Siga al Park Hyatt Siem Reap en Facebook, Instagram, Youtube yTwitter y etiquete fotos con #ParkHyattSiemReap y #LuxuryIsPersonal.Acerca de Park Hyatt: los hoteles Park Hyatt brindan a los prósperos empresarios y a los huéspedes en vacaciones un alojamiento elegante y lujoso, y les ofrecen un servicio personal muy atento en un ambiente íntimo. Ubicado en varios de los principales destinos del mundo, cada hotel Park Hyatt está diseñado a medida para combinar la sofisticación con un carácter regional distintivo. Los hoteles Park Hyatt cuentan con habitaciones bien equipadas, espacio para reuniones y eventos especiales para grupos, programas de comida y bebida, arte, aclamados por la crítica y restaurantes exclusivos con chefs galardonados.



