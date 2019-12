Am Hindukusch Nichts Neues Logo The Kasaan Times

Über die Sinnlosigkeit des Krieges

Von der Sinnlosigkeit des Krieges. Am Ende bleiben zerstörte Ideale zurück, eine kaputte Gesundheit und Illusionen von einer besseren Welt, die es nicht geben kann, weil diese nicht gewollt ist.” — Marinella van ten Haarlen

BERLIN, GERMANY, December 16, 2019 /EINPresswire.com/ -- Über die Sinnlosigkeit des Krieges:

Eine junge Bundeswehr – Soldatin erlebt den Krieg in Afghanistan in allen Facetten.

Sie wird Zeugin der chaotischen Umstände und der zahllosen Menschenrechtsverbrechen der Kriegsparteien, verliert Freunde und gewinnt neue dazu.

Zurück in der Heimat trifft sie desillusioniert auf ihre ehemaligen Gegner, die mittlerweile in Bremen leben.

Softcover: 312 Seiten

ISBN: 978-3-96593-004-9

18.95 Euro + Versandkostenpauschale laut Liste

eBook: ca. 352 Seiten (je nach Größe)

ISBN: 978 3981330564 6.99 Euro bei uns.

Bestellen Sie bitte das Produkt, wir übersenden die Datei samt Rechnung dann an eine Mailadresse.

Leseprobe: Am Hindukusch Nichts Neues

