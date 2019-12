Nils Erik Berg se une a Torino Capital LLC como Director Gerente

El Sr. Berg tiene la experiencia necesaria para transformar esta última crisis económica argentina en oportunidades de inversión.” — Victor Sierra, CEO

NEW YORK CITY, NEW YORK, UNITED STATES, December 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- Torino Capital anuncia la inclusión de Nils Erik Berg a su equipo para este trimestre de 2019.

Según Victor Sierra, el CEO de Torino Capital, el Sr. Berg tiene la experiencia necesaria para transformar esta última crisis económica argentina en oportunidades de inversión. Creemos que su vasto conocimiento del entorno económico actual en Argentina puede atraer inversores enfocados en el riesgo / recompensa de LATAM, donde las empresas privadas más estables y maduras están luchando por recaudar dinero localmente.

Erik tiene más de 20 años de experiencia en los mercados de capitales internacionales de nuevas emisiones, reestructuraciones, recompras de deuda e intercambios del sector público y privado de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, después de haber trabajado en Deutsche Bank, ING, ABN Amro, Commerzbank y Natixis.

Como Jefe de Mercado de Capitales para América Latina de estos bancos, Erik ha generado no solo un excelente diálogo con numerosos emisores de la región, sino también con inversores institucionales de los EE. UU., Europa, Asia y América Latina, además de la alta gerencia de las tres principales agencias de calificación y con las principales firmas de abogados en Londres y Nueva York y por toda América Latina dedicado a este tipo de emisiones de deuda, lo que contribuyó en gran medida a la correcta estructuración, distribución y ejecución de nuevas emisiones o reestructuraciones. Erik se graduó con un BA de la Universidad Wesleyan, Connecticut y un MBA de la IAE / Universidad Austral, Buenos Aires.

Argentina, país que a pesar de la recesión económica viene presentando desde el año 2018, refleja un crecimiento en términos reales en ciertos sectores económicos al segundo trimestre del 2019 respecto a su primer trimestre, como: la agricultura por sus cultivos agrícolas(231%), la industria manufacturera por la elaboración de productos alimenticios y bebidas(15%), transporte (10,9%), las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler(4%) y la explotación de minas y canteras(4%), de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Hacienda de Argentina.

En cuanto a su balanza comercial, esta ha venido mejorando motivado al incremento en sus niveles de exportación, de los cuales en los primeros 10 meses del 2019 refleja un crecimiento del 5,4% al alcanzar los USD 53.848 millones frente a los USD 51.096 millones del 2018, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina (INDEC). Las exportaciones que vienen creciendo desde el 1 trimestre del 2019, han venido generando un superávit comercial para lo que va del año, y con ello han mejorado su déficit de cuenta corriente, que viene reduciéndose de manera importante desde el año 2017, donde el FMI pronostica que de un -5,3% del PIB en el 2018, alcance un -1,2% y 0,3% del PIB para el 2019 y 2020, respectivamente.

Por otra parte, el país ha venido trabajando en función de reducir su déficit fiscal y que se viene proyectando por debajo de los 5,2%, valor que se reflejó en el 2018, a tasas de -4,2% y -3,7% para el 2020 y 2021, según instituciones como LatinFocus. Cabe destacar que, el índice bursátil Merval tiene un crecimiento acumulado en lo que va del año un 17%.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.