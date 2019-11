Ministra de Turismo de Ecuador se reunió con inversionistas en Estados Unidos

"El mensaje que buscamos trasmitir es que el gobierno y el sector privado están unidos", dijo la ministra a Efe” — Ministra de Turismo Rosi Prado De Holguín

NEW YORK, NY, UNITED STATES, November 22, 2019 /EINPresswire.com/ -- Torino Capital recibió a Ecuador en Crossroads el 14 de noviembre, donde tuvo lugar una reunión con los actores clave del sector público y privado que influyen de manera determinante en el futuro económico de la nación suramericana y sus oportunidades de inversión. Entre los invitados se encontraban importantes empresarios ecuatorianos y la ministra del gabinete ecuatoriano, Rosi Prado de Holguín.

Este evento fue una de las diversas iniciativas del gobierno ecuatoriano para fortalecer la relación comercial entre Ecuador y los Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, representando el 31% de las exportaciones en 2018.

Dicha reunión convocó a importantes inversionistas de fondos estadounidenses y algunas de las familias más ricas de Ecuador, abogados y miembros del gabinete de ese país, para discutir algunos puntos estratégicos con respecto a su futuro económico. De igual forma, la comitiva ecuatoriana mostró sus perspectivas, acuerdos y objetivos para que el país tenga éxito. Asimismo, los inversionistas tuvieron la oportunidad de presentar sus preocupaciones, sugerencias y puntos de vista con respecto al posicionamiento del mercado ecuatoriano. "El mensaje que buscamos trasmitir es que el gobierno y el sector privado están unidos", dijo la ministra a Efe.

Torino Capital está realmente interesado en Ecuador, debido a las nuevas oportunidades de inversión sin precedente que están ocurrido en el país andino. Torino ha observado cuidadosamente los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para atraer nuevos inversores al país y mejorar su economía.

La economía ecuatoriana enfrenta una serie de desafíos que ponen a prueba la capacidad de los hacedores de políticas públicas para hacer posible que el país sudamericano encuentre fuentes alternativas de ingresos a la actividad petrolera. Con un nivel de deuda bruta como porcentaje del PIB, que ha aumentado desde 2010, los recursos asignados a la inversión en infraestructura productiva y social son cada vez más escasos.

Durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), la deuda externa de Ecuador pasó del 27,2% al 44,6% como porcentaje del PIB. Aunque esta deuda no alcanza el 50%, tuvo lugar un aumento en las necesidades de financiamiento de la economía ecuatoriana que, según lo estimado en el Programa de del Presupuesto cuatrienal de 2019-2022 del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, alcanzó un monto de USD 25.070 millones.

Esta situación llevó a Ecuador, en marzo de 2019, a solicitar asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI), en busca del financiamiento necesario para resolver la escasez de dólares en su economía y emprender un programa de modernización del Estado. Bajo el programa de financiamiento del FMI, el gobierno de Lenin Moreno ha implementado una estrategia de consolidación fiscal, que hasta ahora no ha obtenido la aprobación del parlamento, después de dos oportunidades. Aunque el FMI ha expresado su apoyo a Ecuador, así como su disposición a flexibilizar sus condiciones para garantizar su viabilidad política, el complejo entorno político y social, así como la falta de voluntad del parlamento para aprobar las reformas estructurales requeridas, ha habido significativos desafios a la administración de Moreno.

En diciembre, la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional llevará a cabo una reunión, en la que se podría abordar el tema del Ecuador. Sin embargo, si el parlamento rechaza nuevamente la reforma tributaria o su aprobación presenta un retraso, el próximo desembolso, planeado en USD 500 millones, podría comprometerse. Es importante señalar que las primeras políticas implementadas en el marco del programa de financiamiento del FMI, como la eliminación de los subsidios a la gasolina, encontraron un rechazo social que puso en juego la gobernanza política en Ecuador. Esta situación llevó al presidente Moreno a abandonar esta medida, el 13 de octubre de 2019, iniciando un proceso de diálogo con diversos sectores sociales que hasta ahora ha contribuido a estabilizar la situación política y social ecuatoriana.

Los hechos descritos conducen a la necesidad de explorar fuentes alternativas de ingresos, lo cual permitiría aumentar el margen de maniobra del gobierno ecuatoriano para satisfacer efectivamente las enormes demandas sociales de su población.

Como fuente alternativa de ingresos fiscales, el sector turístico en Ecuador ha logrado un progreso significativo en los últimos años como resultado de la implementación de un conjunto de políticas públicas que han contribuido a generar los incentivos apropiados para lograr su crecimiento sostenido. Actualmente, la actividad turística en Ecuador representa una de las mayores fuentes de ingresos no petroleros, después de los camarones y las bananas. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo de Ecuador, 2 de cada 100 dólares producidos en este país provienen del turismo. Aunque todavía no representa una contribución significativa, es esencial notar su aumento sostenido en su participación en la actividad productiva total en los últimos años.

Asimismo, conviene señalar el aumento del consumo turístico no residente, que comenzó a ser mayor que el consumo turístico de los ecuatorianos en el exterior, desde 2012.

El turismo en Ecuador ha registrado un avance importante como fuente alternativa de ingresos para las finanzas públicas de ese país. Si bien su contribución actual al PIB es de alrededor del 2%, ha mostrado un potencial significativo como fuente alternativa de ingresos no petroleros para Ecuador.

Es crucial dar continuidad al conjunto de políticas públicas que han tenido lugar desde el área fiscal, así como promover la estrategia de marca del país. Además, dentro de la estrategia del turismo receptivo, es importante que las autoridades estimulen la recepción de nuevas aerolíneas para el aumento de la conectividad de Ecuador con el resto del mundo.

Costa Rica: ¿un modelo a seguir para Ecuador?

El exitoso modelo costarricense se basa en la integración armoniosa entre el ecosistema y la infraestructura hotelera. Asimismo, el desarrollo del sector está respaldado por un innovador Sistema de Certificación, que garantiza la estandarización de la calidad del servicio turístico en todo el país. Su innovación caracteriza este sistema, tanto de los procesos como de los productos ofrecidos, teniendo en cuenta una interacción constante con el cliente a través de instrumentos de evaluación.

El turismo, como actividad económica, aporta el 6,3% del PIB de Costa Rica, lo que representa el nivel más alto de ingresos dentro del sector servicios. Mientras tanto, Ecuador registra una contribución al PIB cercana al 2%.

Ecuador tiene un ecosistema natural vibrante, que incluye destinos tan exóticos como las Islas Galápagos, o de notable importancia histórica y cultural, como Quito. La innovación surge como un factor de gran relevancia para mejorar los procesos y productos turísticos que Ecuador podría ofrecer al mundo

