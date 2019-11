THE NEGRO QUESTION THE 7TH SEAL

THE NEGRO QUESTION LEE CUMMINGS

CHICAGO, ILLINOIS, UNITED STATES, November 12, 2019 / EINPresswire.com / -- FOR IMMEDIATE RELEASETHE NEGRO QUESTION THE 7TH SEAL November 11, 2019CONTACT LEE CUMMINGSLEE0260@COMCAST.NET(773) 822-1487THE NEGRO QUESTION, THE 7TH SEALBOOK COVER THE NEGRO QUESTION, THE 7TH SEALENGLISH-ACCORDING TO LEE CUMMINGS, THE 7TH SEAL HAS BEEN WRITTEN IN THREE COLUMNS AND IN THREE LANGUAGES; ENGLISH, SPANISH AND FRENCH! THIS BOOK HAS BEEN DESIGNED TO REACH THE ENGLISH, SPANISH AND FRENCH SPEAKING POPULATION OF, NORTH AMERICA, SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN. MR. CUMMINGS STATES, THAT THE 7TH SEAL WAS CREATED TO SIMPLIFY THE PROPHECIES IN THE BOOK OF REVELATION. MR. CUMMINGS STATES THAT THIS BOOK REVEALS THE SECRET OF GOD CONCERNING THE 2ND COMING OF CHRIST. THIS BOOK BREAKS DOWN THE BOOK OF REVELATION AND REVEALS TO THE READER THE SECRET OF GOD. ACCORDING TO LEE CUMMINGS, THIS BOOK WILL TEACH THE READER ABOUT THE 3RD TEMPLE, THE SEVEN SEALS, SEVEN VIALS OF WRATH, SEVEN TRUMPETS, RESURRECTION, ARMAGEDDON, THOUSAND YEAR REIGN OF CHRIST, THE FATHERS KINGDOM AND MUCH, MUCH MORE.SPANISH- SEGÚN LEE CUMMINGS, EL SÉPTIMO SELLO HA SIDO ESCRITO EN TRES COLUMNAS Y EN TRES IDIOMAS: INGLÉS, ESPAÑOL Y FRANCÉS. ESTE LIBRO HA SIDO DISEÑADO PARA LLEGAR A LA POBLACIÓN DE HABLA INGLESA, ESPAÑOLA Y FRANCESA, AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA DEL SUR, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE. EL SR. CUMMINGS AFIRMA QUE EL SÉPTIMO SELLO FUE CREADO PARA SIMPLIFICAR LAS PROFECÍAS DEL LIBRO DE 2.1. EL SEÑOR CUMMINGS AFIRMA QUE ESTE LIBRO REVELA EL SECRETO DE DIOS ACERCA DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. ESTE LIBRO ROMPE EL LIBRO DE 2.1 Y REVELA AL LECTOR EL SECRETO DE DIOS. DE ACUERDO CON LEE CUMMINGS, ESTE LIBRO LE ENSEÑARÁ AL LECTOR ACERCA DEL 3ER TEMPLO, LOS SIETE SELLOS, SIETE COPAS DE IRA, SIETE TROMPETAS, RESURRECCIÓN, ARMAGEDÓN, EL REINADO DE MIL AÑOS DE CRISTO, EL REINO DE LOS PADRES Y MUCHO, MUCHO MÁS.FRENCH-SELON LEE CUMMINGS, LE SEPTIÈME SCEAU A ÉTÉ ÉCRIT EN TROIS COLONNES ET EN TROIS LANGUES: ANGLAIS, ESPAGNOL ET FRANÇAIS. CE LIVRE A ÉTÉ CONÇU POUR ATTEINDRE LA POPULATION PARLANT ANGLAIS, ESPAGNOL ET FRANÇAIS, AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE DU SUD, AMÉRIQUE CENTRALE, ET LES CARAÏBES. LE SR. CUMMINGS DIT QUE LE SEPTIÈME SCEAU A ÉTÉ CRÉÉ POUR SIMPLIFIER LES PROPHÉTIES DU LIVRE DE 2.1. M. CUMMINGS PRÉTEND QUE CE LIVRE RÉVÈLE LE SECRET DE DIEU SUR LA SECONDE VENUE DU CHRIST. CE LIVRE CASSE LE LIVRE DE L'APOCALYPSE ET RÉVÈLE AU LECTEUR LE SECRET DE DIEU. SELON LEE CUMMINGS, CE LIVRE ENSEIGNERA AU LECTEUR SUR LE 3ÈME TEMPLE, LES SEPT SCEAUX, SEPT COUPES DE COLÈRE, SEPT TROMPETTES, LA RÉSURRECTION, L'ARMAGEDDON, LE RÈGNE MILLÉNAIRE DU CHRIST, LE ROYAUME DES PARENTS, ET BEAUCOUP, BEAUCOUP PLUS.YOU CAN PURCHASE THE NEGRO QUESTION BOOK SERIES ATTHENEGROQUESTIONBOOKSTORE.COMTHE ENTIRE NEGRO QUESTION BOOKSERIES-$213THE NEGRO QUESTION PART 1, WHO AM I (REVISED VERSION)THE NEGRO QUESTION PART 2, THE AFRICAN SLAVE SHIPS THAT CAME FROM JUDAH (REVISED VERSION)PART 2 HAS BEEN TRANSLATED INTO FRENCH AND SPANISH.THE NEGRO QUESTION PART 3, THE BLACK PENTECOSTTHE NEGRO QUESTION PART 4, THE MISSING LINKTHE NEGRO QUESTION PART 5, JOSEPH AND THE 12TH DYNASTY OF EGYPTTHE NEGRO QUESTION PART 6, THE 13 BLACK COLONIESTHE NEGRO QUESTION PART 7, THE SWARTHY MEMOIRSNEGRO QUESTION BIBLES-VOLUMES ONE AND TWOTHE FIVE BOOKS OF THE LAW WRITTEN BY MOSES-VOLUME 1FROM SAMUEL TO THE LAST KING OF JUDAH –VOLUME 2THE NEGRO QUESTION THE 7TH SEALGO TO THE NEGROQUESTIONBOOKSTORE.COMPRESS CONTACT:LEE CUMMINGS(773)822-1487LEE0260@COMCAST.NET



