Cybersécurité combine les agents et équipements et la fonction de DNS RPZ3.

LuJam contrairement aux solutions traditionnelles applique un filtrage global et proactif à tout équipement du réseau et à tout matériel PAP1 ou AVEC2 connecté.

ROUEN, NORMANDIE, FRANCE, September 27, 2019 /EINPresswire.com/ -- Rouen, le 25 Septembre, 2019. NUI est une association (Loi 1901) pionnière de l’informatique en réseaux fondée en 2001. Depuis plus d’une année, NUI évangélise à leurs réunions mensuelles sur la sécurité informatique. Son président a travaillé dans l’informatique de haut niveau depuis 1978. NUI collabore avec plusieurs éditeurs et propose un boitier qui se présente soit en Raspberry Pi 3 ou une machine virtuelle. Et qui convient mieux aux TPE/PME, les travailleurs en télétravail, les succursales notamment.

Il fallait juste y penser. Un utilisateur, un rançonciel, un virus, un ver informatique, un lien dans un courriel d’hameçonnage etc. ont tous un besoin commun : une connexion fonctionnelle et inconditionnelle à Internet. Le boitier reçoit des mises à jour presque en temps réel des sites fraichement créés ainsi que des listes noires de sites sensibles grâce à un abonnement chez Farsight Security. C’est le seul coût pour son maintien en condition opérationnelle et ce qui représente moins de 0,23 cents/jour (chez NUI). Le boitier agit comme une Police aux frontières. Si une demande cible un site malicieux, elle n’aboutit pas et renvoi vers une page de mise en garde.

NUI distribue le boitier LuJam en France où son président a intervenu sur des sujets connexes chez Thales, EADS, TOTAL, ENGIE, France Telecom, HSBC, Société Générale, Cegetel, Groupe La Poste, Bouygues Construction, Électricité de France, SNCF, Veolia, BNP Paribas, GEODIS, TDF SAS, Caisse d’Épargne , Caisse de Dépôt et de Consignation, Siaap (Ville de Paris), EDS, Citroën, Crédit Commercial de France, FGA, Mannessman Industries, Credit Local de France, Supermarchés U, Securité Sociale du Régime Minier du Nord, General Electric, Euroview, Rowenta Group, Sony, APF, DEMOS, Comité Français de Radio et Télévision, Interpral, etc.

NUI ne peut malheureusement pas citer toutes les entreprises.

L’objectif de NUI de faire la promotion du boitier Lujam est qu’ils veulent que les enfants, les jeunes adultes, les futurs utilisateurs, nos ainés, puissent surfer sur Internet en toute sécurité et sans aucune gêne de n’importe quelle nature que ce soit. NUI certifie que dans les 15 minutes de la mise en route du boitier que 95% des risques liés à la cybercriminalité sont d’ores et déjà sous contrôle. A savoir :

• Le Hameconnage

• Les Logiciels malicieux,

• Les Téléchargements furtifs

• Les Virus, Vers informatique

• Les Rançonciels

• La Vulnérabilité de type Jour 0

• …

Le boitier héberge d’autres modules tels que le VPN (Réseau Virtuel Privé) pour que les utilisateurs soient protégés même hors de chez eux. Ainsi qu’un module de tests de vulnérabilité et un état en temps réel sur où sont entreposés leurs données pouvant servir de base pour la RGPD, des notifications par SMS et courriel, bannissement d’un appareil de leur réseau, sans oublier un scan du Wi-Fi etc.

Pour plus d’information : https://cybersecurite.cisware.com

Contact de Presse:

Jimmy Pierre,

ootp@cisware.com

+33 6 41 30 03 17

+33 6 88 00 99 97

+33 6 51 98 98 94



1PAP Prenez vos Appareils Personnels

2AVEC Apportez Votre Équipement personnel de Communication

3RPZ Response Policy Zone Un système qui peut mentir sur la réponse à donner. Un site malicieux inscrit en dur dans la liste noire de la zone, ne sera pas résolu, donc l’accès en sera interdit.

