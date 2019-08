Comprar online nunca fue tan seguro gracias a este emprendimiento chileno

Emprendimiento chileno, ha declarado la guerra a los estafadores online creando una plataforma que asegura la compra y venta de artículos usados entre personas

CONCON, VALPARAISO, CHILE, August 26, 2019 /EINPresswire.com/ -- Safebuyer, emprendimiento chileno, le ha declarado la guerra a los estafadores online creando una plataforma que asegura la compra y venta de artículos usados entre personas. Solo en Chile las estafas online por compra entre personas alcanza alrededor de 44 mil al año, según PDI, y esas son sólo las que son denunciadas, la mayoría de las víctimas no las reporta.

Las estafas de venta de productos usados entre personas es tan común, que es considerado como parte del aprendizaje de vender online. Bruno Fournies, Gerente General de Safebuyer, no se ha escapado de esta tipos de estafas “sufrimos varias estafas de gente que vendía cosas por internet, y cuando uno les deposita no envían el producto o envían uno completamente diferente” comenta Bruno.

Chile es el país de latinoamérica con la más alta penetración de internet, en el 2018 alcanzó un 49,4% de hogares conectados y 18.1 millones de móviles, de acuerdo a la subtel. Lo que ha llevado que la compra y venta entre personas crezca a tasas exponenciales cada año, generando las condiciones perfectas para los estafadores online.

La forma más común de estafar es que el vendedor solicita el dinero del producto previo al despacho, una vez que le llega el dinero, el vendedor desaparece por completo y al comprador nunca le llega el producto. Es por ellos que mucho de los marketplace en Chile recomiendan juntarse en persona, lo que limita al comprador, ya que no puede tener acceso a productos que se vendan en otras regiones y el vendedor se limita a no querer vender en todo Chile para no asumir riesgos.

El riesgo de ser estafado no es únicamente para el comprador, el vendedor también se ve estafado cuando envía el producto y el comprador reclama que está defectuoso y el vendedor debe devolver el dinero sin recibir su producto devuelta.

“Todas las personas que compran a desconocidos tienen ese miedo de que no les llegará lo que compraron, o no recibir todo el pago de su venta. Es por esto que hemos creado Safebuyer, una aplicación que la puede usar todo el mundo, cualquier persona que quiera comprar o vender desde cualquier lugar de Chile” comenta Bruno.

Safebuyer nació en 2018 en Viña del Mar, con la misión de proteger las ventas y compra de artículos usados entre personas. De esta manera se transforma en una empresa pionera en brindar seguridad y comodidad a todos sus usuarios. Además permite pagar productos usados con tarjetas de crédito, cuotas o transferencia bancaria y maneja toda la logística del despacho de los productos.

