NH Research 测试方案 NHR 9300高压电池测试系统,功率高达2.4MW

NH Research Inc.(NHR)是航空航天,汽车,国防和能源行业电力电子测试解决方案的领先供应商,宣布流行的9300高压电池测试和电池仿真解决方案现在涵盖了从100kW到2.4MW的更大功率范围。

IRVINE, CALIFORNIA, UNITED STATES, July 30, 2019 /EINPresswire.com/ -- NH Research的9300电池测试系统和电池模拟解决方案现在可扩展至2.4MW

NH Research通过更高功率电池测试和电池仿真实现电气化

创新的9300平台可满足电动汽车和可再生能源存储的更高电压和更高功率测试要求。该平台提供模块化100kW功率模块,双电压范围为600V或1,200V。它现在可以并联多达24个功率模块,以获得2.4MW的功率和高达8,000A的电流。

NHR的9300模块化系统是电动汽车、太阳能光伏、储能系统、航空航天和其他关键电力行业的热门选择,其中卓越的性能、安全性、易于自动化和再生节能非常重要。电池测试和电池仿真应用包括电池模块/电池组、燃料电池、超级电容器和其它储能设备。

NHR的测试仪器和系统也是燃料电池测试的理想选择,燃料电池测试是清洁能源研究和开发的重要领域。测试应用包括燃料电池电动车和其他动力应用。

关于NH Research

NH Research(NHR)是一家全球制造商和供应商,总部位于美国加利福尼亚州欧文市和中国深圳市。 NH Research,Inc。(NHR)利用当今的技术加速创新、验证和功能测试来实现电气化。凭借在功率转换和电力电子测试系统和仪器方面50多年的经验,我们的测试解决方案为航空航天、国防、汽车和能源行业的工程师和研究人员提供了所需的性能,简便性和安全性。

有关更多信息,请访问http://www.nhresearch.com.cn。

联系

NH Research(NHR)

sales@nhresearch.com.cn

(755)2588 4974

