Torino Capital LLC incentiva a participação de investimentos privados para o desenvolvimento econômico em São Paulo

Fabiano Borsato se encontra com a vereadora da cidade de São Paulo, Janaína Lima, em Nova York

E preciso que se invista em medidas que incitem a gestão responsável de investimentos sociais privados, da mesma maneira que, em iniciativas que norteiem e qualifiquem esses investimentos.” — Fabiano Borsato - Diretor de Operações

NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS, July 31, 2019 /EINPresswire.com/ -- Janaína Lima estimula parcerias público-privadas em São Paulo, tornando a cidade mais atraente para investidores.

No mês de julho, o diretor de operações da Torino Capital, Fabiano Borsato, teve a oportunidade de se encontrar com a vereadora de São Paulo, Janaína Lima. Durante o encontro, foram debatidas iniciativas para gestões públicas, que acabam tornando determinados locais mais atraentes para receberem incentivos e investimentos, além das potencialidades, vantagens e resultados de parcerias público-privadas. Assim como Janaína, a Torino Capital, representada na ocasião do encontro por Borsato, acredita que o estímulo à participação da iniciativa privada, efetivada por meio de investimentos sociais corporativos, é um movimento fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país.Entretanto, Borsato alerta que, para que isso seja feito de forma útil e benéfica para a sociedade, é preciso que se invista em medidas que incitem a gestão responsável de investimentos sociais privados, da mesma maneira que, em iniciativas que norteiem e qualifiquem esses aportes.

A vereadora Janaína estava nos Estados Unidos, participando de um curso sobre lideranças públicas, chamado International Program for Public Leaders, em tradução livre, Programa Internacional para Líderes Públicos, norteado exatamente por esses objetivos de qualificação e orientação de investimentos. Segundo os próprios relatos da vereadora em suas redes sociais, a experiência foi muito válida principalmente pelos dados, estudos de caso e projeções apresentados sobre parcerias público-privadas. Ao longo do curso, foram ensinadas diversas ferramentas, como métricas e sistemas de check-lists, que permitem a construção de mecanismos confiáveis para a obtenção de resultados mais bem-sucedidos e exitosos nas políticas públicas.

Um dos grandes problemas enfrentados pela gestão pública é a falta de acompanhamento e de continuidade de projetos iniciados, que se deve a vários motivos, entre eles: a troca de governos. Os mecanismos, ferramentas e técnicas apresentados ao longo do curso surgem como alternativas para lidar com esses problemas de instabilidade administrativa, além de outras dificuldades. Juntamente com líderes públicos de diversos cargos e, portanto, de visões diferentes, a vereadora Janaína teve a oportunidade de aprender com as experiências relatadas e debatidas entre os participantes, percebendo semelhanças e abordando interpretações variadas. Além de trocas de experiências e ensinamentos em sala de aula, o grupo de gestores públicos participou de visitas ao Congresso Americano, ao Banco Mundial e à Embaixada brasileira nos Estados Unidos. Os encontros foram fundamentais para debater as prioridades das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, assim como para discutir a inclusão de municípios e estados brasileiros em iniciativas de cooperação internacional. Mais especificamente em relação à cidade de São Paulo, a visita ao Banco Mundial permitiu que se pensasse em maneiras de construir processos de transparência para todos os projetos já aprovados no Banco Mundial para São Paulo. A visita ao bairro NoMa, em Washington DC, também foi destacada por Janaína como uma excelente oportunidade de conhecer o trabalho de recuperação de um antigo bairro degradado da cidade, cujos ensinamentos podem ser aplicados à capital paulista. O propósito da vivência do curso é justamente implementar os aprendizados à realidade da cidade de São Paulo, aprimorando as iniciativas público-privadas que já existem e estimulando ainda novas parcerias.

Quem é Janaína Lima: Nascida em Capão Redondo, na periferia de São Paulo, Janaína é advoga e pós-graduada em Direito Público. Antes de iniciar o seu primeiro mandato como vereadora da cidade de São Paulo, em 2016, a parlamentar foi coordenadora da Juventude na Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, e gerente da Agenda de Desenvolvimento na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional no governo do Estado de São Paulo. Além de atualmente fazer parte da rede vinculada à ONU, a Nexus Brasil, ela foi integrante da Global Shapers, onde foi escolhida como uma das jovens excepcionais, por meio de uma iniciativa do Fórum Social Mundial. A parlamentar também já concorreu a uma cadeira na Organização das Nações Unidas Mulheres América Latina e Caribe. Desde 2015, é líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), uma organização focada no aprimoramento da sociedade por meio de ações políticas. Entre os prêmios nacionais e internacionais que já recebeu, o que mais se destaca é o Prêmio Primeira Safira do Rotary International. Em abril de 2017, Janaína palestrou no evento Brazil Conference, organizado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e pela Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. Em outubro de 2018, palestrou sobre educação para jovens estudantes brasileiros nos Estados Unidos, na Universidade de Georgetown.

Logo que assumiu seu mandato, Janaína abriu mão de vários privilégios aos quais tinha direito, como motorista e carro oficial, reduziu o número de assessores, chegando, até o momento, a uma economia de mais de 3 milhões de reais. O dinheiro já economizado foi destinado à Secretaria de Educação, aplicado em ações e projetos voltados principalmente à primeira infância, uma das questões prioritárias de sua gestão. Outro tópico tratado como uma prioridade no seu mandato é o apoio ao empreendedorismo, a vereadora acredita que estimular espíritos empreendedores pode ajudar cidadãos a transformarem o ambiente em que vivem, criando novas oportunidades de investimento e desenvolvimento. Um de seus projetos de maior repercussão e impacto é o Embaixadores da Mudança, uma plataforma digital, de livre participação, que permite a qualquer cidadão paulistano, que tenha interesse, se engajar na criação de soluções para os problemas da cidade. De acordo com dados oficiais vinculados à vereadora, por meio da plataforma, já foram desenvolvidos mais de 240 projetos de melhorias na cidade. O sucesso foi tamanho que a plataforma acabou dando origem a um jogo digital, lançado em maio deste ano. O game transforma cidadãos em super-heróis que, através dos seus avatares, onde estes devem aprimorar a gestão pública. O objetivo, além de atrair mais jovens para o mundo da política pública, é mostrar à população, de uma forma lúdica, como as barreiras da burocracia e as regras do sistema governamental muitas vezes dificultam a efetivação de excelentes ideias. Investimento em educação através de parcerias público-privada: A vereadora Janaína, que é membro da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, está implementando, na cidade de São Paulo, o PROCRECHE, Programa Municipal de Apoio a Crianças Vulneráveis em Creches, e o FUNCRECHE, Fundo Municipal de Apoio à Manutenção de Crianças Vulneráveis em Creches, através de um projeto de lei de sua autoria.

Enquanto o objetivo do PROCRECHE é disponibilizar bolsas para crianças de até 6 anos de idade, que venham de estruturas familiares vulneráveis de um ponto de vista socioeconômico, para que possam estudar em locais privados de educação infantil. A finalidade do FUNCRECHE é arrecadar e distribuir recursos para projetos que sejam compatíveis com os objetivos do PROCRECHE. Os projetos se focam naquilo que é chamado de primeira infância, que é quando as crianças têm entre 0 e 6 anos de idade. Existem diversas pesquisas sobre a importância de receber estímulos adequados nestes primeiros anos de vida, que consideram essa fase como sendo a grande janela de aprendizado dos seres humanos. Talvez o pesquisador mais reconhecido nessa área de pesquisa seja o economista e Nobel de Economia do ano 2000, James Heckman, professor da Universidade de Chicago. De acordo com estudos e projeções realizados por Heckman, além de reduzir problemas sociais, como mortalidade infantil, violência, baixa escolaridade, investimentos nessa parte específica da sociedade poderiam resultar em cidadãos com potencial de rendimentos até 60% maiores em comparação àqueles que não têm acesso à educação infantil e não frequentam creches. Outro estudo, chamado Perry Project, realizado em pré-escolas públicas no estado do Michigan, nos Estados Unidos, identificou que para cada dólar que é investido na primeira infância, mais especificamente no desenvolvimento de habilidades cognitivas, geraria um retorno de sete dólares para a sociedade no longo prazo. Estes são alguns dos estímulos que fizeram Janaína focar os esforços de seu mandato em realizar investimentos na primeira infância e na educação básica.

A estratégia de utilizar parcerias público-privadas foi o que possibilitou que seus projetos pudessem ser postos em prática com maior rapidez e já trazer resultados significativos para a sociedade paulistana. Desde a implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância, mais de 50 mil vagas em creches foram criadas. Mesmo sendo um avanço, não resolve o problema da falta de acesso à educação de base para todas as crianças, portanto, agora, Janaína propõem a criação de vouchers, que permitiriam pais de crianças na fila de espera por vagas em escolas públicas, pagarem pela educação de seus filhos em estabelecimentos privados. O projeto Marco Legal da Primeira Infância virou lei em outubro de 2017, estabelecendo instrumentos e mecanismos de parcerias público-privadas, a fim de garantir os melhores serviços em desenvolvimento integral das crianças. O curso para líderes públicos, recém frequentado por Janaína Lima nos Estados Unidos, certamente contribuirá para a implantação e o aprimoramento de mais projetos e iniciativas do tipo parcerias público-privadas, já que muitos ensinamentos e cases de sucesso apresentados ao longo do curso tinham como princípio esta forma de investimento.

