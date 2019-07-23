Hoyer Announces Winners of 2019 Member Online All-Star Competition
- ILHAN OMAR (MN05)
- AYANNA PRESSLEY (MA07)
- RASHIDA TLAIB (MI13)
- ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ (NY14)
- *JOAQUIN CASTRO (TX20)
- **JOHN LEWIS (GA05)
- *PRAMILA JAYAPAL (WA07)
- **ADAM SCHIFF (CA28)
- ELIJAH CUMMINGS (MD07)
- **MAXINE WATERS (CA43)
- *TULSI GABBARD (HI02)
- JUDY CHU (CA27)
- ERIC SWALWELL (CA15)
- BILL PASCRELL (NJ09)
- JERROLD NADLER (NY10)
- ALAN LOWENTHAL (CA47)
- JOYCE BEATTY (OH03)
- *JOSEPH KENNEDY (MA04)
- NYDIA VELAZQUEZ (NY07)
- KAREN BASS (CA37)
- MADELEINE DEAN (PA04)
- KATIE PORTER (CA45)
- DON BEYER (VA08)
- JIM HIMES (CT04)
- JACKIE SPEIER (CA14)
- **BARBARA LEE (CA13)
- AL GREEN (TX09)
- LAUREN UNDERWOOD (IL14)
- VERONICA ESCOBAR (TX16)
- LORI TRAHAN (MA-3)
- *ANTHONY BROWN (MD04)
- JAMES MCGOVERN (MA02)
- LLOYD DOGGETT (TX35)
- TERRI SEWELL (AL07)
- KATIE HILL (CA25)
- DEB HAALAND (NM01)
- NANETTE BARRAGÁN (CA44)
- FREDERICA WILSON (FL24)
- LUCILLE ROYBAL-ALLARD (CA40)
- GERRY CONNOLLY (VA11)
- NORMA TORRES (CA35)
- CHARLIE CRIST (FL13)
- DEBBIE MUCARSEL-POWELL (FL26)
- SHARICE DAVIDS (KS03)
- CAROLYN MALONEY (NY12)
- JAHANA HAYES (CT05)
- XOCHITL TORRES SMALL (NM02)
- RO KHANNA (CA17)
- LIZZIE FLETCHER (TX07)
- SHEILA JACKSON-LEE (TX18)
- SMALL BUSINESS COMMITTEE
- FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE
- JUDICIARY COMMITTEE
- CONGRESSIONAL HISPANIC CAUCUS
- CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS
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