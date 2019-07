Hoyer Announces Winners of 2019 Member Online All-Star Competition

2019 Member All-Stars: ILHAN OMAR (MN05) AYANNA PRESSLEY (MA07) RASHIDA TLAIB (MI13) ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ (NY14) *JOAQUIN CASTRO (TX20) **JOHN LEWIS (GA05) *PRAMILA JAYAPAL (WA07) **ADAM SCHIFF (CA28) ELIJAH CUMMINGS (MD07) **MAXINE WATERS (CA43) *TULSI GABBARD (HI02) JUDY CHU (CA27) ERIC SWALWELL (CA15) BILL PASCRELL (NJ09) JERROLD NADLER (NY10) ALAN LOWENTHAL (CA47) JOYCE BEATTY (OH03) *JOSEPH KENNEDY (MA04) NYDIA VELAZQUEZ (NY07) KAREN BASS (CA37) MADELEINE DEAN (PA04) KATIE PORTER (CA45) DON BEYER (VA08) JIM HIMES (CT04) JACKIE SPEIER (CA14) **BARBARA LEE (CA13) AL GREEN (TX09) LAUREN UNDERWOOD (IL14) VERONICA ESCOBAR (TX16) LORI TRAHAN (MA-3) *ANTHONY BROWN (MD04) JAMES MCGOVERN (MA02) LLOYD DOGGETT (TX35) TERRI SEWELL (AL07) KATIE HILL (CA25) DEB HAALAND (NM01) NANETTE BARRAGÁN (CA44) FREDERICA WILSON (FL24) LUCILLE ROYBAL-ALLARD (CA40) GERRY CONNOLLY (VA11) NORMA TORRES (CA35) CHARLIE CRIST (FL13) DEBBIE MUCARSEL-POWELL (FL26) SHARICE DAVIDS (KS03) CAROLYN MALONEY (NY12) JAHANA HAYES (CT05) XOCHITL TORRES SMALL (NM02) RO KHANNA (CA17) LIZZIE FLETCHER (TX07) SHEILA JACKSON-LEE (TX18) 2019 Committee All-Stars: SMALL BUSINESS COMMITTEE FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE JUDICIARY COMMITTEE 2019 Caucus All-Stars: CONGRESSIONAL HISPANIC CAUCUS CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS

