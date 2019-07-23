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Hoyer Announces Winners of 2019 Member Online All-Star Competition

2019 Member All-Stars:
  1. ILHAN OMAR (MN05)
  2. AYANNA PRESSLEY (MA07)
  3. RASHIDA TLAIB (MI13)
  4. ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ (NY14)
  5. *JOAQUIN CASTRO (TX20)
  6. **JOHN LEWIS (GA05)
  7. *PRAMILA JAYAPAL (WA07)
  8. **ADAM SCHIFF (CA28)
  9. ELIJAH CUMMINGS (MD07)
  10. **MAXINE WATERS (CA43)
  11. *TULSI GABBARD (HI02)
  12. JUDY CHU (CA27)
  13. ERIC SWALWELL (CA15)
  14. BILL PASCRELL (NJ09)
  15. JERROLD NADLER (NY10)
  16. ALAN LOWENTHAL (CA47)
  17. JOYCE BEATTY (OH03)
  18. *JOSEPH KENNEDY (MA04)
  19. NYDIA VELAZQUEZ (NY07)
  20. KAREN BASS (CA37)
  1. MADELEINE DEAN (PA04)
  2. KATIE PORTER (CA45)
  3. DON BEYER (VA08)
  4. JIM HIMES (CT04)
  5. JACKIE SPEIER (CA14)
  6. **BARBARA LEE (CA13)
  7. AL GREEN (TX09)
  8. LAUREN UNDERWOOD (IL14)
  9. VERONICA ESCOBAR (TX16)
  10. LORI TRAHAN (MA-3)
  11. *ANTHONY BROWN (MD04)
  12. JAMES MCGOVERN (MA02)
  13. LLOYD DOGGETT (TX35)
  14. TERRI SEWELL (AL07)
  15. KATIE HILL (CA25)
  16. DEB HAALAND (NM01)
  17. NANETTE BARRAGÁN (CA44)
  18. FREDERICA WILSON (FL24)
  19. LUCILLE ROYBAL-ALLARD (CA40)
  20. GERRY CONNOLLY (VA11)
  21. NORMA TORRES (CA35)
  1. CHARLIE CRIST (FL13)
  2. DEBBIE MUCARSEL-POWELL (FL26)
  3. SHARICE DAVIDS (KS03)
  4. CAROLYN MALONEY (NY12)
  5. JAHANA HAYES (CT05)
  6. XOCHITL TORRES SMALL  (NM02)
  7. RO KHANNA (CA17)
  8. LIZZIE FLETCHER (TX07)
  9. SHEILA JACKSON-LEE (TX18)
2019 Committee All-Stars:
  1. SMALL BUSINESS COMMITTEE
  2. FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE
  3. JUDICIARY COMMITTEE
2019 Caucus All-Stars:
  1. CONGRESSIONAL HISPANIC CAUCUS
  2. CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS
Distribution channels: U.S. Politics


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