Craig Sweetra se une a Torino Capital LLC como Director de Cumplimiento.

El perfil de Craig Sweetra respalda el enfoque de cumplimiento de Torino.” — Victor Sierra -CEO.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, June 20, 2019 /EINPresswire.com/ -- Torino Capital anuncia la inclusión de Craig Sweetra a su equipo para este trimestre de 2019. La experiencia de Sweetra ayuda a complementar la función de cumplimiento de nuestra compañía. Según Victor Sierra, CEO de Torino Capital, el perfil de Craig respalda el enfoque de cumplimiento de Torino.

Craig Sweetra, graduado en Economía Internacional en la Universidad de Georgetown, se unió al equipo de Torino Capital LLC en Nueva York.

Sweetra cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria financiera, incluyendo banca internacional, banca de inversión y mercado de valores. También tiene experiencia en comercio, operaciones, auditoría y cumplimiento.

Mientras trabajaba para Dresdner Bank AG en Frankfurt, se unió al equipo de auditoría internacional y estuvo a cargo de la auditoría de las oficinas de trading en todo el mundo. Estuvo tres años en la Ciudad de México por asignación de Dresdner Bank AG y fue responsable del establecimiento en el área operativa de Dresdner Bank México SA. También tuvo el cargo de Director y Gerente de Operaciones en la Ciudad de México y en la Ciudad de Nueva York en Dresdner Bank.

Su trabajo más reciente antes de unirse a Torino fue el de Director de Cumplimiento de Mercados en Commerz Markets LLC, filial de banca de inversión y agente de corretaje de Commerzbank AG.

Toda esta experiencia le da a Sweetra un valioso conocimiento sobre negocios internacionales, reforzando el énfasis en el cumplimiento regulatorio de Torino Capital.

Torino Capital LLC es un banco de inversión y corredor de bolsa especializado en economías emergentes en América Latina, cuyo equipo de expertos está en proceso de expansión para brindar a sus clientes las noticias e información más actualizadas.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.