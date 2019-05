Limiting Lead in Lipstick and Other Cosmetics

Sample # Brand Parent company Lipstick line Shade # Shade Lot #a Lead (Pb)b (ppm) 1 Maybelline L'Oréal USA Color Sensational 125 Pink Petal FF205 7.19 2 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 410 Volcanic FE259 7.00 3 NARS Shiseido Semi-Matte 1005 Red Lizard 0KAW 4.93 4 Cover Girl Queen Collection Procter & Gamble Vibrant Hues Color Q580 Ruby Remix 9139 4.92 5 NARS Shiseido Semi-Matte 1009 Funny Face 9DLW 4.89 6 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 165 Tickled Pink FF224 4.45 7 L'Oréal L'Oréal USA Intensely Moisturizing Lipcolor 748 Heroic FD306 4.41 8 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 025 Warm Brick 9098 4.28 9 Maybelline L'Oréal USA Color Sensational 475 Mauve Me FF201 4.23 10 Stargazer Stargazer Lipstick 103 c 180808 4.12 11 Stargazer Stargazer Lipstick 103 c 180808 4.06 12 Revlon Revlon Matte 009 Fabulous Fig 08262 3.32 13 Sonia Kashuk Target Corporation Luxury Lip Color 27 Mauvey 090464_0511 X564A 3.12 14 Avon Avon Beyond Color 558 Mad For Mauve AR01 3.08 15 L'Oréal L'Oréal USA Endless 530 Mauve Amour FD339 2.87 16 Revlon Revlon ColorStay 375 Ripened Red 09040 2.84 17 Burt's Bees Clorox Company Lip Shimmer d Toffee 1130801 2.81 18 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 631 Luminous Pink 09097 2.81 19 Sonia Kashuk Target Corporation Luxury Lip Color 27 Mauvey 090464_0511 X564A 2.80 20 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 643 Satin Plum 08351 2.77 21 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 595 Iced Plum 5353 2.74 22 Stargazer Stargazer Lipstick 101 c 180808 2.71 23 Fashion Fair Johnson Publishing Company Forever Matte 8207 Forever Gold H2 2.68 24 Avon Avon Beyond Color 541 Uptown Pink Rose KL9 2.59 25 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 035 Smokey Rose 8261 2.56 26 Cover Girl Procter & Gamble Incredifull Lipcolor 924 Ripe Raspberry 8226S1 2.52 27 Revlon Revlon Renewist 130 Mauvellous 08043 2.52 28 Revlon Revlon ColorStay Soft & Smooth 200 Natural Cashmere 09233 2.44 29 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 435 Cherry Brandy 5258 2.42 30 Revlon Revlon Renewist 010 Naturally Revealing 08077 2.40 31 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 701 Rosy Wine 5102 2.28 32 Lancôme L'Oréal USA Color Design Metallic d Work It! 18G101 2.28 33 M.A.C Estée Lauder Frost d Metal Maven AC9 2.28 34 Cover Girl Queen Collection Procter & Gamble Vibrant Hues Color Q582 Cherry Bomb 7290 2.27 35 Stargazer Stargazer Fantasy d Crystal Fuschia 010306 2.27 36 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 575 Really Red 5251 2.26 37 Revlon Revlon Renewist 160 Plum Luck 07339 2.25 38 Burt's Bees Clorox Company Lip Shimmer d Guava 3000901 2.24 39 Revlon Revlon ColorStay Soft & Smooth 360 Pink Indulgence 09141 2.24 40 Avon Avon Beyond Color 549 Pink Lemonade KW9 2.23 41 Cover Girl Queen Collection Procter & Gamble Vibrant Hues Color Q430 Toast Of The Town 7297 2.22 42 Almay Revlon Hydracolor 545 Pink Pearl 9986-20 2.21 43 Fashion Fair Johnson Publishing Company Finishings 8907 Berry Bourgeois 8900-70 2.18 44 Revlon Revlon Matte 006 Really Red 09259 2.12 45 Mary Kay Mary Kay Creme 014337 Sheer Blush MT10 2.09 46 Jafra Jafra Cosmetics International Ultra Creamy 814 Pure Blush 9233 2.08 47 M.A.C Estée Lauder Amplified Creme d Show Orchid AC9 2.08 48 Estée Lauder Prescriptives Estée Lauder Colorscope Shimmer 24 Apricot Blossom A97 2.07 49 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 565 Rose Cashmere 9104 2.00 50 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 015 Bronzed Peach 8345 2.00 51 L'Oréal L'Oréal USA Endless 830 Naked Ambition FD274 2.00 52 Rimmel London Coty Lasting Finish 058 Drop Of Sherry 9056 1.98 53 Stargazer Stargazer Lipstick 130 c 141207 1.98 54 Mary Kay Mary Kay Creme 014346 Garnetfrost RH11 1.96 55 Avon Avon Beyond Color 557 Cantaloupe KD91 1.95 56 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 565 Rose Cashmere 9104 1.94 57 Maybelline L'Oréal USA Color Sensational 335 Get Nutty FF293 1.94 58 Cover Girl Queen Collection Procter & Gamble Vibrant Hues Color Q435 Cherrylicious 7297 1.93 59 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 505 Iceblue Pink 9356 1.92 60 Revlon Revlon Moon Drops 260 Heather Frost 2Y1 1.91 61 Clarins Clarins USA Rouge Appeal 09 Strawberry Smoothie HC 1.88 62 Revlon Revlon ColorStay Soft & Smooth 225 Pecan Pleasure 09296 1.88 63 Rimmel London Coty Lasting Finish 058 Drop Of Sherry 9056 1.88 64 BeneFit LVMH Perfums & Cosmetics Pearl LP23 Bold & Beautiful 3L1A 1.86 65 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 120 Apricot Fantasy 09154 1.85 66 NARS Shiseido Shimmer 1021 Venice 9XAD 1.84 67 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 450 Gentlemen Prefer Pink 09069 1.84 68 Almay Revlon Hydracolor 510 Rosewood 07005 1.82 69 Mary Kay Mary Kay Creme 014343 Mocha Freeze MT13 1.82 70 Revlon Revlon Moon Drops Frost 450 Amethyst Smoke 09328 1.81 71 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 760 Silverstone FF152 1.80 72 Revlon Revlon Renewist 060 Perfect Pastel 07087 1.80 73 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color 116 Candy AA9 1.78 74 Maybelline L'Oréal USA Color Sensational 465 Madison Mauve FF340 1.78 75 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 560 Fabulous Fuchsia 9264 1.76 76 Elizabeth Arden Elizabeth Arden Color Intrigue Effects 19 Cocoa Bronze Pearl 8KAK 1.76 77 Revlon Revlon ColorStay Soft & Smooth 315 Juicy Plum 09257 1.75 78 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 420 Blushed 09260 1.75 79 Jafra Jafra Cosmetics International Ultra Creamy 815 Pure Ruby 9234 1.74 80 Avon Avon Beyond Color 555 Raisinette LN9 1.73 81 L'Oréal L'Oréal USA Endless 520 Eternally Mauve FF016 1.72 82 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme A78 Wine On Ice WD1361 1.71 83 Revlon Revlon Moon Drops Frost 700 Crystal Cut Coral 07080 1.70 84 Almay Revlon Hydracolor 615 Plum Pearl 06340 1.69 85 Gabriel Gabriel Cosmetics Color d Copper Glaze 9226 1.69 86 Gabriel Gabriel Cosmetics Color d Copper Glaze 9226 1.69 87 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 417 Peach Fuzz FF324 1.69 88 L'Oréal L'Oréal USA Endless 400 Captivating Coral FE012 1.69 89 NARS Shiseido Sheer 1081 Beautiful Liar 8WGD 1.69 90 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 620 Mica FF135 1.63 91 Maybelline L'Oréal USA Color Sensational 205 Nearly There FF319 1.61 92 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 205 Champagne On Ice 09309 1.61 93 M.A.C Estée Lauder Frost d Bronzilla AB9 1.57 94 Stargazer Stargazer Glitter d Green 0708 1.57 95 Dior LVMH Perfums & Cosmetics Rouge Dior 365 VIP Pink 9T03 1.56 96 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 520 Wine With Everything 10062 1.55 97 Revlon Revlon Moon Drops Frost 335 Copperglaze Brown 08206 1.54 98 BeneFit LVMH Perfums & Cosmetics Full-Finish LP83 Sassy-frass 8E2A 1.53 99 Stargazer Stargazer Lipstick 104 c 010606 1.53 100 Estée Lauder Prescriptives Estée Lauder Colorscope Sparkle 51 Bronze Lustre A79 1.50 101 M.A.C Estée Lauder Glaze d Frou A10 1.49 102 Mary Kay Mary Kay Creme 014358 Frosted Rose RR22 1.49 103 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme 12 Sugar Plum Ice WB1591 1.48 104 Maybelline L'Oréal USA Mineral Power 100 Pink Pearl FE190 1.47 105 Maybelline L'Oréal USA Color Sensational 615 Summer Sunset FF275 1.46 106 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 520 Wine With Everything 10062 1.46 107 Avon Avon Beyond Color 551 Peach Daiquiri KP9 1.45 108 L'Oréal L'Oréal USA Endless 500 Undeniably Mauve FF023 1.45 109 L'Oréal L'Oréal USA Endless 740 Really Rose FF243 1.44 110 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme G280 Mocha Ice WD1421 1.41 111 Almay Revlon Hydracolor 600 Dusk 681B 1.40 112 Avon Avon Perfect Wear P003 Forever Pink SBK01 1.39 113 Mary Kay Mary Kay Tinted Lip Balm 025748 Blush TC26 1.39 114 Colorganics Colorganics Hemp Organics d Purple Haze e 1.38 115 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 805 Golden Splendor FF364 1.38 116 Stargazer Stargazer Lipstick 117 c 180808 1.38 117 Estée Lauder Estée Lauder All Day ADL 39 Frosted Apricot AA9 1.37 118 Maybelline L'Oréal USA Mineral Power 250 Chestnut FE158 1.37 119 Colorganics Colorganics Hemp Organics d Purple Haze e 1.36 120 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color 1E0 Classic Red AA9 1.35 121 Almay Revlon Ideal Lipcolor 240 Plum 086724-16 1.34 122 Lancôme L'Oréal USA Color Fever Shine d Natural Glimmer 18F302 1.34 123 M.A.C Estée Lauder Glaze d Bubbles AC9 1.34 124 Clinique Estée Lauder High Impact 03 Metallic Sand B78 1.33 125 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color 125 Melon A69 1.32 126 Revlon Revlon Renewist 170 Full Bodied Wine 08040 1.32 127 Estée Lauder Origins Estée Lauder Flower Fusion 21 Calla Lily A39 1.31 128 Lancôme L'Oréal USA Color Fever d Enticing Rose 18E104 1.31 129 Mary Kay Mary Kay Creme 014379 Paradise Pink MK31 1.30 130 Revlon Revlon Moon Drops Creme 585 Persian Melon 08156 1.28 131 Elizabeth Arden Elizabeth Arden Ceramide Plump Perfect 27 Perfect Amethyst 9CA 1.27 132 Almay Revlon Hydracolor 520 Sienna 651X 1.26 133 Mary Kay Mary Kay Creme 014349 Golden MR26 1.26 134 Clinique Estée Lauder High Impact 24 Nearly Violet AB8 1.24 135 Clinique Estée Lauder Long Last Soft Matte 82 Berry Berry A89 1.24 136 Victoria’s Secret Limited Brands Sparkling d Adorned 8345ZA 1.23 137 Almay Revlon Hydracolor 520 Sienna 651X 1.22 138 L'Oréal L'Oréal USA Endless 300 Crimson Joy FF203 1.21 139 Chanel Chanel Rouge Hydrabase 134 Wild Tulip 0121 1.20 140 Lancôme L'Oréal USA Le Rouge Absolu d Beige Cashmere 18F200 1.20 141 Victoria’s Secret Limited Brands Heidi Klum Perfect d Exotic Spice 9223ZA 1.19 142 Clinique Estée Lauder High Impact 09 Citrus Rose A89 1.18 143 Lancôme L'Oréal USA Color Design Sheen d Vintage Rose 18G203 1.18 144 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 300 Coffee Bean 09110 1.18 145 Victoria’s Secret Limited Brands Sheer Gloss Stick d Vulnerable X139 1.18 146 Fashion Fair Johnson Publishing Company Lipstick 8091 Crystal Crimson B3 1.17 147 Iman Cosmetics Iman Cosmetics Luxury Moisturizing 004 Paprika 9541 1.17 148 Clinique Estée Lauder Different A3 Ice Bloom B79 1.15 149 Mary Kay Mary Kay Creme 014340 Pink Shimmer RH30 1.15 150 Victoria’s Secret Limited Brands Too Faced d Free Love ABO 1.15 151 Clinique Estée Lauder Long Last Soft Shine C2 Heather Moon A79 1.13 152 Lancôme L'Oréal USA Color Fever d Beige Everyday 18DO02 1.13 153 Almay Revlon Ideal Lipcolor 210 Coffee 86724-04 1.12 154 Lancôme L'Oréal USA Color Design Metallic d Poodle Skirt 18F902 1.11 155 Chanel Chanel Aqualumière 74 Como 9601 1.10 156 Stargazer Stargazer Fantasy d Crystal Pink 010306 1.10 157 Clarins Clarins USA Lip Colour Tint 19 Wild Berry F5 1.08 158 L'Oréal L'Oréal USA Endless 800 In The Buff FF218 1.08 159 M.A.C Estée Lauder Frost d Bronze Shimmer AB9 1.08 160 Avon Avon Ultra Color Rich U421 Berry Berry Nice SKC91 1.07 161 Clinique Estée Lauder High Impact 27 After Party AB9 1.07 162 Lancôme L'Oréal USA L‘Absolu Rouge d Champagne 18G101 1.07 163 Revlon Revlon Moon Drops Creme 590 Lilac Champagne 08217 1.06 164 Chanel Chanel Aqualumière 31 Waikiki 1302 1.05 165 Estée Lauder Prescriptives Estée Lauder Colorscope Cream 35 Currant Affair AC7 1.04 166 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 835 Bronze Coin FF149 1.04 167 Revlon Revlon Beyond Natural 050 Spice 821B 1.04 168 M.A.C Estée Lauder Frost d Frenzy A10 1.03 169 Maybelline L'Oréal USA Color Sensational 635 Very Cherry FF341 1.03 170 Stargazer Stargazer Glitter d Fuschia 1009 1.03 171 BeneFit LVMH Perfums & Cosmetics Silky-Finish LP57 Candy Store 9K1A 1.02 172 Iman Cosmetics Iman Cosmetics Luxury Lipstain 203 Rapture 9634 1.02 173 Mary Kay Mary Kay Creme 014382 Pink Satin MV11 1.02 174 Estée Lauder Estée Lauder Double Wear DWL 01 Stay Rose A59 1.01 175 Clinique Estée Lauder Butter Shine 441 Adore U AB9 1.00 176 Lancôme L'Oréal USA Le Rouge Absolu d Pink Eclipse 7K016 1.00 177 M.A.C Estée Lauder Frost d Bombshell A99 1.00 178 Mary Kay Mary Kay Creme 014376 Dusty Rose MM20 0.97 179 Estée Lauder Estée Lauder Double Wear DWL 03 Stay Pinkberry A79 0.96 180 Lancôme L'Oréal USA L‘Absolu Rouge d Amande Sucrée 18G100 0.96 181 Bobbi Brown Estée Lauder Metallic Lip Color 1 Baby Peach AA9 0.95 182 Clinique Estée Lauder Different A0 Gingerfrost A10 0.95 183 M.A.C Estée Lauder Lustre d London Life AB9 0.95 184 NARS Shiseido Sheer 1078 Manhunt 7FLD 0.95 185 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 657 Fuchsia Fusion 09167 0.95 186 Stargazer Stargazer Glitter d Pink 0708 0.95 187 Estée Lauder Estée Lauder Signature SIG L 10 Radiant Rose A89 0.94 188 Avon Avon Ultra Color Rich U421 Berry Berry Nice SKC91 0.93 189 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme 310 Plum Sable WC1871 0.93 190 Rimmel London Coty Lasting Finish 170 Alarm 7246 0.93 191 M.A.C Estée Lauder Baroque Boudoir d Baroque Boudoir A99 0.92 192 Mary Kay Mary Kay Creme 014355 Raisinberry RF29 0.92 193 Stargazer Stargazer Lipstick 111 c 010306 0.92 194 Clinique Estée Lauder Long Last Soft Shine 15 All Heart A89 0.91 195 Lancôme L'Oréal USA Color Fever d Rock Icon Fuchsia 7D178 0.91 196 Mary Kay Mary Kay Creme 014352 Apricot Glaze RD19 0.91 197 Maybelline L'Oréal USA Color Sensational 325 Cinnamon Stick FF303 0.91 198 Elizabeth Arden Elizabeth Arden Ceramide Plump Perfect 03 Perfect Currant 9AA1 0.90 199 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme 310 Plum Sable WC1871 0.90 200 Estée Lauder Estée Lauder Signature SIG 06 Lush Rose A88 0.89 201 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme C377 Rose Luster WD2081 0.89 202 Chanel Chanel Aqualumière 37 Ipanema 1501 0.88 203 Estée Lauder Estée Lauder All Day ADL 18 Starlit Pink A10 0.88 204 Clinique Estée Lauder Long Last Soft Shine 13 Baby Kiss A89 0.86 205 Elizabeth Arden Elizabeth Arden Color Intrigue Effects 15 Sugarplum Shimmer K9JA2 0.86 206 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 825 Bronzine FF236 0.86 207 Mary Kay Mary Kay Creme 014334 Berry Kiss MV04 0.86 208 Clarins Clarins USA Joli Rouge 703 Ginger RU 0.85 209 Chanel Chanel Rouge Allure 21 Exotic 2201 0.84 210 Clinique Estée Lauder Long Last Soft Shine 15 All Heart A89 0.84 211 Estée Lauder Estée Lauder Signature SIG 31 Spiced Coral A89 0.84 212 Estée Lauder Estée Lauder Double Wear DWL 02 Stay Pink B49 0.83 213 Mary Kay Mary Kay Tinted Lip Balm 025393 Rose TF23 0.83 214 Clinique Estée Lauder Butter Shine 426 Perfect Plum AB9 0.82 215 Dior LVMH Perfums & Cosmetics Addict High Shine 750 Runway Red 9Wo1 0.82 216 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 825 Bronzine FF236 0.82 217 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 754 Sugar Plum FF245 0.82 218 Clinique Estée Lauder Long Last Soft Shine 63 Pink Spice AA9 0.81 219 Stargazer Stargazer Fantasy d Crystal Cinnamon 010306 0.81 220 Estée Lauder Estée Lauder Signature SIG 31 Spiced Coral A89 0.80 221 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color Crystal 303 Crystal Pink AA9 0.80 222 Iman Cosmetics Iman Cosmetics Luxury Moisturizing 001 Wild Thing 9BU3 0.80 223 Mary Kay Mary Kay Tinted Lip Balm 025395 Apricot TC30 0.80 224 Lancôme L'Oréal USA Color Design Metallic d Copper Desire 18FN11 0.79 225 Bobbi Brown Estée Lauder Metallic Lip Color 10 Ruby AC9 0.78 226 Estée Lauder Estée Lauder Signature SIG 07 Rich Berry A98 0.78 227 Estée Lauder Origins Estée Lauder Flower Fusion 04 Marigold A59 0.78 228 Estée Lauder Estée Lauder Signature SIG 63 Divine Red A68 0.77 229 Burt's Bees Clorox Company Lip Shimmer d Champagne 3530901 0.76 230 L'Oréal L'Oréal USA Intensely Moisturizing Lipcolor 858 Charming FD033 0.76 231 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme A55 Orchid Frost WC3491 0.76 232 Cover Girl Queen Collection Procter & Gamble Vibrant Hues Shine Q930 Shiny Parfait 8113U2 0.75 233 Estée Lauder Estée Lauder Signature SIG 33 Apricot Sun A39 0.75 234 Mary Kay Mary Kay Creme 014325 Black Cherry RH24 0.75 235 Clinique Estée Lauder Different A4 Angelic A10 0.74 236 Estée Lauder Estée Lauder Signature SIG 15 Woodland Berry B79 0.74 237 M.A.C Estée Lauder Slimshine d Rock Out AB7 0.74 238 Mary Kay Mary Kay Creme 014373 Pink Melon RF27 0.74 239 Lancôme L'Oréal USA Color Fever Shine d Simmering 18DD00 0.73 240 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 590 Blushing Berry FF306 0.73 241 Mary Kay Mary Kay Creme 014373 Pink Melon RF27 0.72 242 Stargazer Stargazer Lipstick 115 c 180808 0.72 243 Chanel Chanel Aqualumière 98 Grenada 1901 0.70 244 Mary Kay Mary Kay Tinted Lip Balm 025396 Poppy TD01 0.70 245 Rimmel London Coty Lasting Finish 180 Jet Set Red 9295 0.70 246 Lancôme L'Oréal USA L‘Absolu Rouge d Absolute Rouge 18G200 0.69 247 Lancôme L'Oréal USA L‘Absolu Rouge d Absolute Rouge 18G200 0.69 248 L'Oréal L'Oréal USA Endless 850 Extreme Spice FF222 0.69 249 M.A.C Estée Lauder Satin d Viva Glam II A20 0.69 250 Elizabeth Arden Elizabeth Arden Exceptional 74 Marigold 8PA3 0.68 251 Revlon Revlon Super Lustrous Pearl 616 Wink For Pink 09162 0.68 252 Estée Lauder Estée Lauder Signature SIG 36 Black Cherry A99 0.67 253 L'Oréal L'Oréal USA Endless 820 Chocolate Obsession FF216 0.66 254 Victoria’s Secret Limited Brands Matte Cream d Siren 76 0.66 255 Rimmel London Coty Lasting Finish 038 In Vogue 9279 0.64 256 Mary Kay Mary Kay Creme 014361 Toffee RF19 0.63 257 Revlon Revlon Beyond Natural 060 Berry 951 0.63 258 M.A.C Estée Lauder Glaze d Shitaki AB9 0.62 259 M.A.C Estée Lauder Slimshine d Intimidate A69 0.62 260 Mary Kay Mary Kay Creme 014331 Whipped Berries RH28 0.61 261 Stargazer Stargazer Fantasy d Crystal Copper 010306 0.61 262 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color 1CM Plumberry A78 0.60 263 M.A.C Estée Lauder Cremesheen d On Hold AC9 0.60 264 Mary Kay Mary Kay Creme 014367 Tanned MR08 0.60 265 Mary Kay Mary Kay Creme 014385 Hibiscus MK30 0.60 266 Chanel Chanel Rouge Allure 70 Adorable 1801 0.59 267 Chanel Chanel Rouge Allure 70 Adorable 1801 0.59 268 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme C410 Plum Wine FF050A 0.59 269 Avon Avon Perfect Wear P203 Enduring Wine SBB01 0.58 270 Avon Avon Perfect Wear P005 Forever Fuschia SKK91 0.58 271 Chanel Chanel Rouge Allure 75 Amusing 1401 0.58 272 Clinique Estée Lauder Long Last Soft Shine 08 Golden Brandy A99 0.58 273 Clinique Estée Lauder Different 33 Raspberry Glace A10 0.57 274 Mary Kay Mary Kay Creme 014328 Apple Berry RK21 0.57 275 Avon Avon Ultra Color Rich U101 Instant Mocha SLG91 0.56 276 M.A.C Estée Lauder Frost d Angel A10 0.56 277 Avon Avon Ultra Color Rich U2 Wink SJF91 0.55 278 Maybelline L'Oréal USA Mineral Power 350 Plum Wine FE184 0.55 279 Estée Lauder Prescriptives Estée Lauder Lipshine 09 Sunkissed A69 0.54 280 Chanel Chanel Rouge Allure 14 Passion 2201 0.53 281 M.A.C Estée Lauder Glaze d Riveting AC9 0.53 282 Clarins Clarins USA Joli Rouge Perfect 700 Cedar Red 6N 0.52 283 Clinique Estée Lauder Butter Shine 414 Fresh Watermelon AA9 0.52 284 Lancôme L'Oréal USA L'Absolu Rouge d Rose Mythique 18G101 0.52 285 M.A.C Estée Lauder Lustre d Milan Mode AC8 0.52 286 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme E190 Royal Red FE354A 0.52 287 Lancôme L'Oréal USA L'Absolu Rouge d Rich Cashmere 18G101 0.51 288 Chanel Chanel Rouge Allure 10 Attitude 1001 0.50 289 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color Crystal 91 Elizabeth Pink A89 0.50 290 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color Crystal 306 Crystal Rose A79 0.50 291 Avon Avon Perfect Wear P304 Sunkissed Ginger SBC91 0.49 292 Cover Girl Queen Collection Procter & Gamble Vibrant Hues Shine Q920 Shiny Port Wine 8170U2 0.49 293 BeneFit LVMH Perfums & Cosmetics Full-Finish LP84 Do Tell 8F1A 0.48 294 Estée Lauder Prescriptives Estée Lauder Lipshine 06 Raspberry Ice A49 0.48 295 Avon Avon Ultra Color Rich U206 Wineberry SJL91 0.47 296 Iman Cosmetics Iman Cosmetics Luxury Moisturizing 006 Black Brandy 8AK1 0.47 297 Wet 'n' Wild Markwins International Mega Last Lip Color 901B Think Pink 931201 0.47 298 Clinique Estée Lauder Different A5 Heartfelt A10 0.46 299 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color Crystal 3C8 Crystal Beige B48 0.45 300 M.A.C Estée Lauder Lustre d Sophisto AC9 0.45 301 Revlon Revlon Super Lustrous Creme 640 Blackberry 09308 0.44 302 Shiseido Shiseido Shimmering SL7 C FPKD 0.44 303 Burt's Bees Clorox Company Lip Shimmer d Raisin 3070901 0.43 304 Clinique Estée Lauder Butter Shine 409 Ambrosia A89 0.43 305 Clinique Estée Lauder Long Last Soft Shine 17 Watermelon A89 0.43 306 Lancôme L'Oréal USA L'Absolu Rouge d Pink Sapphire 18EO02 0.43 307 M.A.C Estée Lauder Lustre d Charismatic AB9 0.41 308 M.A.C Estée Lauder Lustre d Laugh A Lot AB9 0.41 309 Bobbi Brown Estée Lauder Creamy Lip Color 33 Retro Pink AC9 0.40 310 Clinique Estée Lauder Butter Shine 427 Crushed Grape A99 0.40 311 Cover Girl Queen Collection Procter & Gamble Vibrant Hues Shine Q940 Shiny Wine 8320U2 0.40 312 M.A.C Estée Lauder Satin d Empowered A99 0.40 313 Clinique Estée Lauder Butter Shine 433 Apple Brandy A89 0.39 314 Estée Lauder Origins Estée Lauder Rain and Shine 15 Pink Sparkle A39 0.39 315 M.A.C Estée Lauder Lustre d Utter Fun A79 0.39 316 M.A.C Estée Lauder Amplified Creme d Cosmo AC9 0.39 317 Maybelline L'Oréal USA Moisture Extreme G140 Peach Mocha WC2261 0.39 318 Shiseido Shiseido Shimmering SL16 c NNGS 0.39 319 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color 1A3 Maraschino A89 0.38 320 Avon Avon Ultra Color Rich U103 Rosewine SLI91 0.37 321 M.A.C Estée Lauder Lustre d Utter Fun A79 0.37 322 M.A.C Estée Lauder Lustre d Patisserie AA9 0.37 323 Clarins Clarins USA Sun Sheer 05 Sunset Cinnamon M1 0.35 324 Victoria’s Secret Limited Brands Perfect d Showstopper 9BZ1 0.35 325 Estée Lauder Estée Lauder All Day ADL 19 Rich and Rosey AA9 0.33 326 Shiseido Shiseido Shimmering SL10 c NLEL 0.32 327 Stargazer Stargazer Lipstick 119 c 17210 0.32 328 Wet 'n' Wild Markwins International Mega Last Lip Color 914C Mocha-licious 931301 0.32 329 Clinique Estée Lauder High Impact 19 Extreme Pink A99 0.31 330 Dior LVMH Perfums & Cosmetics Addict Lipcolor 773 Scarlet Siren 9X02 0.31 331 M.A.C Estée Lauder Amplified Creme d Dubonnet A20 0.31 332 Avon Avon Ultra Color Rich U423 Red 2000 SJL91 0.30 333 L'Oréal L'Oréal USA Endless 310 Fired Up FD268 0.30 334 M.A.C Estée Lauder Satin d Retro AB9 0.30 335 Stargazer Stargazer Lipstick 108 c 090808 0.30 336 Clinique Estée Lauder High Impact 14 Cider Berry A49 0.29 337 Lancôme L'Oréal USA Le Rouge Absolu d Rhum Riche 18F100 0.29 338 L'Oréal L'Oréal USA Endless 720 Real Raisin FF232 0.29 339 Mary Kay Mary Kay Creme 014364 Shell RF31 0.29 340 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 030 It's Your Mauve 9346 0.28 341 Maybelline L'Oréal USA Volume Seduction XL 405 Peachy Flush WE020 0.28 342 Revlon Revlon Super Lustrous Creme 135 Chocolate Velvet 09236 0.28 343 Clinique Estée Lauder High Impact 05 Go Fig A59 0.27 344 Lancôme L'Oréal USA Color Design d Red Stiletto 18G101 0.27 345 M.A.C Estée Lauder Cremesheen d Creme In Your Coffee A89 0.27 346 Lancôme L'Oréal USA Color Design Cream d All Done Up 18E218 0.26 347 Clinique Estée Lauder Long Last Soft Matte 18 Vintage Wine A99 0.25 348 M.A.C Estée Lauder Slimshine d Urgent! A49 0.25 349 M.A.C Estée Lauder Lustre d Plumful AA9 0.24 350 Clinique Estée Lauder Different A6 Rose Aglow A10 0.23 351 Lancôme L'Oréal USA Color Fever Shine d Tempt Me 18DN26 0.23 352 M.A.C Estée Lauder Amplified Creme d Morange AC9 0.23 353 Maybelline L'Oréal USA Volume Seduction XL 605 Seductively Nude WF197 0.23 354 NARS Shiseido Satin 1060 Afghan Red 8UDD 0.23 355 Bobbi Brown Estée Lauder Creamy Lip Color 5 Blue Raspberry AC9 0.22 356 Clinique Estée Lauder Butter Shine 432 Cranberry Cream A89 0.22 357 Wet 'n' Wild Markwins International Mega Last Lip Color 916D Ravin' Raisin 933001 0.22 358 Avon Avon Ultra Color Rich U250 Cherry Jubilee SJT91 0.21 359 Clinique Estée Lauder Different 04 A Different Grape AB9 0.20 360 Estée Lauder Origins Estée Lauder Rain and Shine 22 Razzleberry A10 0.20 361 Lancôme L'Oréal USA Le Rouge Absolu d Valentine 18ED00 0.20 362 Lancôme L'Oréal USA L‘Absolu Rouge d Berry Noir 18FO00 0.20 363 M.A.C Estée Lauder Satin d Cyber AC9 0.20 364 Avon Avon Ultra Color Rich U420 Poppy Love SJZ91 0.18 365 Cover Girl Procter & Gamble Continuous Color 795 Toasted Almond 9230 0.18 366 Clinique Estée Lauder High Impact 02 Nude Beach A89 0.17 367 Lancôme L'Oréal USA Color Design Cream d All Done Up 18E218 0.17 368 Elizabeth Arden Elizabeth Arden Exceptional 30 Fiesta 9AA 0.16 369 L'Oréal L'Oréal USA Infallible 20 Gardenia FE093B 0.16 370 M.A.C Estée Lauder Lustre d Desire A89 0.15 371 M.A.C Dsquared2 Estée Lauder Lustre d Blood Red A69 0.15 372 Stargazer Stargazer Lipstick 110 c 121008 0.15 373 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 108 Gilded Pink FF339 0.14 374 Iman Cosmetics Iman Cosmetics Luxury Lipstain 208 Strip Tease 8CS1 0.13 375 M.A.C Estée Lauder Lustre d Spice It Up! A10 0.13 376 Wet 'n' Wild Markwins International Mega Last Lip Color 910D Red Velvet 932301 0.13 377 Avon Avon Ultra Color Rich U516 Tuscan Russet SL291 0.12 378 Bobbi Brown Estée Lauder Lip Color 57 Hot Cocoa A38 0.12 379 M.A.C Estée Lauder Lustre d Lady Bug AC9 0.12 380 M.A.C Estée Lauder Matte d Viva Glam I A20 0.11 381 BeneFit LVMH Perfums & Cosmetics Full-Finish LP87 La La Land 8F1A 0.08 382 L'Oréal L'Oréal USA Colour Riche 231 Raspberries FD111 0.08 383 M.A.C Estée Lauder Amplified Creme d Impassioned A20 0.08 384 M.A.C Estée Lauder Matte d Chili A10 0.08 385 Clinique Estée Lauder Different 53 Guava Stain AC9 0.07 386 Clinique Estée Lauder Long Last 02 Sugar Bean A99 0.07 387 Victoria’s Secret Limited Brands Pout d Pink Champagne 9217ZA 0.07 388 Bobbi Brown Estée Lauder Lip Color 8 Blackberry AA9 0.06 389 Bobbi Brown Estée Lauder Lip Color 8 Blackberry AA9 0.06 390 Fashion Fair Johnson Publishing Company Lipstick 8018 Magenta Mist H1 0.06 391 Fashion Fair Johnson Publishing Company Lipstick 8014 Earth Red H1 0.05 392 Iman Cosmetics Iman Cosmetics Luxury Moisturizing 005 Iman Red J2 0.05 393 M.A.C Estée Lauder Matte d Lady Danger A10 0.05 394 Lori Anne Mood Magic Mood d Yellow e 0.05 395 Estée Lauder Estée Lauder Pure Color 161 Pink Parfait BA9 0.04 396 M.A.C Estée Lauder Satin d M.A.C Red A10 0.03 397 Lori Anne Mood Magic Mood d Blue e 0.03 398 Clinique Estée Lauder Almost 06 Black Honey A79 <> 399 L'Oréal L'Oréal USA Colour Juice 240 Cherry On Top FF082 <> 400 Wet’n’ Wild Markwins International Mega Mixers Lipbalm 281 Bahama Mama 927101 <> Average 1.11

