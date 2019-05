Con el propósito de volar por el mundo, ROSTEC anunció su nuevo avión II-12V

Light transport aircraft IL-112V makes its first flight

La Corporación Estatal Rusa Rostec anunció las particularidades de un proyecto para crear el primer avión de transporte ruso Il-112V.

MEXICO CITY, MEXICO, May 29, 2019 / EINPresswire.com / -- La Corporación Estatal Rusa Rostec anunció las particularidades de un proyecto para crear el primer avión de transporte ruso Il-112V, cuyas unidades y ensamblajes, se mostraron con éxito durante el primer vuelo de la nueva aeronave.En el futuro, el Il-112V reemplazará a la flota de aviones An-26 que ya se van a retirar, ya que son inferiores en el tiempo de eficiencia en transporte. El nuevo avión también competirá con las mejores aeronaves de su tipo del mundo.Todos las unidades y los ensamblajes del IL-112V son de producción rusa. Su máquina está equipada con la última versión de los motores turbopropulsores TV7-117CT, desarrollados y producidos por la Corporación Aeronáutica Unida, y tienen una capacidad de 3100 caballos de fuerza en el modo máximo de despegue. Estos motores se distinguen por su modularidad y su consumo económico de combustible, uno de los mejores de su clase. Además, la compañía de radio electrónica ha implementado un sistema de control automatizado, en tanto que la compañía Technodinamika ha desarrollado el chasis, el sistema hidráulico y el sistema de alimentación para la avión."Una de las ventajas clave del Il-112V es que ofrece la posibilidad de operar en pistas sin pavimentar. Además se puede utilizar en las condiciones más difíciles, por ejemplo, en aeródromos de gran altitud, así como a temperaturas extremadamente bajas", dijo Anatoly Serdyukov, director del grupo de aviación de Rostec. "La transformación prevista de la red de rutas y la estructura del transporte aéreo en los países asiáticos, los esfuerzos cada vez mayores de China para implementar el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, así como el aumento del tráfico aéreo entre los países latinoamericanos, nos dan la confianza de que el IL-112V tendrá demanda no solo en Rusia, sino también en muchos mercados extranjeros. En los próximos 20 años, la demanda global de esta clase de aviones será de 450 a 500 aviones".El avión de transporte ligero IL-112V se puede utilizar para resolver muchos problemas en el sector civil. Está diseñado para transportar una amplia gama de diversas cargas en la operación comercial de la versión civil de la aeronave con una masa máxima de cinco toneladas; su velocidad de crucero es de 470 kilómetros por hora; y su rango de vuelo con carga máxima durante el despegue desde aeródromos sin pavimentar es de 1200 kilómetros.Rostec continúa implementando un programa a gran escala para el desarrollo del grupo de aviación de acuerdo con su estrategia anunciada anteriormente, y cuyos principales objetivos son el desarrollo de la producción para el mercado civil, la mejora de la eficiencia operativa y el acceso a los mercados mundiales hasta 2025.Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa establecida en 2007 para promover el desarrollo, la producción y la exportación de productos civiles y militares industriales de alta tecnología. Reúne a 15 compañías holding y más de 80 organizaciones de gestión directa, en total, más de 700 organizaciones en 60 regiones de la Federación de Rusia con especialización en el campo de productos militares, civiles y de doble uso. La cartera de Rostec incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Preocupación de Kalashnikov, Helicópteros de Rusia, Uralvagonzavod, etc. Los ingresos consolidados de Rostec en 2017 alcanzaron $ 1 billón 589 mil millones de rublos, ingreso neto consolidado — 121 mil millones de rublos, EBITDA — 305 mil millones de rublos. Según la estrategia de Rostec, el principal objetivo de la Corporación es asegurar la ventaja tecnológica de Rusia en mercados globales altamente competitivos. Una de las tareas clave de Rostec es la introducción de una nueva estructura tecnológica y la digitalización de la economía rusa.



