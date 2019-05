Vom Beta- zum Alphatier - Der Leitfaden für die moderne Führungskraft

Führungskraft werden

„Ich bin dann mal Chef - 8 ultimative Strategien und Anleitungen für die moderne Führung“ von Ralph Schmauder gratis auf Amazon Downloaden.

KARLSUHE, BADEN-WüRTTEMBERG, GERMANY, May 25, 2019 / EINPresswire.com / -- Im Dschungel der Arbeitswelt fühlen Sie sich wie unter Wölfen? Werden Sie zum Leittier! Vom 27.– 31.05.19 können Sie „ Ich bin dann mal Chef - 8 ultimative Strategien und Anleitungen für die moderne Führung“ von Ralph Schmauder unverbindlich und kostenfrei als elektronisches Buch bei Amazon herunterladen. Begeben Sie sich auf den aufschlussreichen Pfad des Erfolges im Bereich der Mitarbeiterführung. Hier vom 27. – 31.05.19 kostenlos downloaden: https://amzn.to/2UGEZe0 Durchblick in der Personalentwicklung Lernen Sie Kausalitäten der Personalentwicklung kennen und bestimmen. Eine vollständige Schritt für Schritt Anleitung mit konkreten Beispielen im Bereich Personalmanagement finden Sie in diesem Leitfaden. Es bietet Führungskräften eine Hilfe, das große Puzzle des Mitarbeitermanagements fundiert und leicht verständlich zu durchblicken. Lernen Sie weltweit erfolgreich umgesetzte Führungsprozesse anzuwenden. Erfahren Sie, welche Kriterien von Relevanz sind und welche Möglichkeiten der Motivation es als Führungskraft gibt, positiven Einfluss zu nehmen. Ferner, wie die intrinsische Motivation konkret genutzt werden kann, um aus einer Standortbestimmung einen Zukunftsplan zu machen. Arbeiten Sie sich durch die Analyse der emotionalen Bindungsrelevanz von Mitarbeitern. Der Autor Ralph Schmauder weiß, „eine gute Führung erfüllt kontinuierlich die zentralen Bedürfnisse und grundlegenden Erwartungen der Mitarbeiter – diese muss gelernt, gelebt und fortlaufend optimiert werden.“ Leitung und Vertrieb sind seit 30 Jahren sein Metier und hier besonders Trainings und Coachings zur Erfolgssteigerung.Praxiserprobtes ErfolgskonzeptDieses praxiserprobte Sachbuch, richtet sich an alle die eine professionelle, zeitgemäße und erfolgsversprechende Führungsverantwortung übernehmen oder künftig erhalten wollen. Dieser Leitfaden dient als präventives Mittel und beinhaltet zusätzlich ein Workbook, das theoretisches Hintergrundwissen mit konkreten praktischen Anleitungen verknüpft. Vermeiden Sie Konflikte mit und unter Mitarbeitern, erklimmen Sie die Hierarchiestufen bis zur Spitze und führen Sie Ihr Wolfrudel zum Erfolg.Hier geht es direkt zum Buch „Ich bin dann mal Chef - 8 ultimative Strategien und Anleitungen für die moderne Führung“ von Ralph Schmauder unter https://amzn.to/2UGEZe0 vom 27.– 31.05.19 zum Download bei Amazon.de



