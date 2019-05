Completemusictv, el canal oficial del género urbano en Colombia el gancho perfecto para todos los artistas musicales que quieran lograr cosas insuperables.

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, May 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- Para nadie es un secreto que cada día que pasa, estamos viendo cómo avanzan los medios digitales y todo el tema que conlleva la publicidad, tanto así, que ya es una necesidad y una herramienta muy importante a la hora de dar a conocer cualquier producto o servicios en una empresa.

Pero lo que no saben, es que no solo pasa con las empresas, sino también con las personas, aquellos que de una u otra forma están inmersos en la vida pública, ya sea como artistas, cantantes, influencers, actores, presentadores, entre otros. Todo ese medio que se destaca en diferentes actividades en su vida cotidiana, que hacen que atraigan un público específico y les muestren su talento.

Dejando claro esto, es indispensable para los artistas musicales, este tipo de herramientas que les permitirán dar un paso más allá, que asegure su éxito y llegue más lejos de lo pensado. Por esto, hemos encontrado una plataforma muy completa llamada COMPLETEMUSICTV, que es una compañía ubicada en la ciudad de Medellín- Colombia, donde se especializan en darles a los artistas musicales todas las herramientas necesarias para dar a conocer su música.



Dentro de los servicios que brinda esta compañía, los más destacados son:

1. Distribución de música en las mejores discotecas de Barranquilla y Medellín.

2. Distribución de música en más de 150 Tiendas de transmisión.

3. Campañas de mercadeo - Promoción en YouTube.

4. Producción de musical.

5. Producción audiovisual de música y comerciales.

6. Promoción de artistas a través de entrevistas.

7. Creamos canal de artistas en VEVO.

8. Crecimiento en Redes Sociales - Instagram.

9. Promoción de artistas a través de la plataforma Completemusictv.com (blog)

10. Cubrimiento de eventos.

11. Gira de medios.

CompleteMusicTv, además de ser una compañía que le aporta Status y muchas oportunidades a los artistas, ya sea reconocidos o nuevos, es un medio de comunicación con diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y su propia página web, donde generan contenido informativo diariamente y te mantienen al día con las noticias más exclusivas del género urbano en Colombia y alrededor del mundo.

En sus contenidos encuentras entrevistas con algunos artistas de talla Nacional e Internacional, como Farruko, Casper Mágico, Jon Z Men, Makie, Duran the Coach de Puerto Rico, Latin Dreams, Oco Yaje, Sech y muchos más, donde cuentan un poco de sus carreras musicales, sus logros, como empezaron en la música y hasta de sus líos.

Sin duda alguna, CompleteMusicTv es el gancho perfecto para todos los artistas musicales que quieran lograr cosas insuperables en sus carreras, ya que en ellos encontraran todo en un mismo lugar para que lleven su música y su carrera a otro nivel.

